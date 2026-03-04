中東戰火「台塑四寶會全面噴發？」　專家揭殘酷現實

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著中東衝突持續升溫，國際油價因供應中斷疑慮再度飆升，帶動亞洲股市震盪。財經達人「股人阿勳」針對此局勢精闢分析，強調油價上漲對「台塑四寶」而言並非全盤皆贏，而是呈現「上游吃香、中下游苦撐」的兩極化格局。他也提醒，投資人若盲目追高，恐掉入「成本推動型漲價」的陷阱。

上游台塑化獲利先行 庫存回沖利益成短期大補丸

股人阿勳指出，在油價急漲初期，台塑化（6505）作為上游煉油廠，是最大的直接受惠者。由於手中握有較低價的原油庫存，隨著成品油報價拉升，能立刻享有「庫存跌價損失回沖」及實質利益。

此外，戰爭恐慌引發的市場備貨潮，也會讓煉油利差在短期內急遽擴大，帶動營收數字噴發，這也是為何台塑化在動盪局勢中，常成為資金避風港的主因。

中下游面臨「需求反噬」 台塑、南亞、台化毛利壓縮

不過，股人阿勳直言，相較於上游，台塑、南亞、台化等中下游廠，則暗藏隱憂，「雖然乙烯、丙烯等石化基本原料的報價會跟著原油上漲，帶動短期營收數字變漂亮；但這屬於『成本推動型』的漲價，而非終端需求強勁所帶動。」

長線隱憂：惡性通膨與「需求破壞」的惡性循環

股人阿勳警告，若中東局勢長期緊張導致高油價常態化，石化產業鏈將面臨「需求破壞」的危機。當惡性通膨迫使央行維持高利率，終端消費者購買力下降，塑膠粒、化纖原料等成本大增卻無法完全轉嫁，會導致「售價漲幅小於成本漲幅」，實質獲利空間反遭壓縮；屆時，連上游的台塑化也會因出貨量萎縮而受到衝擊。

最後，股人阿勳直言，看台塑四寶不能只看「油價上漲」單一變數。短期內，資金可能會去追捧有庫存利益的台塑化；但把時間拉長，高油價對整體塑化產業鏈來說，其實是一把雙面刃，甚至對中下游的獲利能力往往是弊大於利。

至於在操作上，他提醒道，「千萬不要看到油價大漲，就盲目追高所有塑化股，務必去檢視它們近期的『產品利差』是否真的有擴大。」