「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

▲台達電創辦人鄭崇華（中）自認是嚴格父親，由專業經理人海英俊（右）輔佐鄭平（左）接班。（圖／鏡週刊提供，下同）

「黃金有價，『石』無價！」台灣許多科技大老闆喜歡收藏骨董、名畫，但對於台達電董事長鄭平來說，他最喜歡的是石頭。

台達電創辦人鄭崇華曾提到，自己是個非常嚴格的父親，導致孩子一開始不願進公司，甚至故意往不同領域發展。他的兒子鄭平明明高中念的是建中，卻故意選擇離台北最遠的屏東農專，讀水產養殖系。

▲台達電的電力解決方案成為AI時代的重要基礎設備。

年輕時代，鄭平就選擇在露天養殖場泡冷水，監控水質、魚苗狀態，準備飼料、打掃等許多雜事，其實非常辛苦，後來他到泰國養草蝦創業，可惜遇到草蝦傳染病大流行，才回到台達電任職。

進了台達電，也是極大的挑戰，沒人認為他是王子，反而被創辦人父親更嚴格對待，從工廠基層開始做，甚至在廣東東莞的工廠，跟基層員工一起吃、一起睡，他逼員工一起念書，也曾在改革生產線時，遭遇當地員工大舉反彈、甚至嘲笑。但他用的是磨功，「我很堅持，但我不尖銳」，鄭平說，別人反對，他就再磨、磨到對方接受結果為止。

台達電江蘇吳江廠10分鐘車程外的同里湖大飯店，有鄭平收藏的奇石。

也因為他的養魚經歷，鄭平在中國大陸工作時，也把他的「特殊經驗」實踐在當地，像是台達電曾在江蘇吳江投資的同里湖大酒店，這個距離吳江廠約10分鐘車程的地方，就有鄭平養的錦鯉、親手種的樹，還有各種奇石收藏品。

像是江南的太湖石、新疆戈壁瑪瑙、被乾隆封為「天下第一石」的靈璧石、以及產自雲南的黃龍玉。鄭平曾說，自己喜歡「籽料」，在滾動的溪流裡、經年累月淘洗的卵石。對他來說，選擇石頭的重點不是錢，而是他在其中感受到的價值。



