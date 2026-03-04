矽光子飆股落難！逾10檔掛跌停　高價「漲倍股」光聖倒地不起

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（Nvidia）宣布向Lumentum注資20億美元，昨（3）日Lumentum股價反映美國科技跌勢重挫11.34%，加上中東地緣政治緊張情勢升高，避險情緒高漲，資金急速退出股價漲高，本夢比矽光子族群，光聖（6442）領跌，摜壓到2100元跌停價位，聯亞（3081）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）、上詮（3363）、前鼎（4809）、聯鈞（3450）、訊芯（6451）、華星光（4979）、光環（3234）、全新（2455）、統新（6426）、東典光電（6588）等12檔個股一度打落跌停。

光通訊族群自今（2026）年1月中下旬以來，強勢拉開一波十分強勁的漲勢，光聖從1300元附近，上攻到昨（3）日2540元，短線漲幅逼近一倍；另一檔高價股聯亞亦從708元起漲，上攻到昨日1510元，漲幅逾一倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

光聖因股價漲幅過大，被主管機關要求公布近一個月獲利自結數，一月合併營收9.55億元、年減6%，單月稅後淨利1.78億元，年增56%，每股稅後盈餘2.3元，由於美系雲端服務大廠（CSP）今年訂單動能有望比去年強勁，全年業績可望逐季成長。

儘管光聖公布獲利不俗，輝達向Lumentum注資消息面利多出盡，獲利了結賣壓出籠，股價應聲打落跌停，同屬千元股聯亞也跟著跌停。

光通訊矽光子與CPO（共同封裝光學）技術為解決AI高速傳輸之道，輝達也把今（2026）年定調為矽光子技術商轉元年，惟光通訊族群股本小，籌碼一旦被特定人鎖定，股價波動也大，容易出急漲急跌的走勢。

