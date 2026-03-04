美以空襲伊朗引爆中東危機　輝達、Google、亞馬遜急啟動員工安全應變

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國與以色列週末對伊朗發動聯合空襲後，中東局勢急遽升溫，伊朗最高領袖哈梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）等人在攻擊中身亡，隨後伊朗對以色列與美軍在波斯灣基地展開報復行動。衝突已影響當地民生、網路服務、能源運輸與航班運作，多家科技巨頭緊急啟動安全應變機制，確保員工人身安全。

根據外媒CNBC報導，NVIDIA已暫時關閉杜拜辦公室，員工改為遠端辦公。執行長Jensen Huang在內部信中表示，危機管理團隊已全天候運作，協助中東地區受影響員工與家屬，包含約6,000名位於以色列的員工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NVIDIA在2019年以約71.3億美元收購以色列網通公司Mellanox Technologies，以色列目前已成為其美國以外最大研發基地。黃仁勳指出，目前所有受衝突影響的員工與直系親屬均安全無虞。

美國國務院則發布警示，呼籲美國公民盡速利用商業航班撤離中東地區，並表示正安排軍機與包機協助撤僑。

Google方面，由於航班大規模取消，數十名員工在杜拜參加雲端事業銷售會議後滯留當地。Google雲端部門上週才在杜拜舉行「Accelerate」銷售啟動大會。公司表示，多數受影響員工為當地人員，已要求員工遵循當地政府指引，並持續監控局勢發展。

特拉維夫同樣是Google重要據點，該公司正擴建ToHa2大樓新總部，但目前尚未說明當地營運受影響程度。

Amazon則要求所有中東地區企業員工改為遠端辦公，並遵循當地政府指引。Amazon在阿聯、沙烏地阿拉伯、以色列等多國設有辦公室、倉儲與資料中心。

此次衝突亦波及其雲端事業Amazon Web Services（AWS）。阿聯兩座資料中心遭無人機直接攻擊，巴林一處設施亦因附近爆炸受損，造成結構、供電與部分設備受影響，相關站點目前離線，部分雲端服務持續出現異常。AWS已建議客戶備份資料或將工作負載轉移至其他區域。

此外，社群平台Snap Inc.也通知中東四處辦公室員工全面遠端辦公，並建議遵守當地避難與撤離指引。

隨著中東情勢持續升溫，科技企業在確保營運穩定的同時，也面臨區域安全與基礎設施風險升高的挑戰。