台股殺千點航海王有戲！貨櫃三雄抗跌　低價散裝航運股漲停

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東戰事情勢緊張，今（4）日大盤一度拉回千點，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，此舉恐創擊全球能源運輸、船運供應鏈，國際貨運業者相繼宣布暫停停駛該海域，運價隨著走揚，貨櫃陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603）早盤一度同步開高，成為相關逆勢抗跌族群，股價不及10元票面益航（2601）則是補漲鎖住6.57元漲停價位。

全球貨櫃航運業者正在更改航運路線，以避開波斯灣地區，來因應美國、以色列聯盟針對伊朗發動軍事衝突，馬士基（Maersk）、德國赫伯羅特（Hapag-Lloyd）採取緊急繞道，或加徵戰爭附加費因應，地中海航運（MSC）則宣布暫停中東貨運訂艙。全球商品貿易將面臨混亂局面，推升即期運價上漲。

伊朗戰爭對全球海運市場衝擊程度拉高，超大型油輪(VLCC)現貨市場日租飆到35.2萬美元新高，而地中海航運、陽明、萬海等都已通知客戶暫停中東航線收貨。

荷莫茲海峽運輸受限，未來可能引發碼頭擁擠、削弱運力，而保險、油價成本跟等連鎖效應，將反映在海運運價，陽明延續昨（3）日強勁走勢，以68.9元開出，最高來到69.9元，惟短多下車，股價一度翻黑，最低觸及63.1元，截至10點左右，成交量來到20萬張，居成交量排行榜第五大個股。

萬海、長榮兩檔個股走勢也是類似，萬海早盤攻高來到92.4元，創下2025年7月以來新高價位，市場追價買盤後繼無力，股價也翻黑來到83元，長榮則上衝到222.5元之後翻黑。

