韓股重挫逾13%觸發熔斷　日股屠殺2600點

中東戰火擴大衝擊全球金融市場，亞洲股市今（4）日全面重挫，其中南韓股市跌勢最為慘烈，觸發熔斷機制，恢復交易後韓股跌幅進一步擴大，盤中一度重挫逾13%，日股同樣承接逾2600點殺盤，跌幅逾4%，市場避險情緒急速升溫。

據《美聯社》等外媒報導，南韓基準股價指數Kospi在市場對戰爭局勢的恐慌情緒下暴跌約8%，觸發暫停交易機制。交易恢復後賣壓仍未消退，跌幅迅速擴大，一度重挫13%，顯示投資人對地緣政治風險的憂慮持續升高。

Kospi指數期貨規定，盤中暴跌6%與8%時各自有暫停交易規定，其中跌6%第一度暫停交易5分鐘，第二度暫停交易則長達20分鐘。

亞股同步承壓，日本股市也出現明顯回檔，日經225指數盤中下跌約4.4%，市場資金快速撤出風險性資產。

據《彭博社》報導，匯市同樣受到衝擊，韓元兌美元周二一度暴跌逾4%，創2010年以來最大跌幅，並跌破市場高度關注的1美元兌1500韓元關卡，觸及全球金融危機以來最弱水準。分析師指出，隨著能源價格飆升，恐衝擊南韓這個全球第八大石油消費國的經濟成長，韓元貶勢可能還未結束。

南韓央行（BOK）總裁李昌鏞原定前往曼谷出席國際貨幣基金（IMF）活動的行程，改為在首爾召開緊急會議，與央行及財政部官員共同評估近期韓元匯率、公債殖利率及其他金融市場指標的變化。

外電指出，伊朗戰爭引發的能源供應疑慮與風險情緒升溫，使投資人快速轉向避險資產，導致亞洲股匯市同步承壓，市場波動明顯加劇。