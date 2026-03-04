ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃仁勳、魏哲家都點名能源風險　核電成AI時代關鍵解方

台積電董事長魏哲家和輝達執行長黃仁勳均表達對AI穩定供電的重視。

台積電董事長魏哲家和輝達執行長黃仁勳均表達對AI穩定供電的重視。

圖文／鏡週刊

算力即電力。隨著AI應用快速擴張，資料中心用電需求持續攀升，穩定供電已成為能源配置的核心課題。在各種能源選項中，具備長時間、可預測輸出特性的核能，被視為能同時滿足減碳目標與用電成長的長期解方之一。隨著核能重新被納入國家級能源選項，核電、電力設備與鈾礦相關個股表現明顯轉強，值得投資人留意。

AI入侵百工百業！可曾想過，這些聰明「大腦」其實是「吃電怪獸」？根據預估，到2030年美國資料中心用電量將暴增超過3倍，增加的電量相當於一整個加州的用電總和。

AI應用快速擴張，資料中心用電需求攀升。（翻攝自amazon官網）

AI應用快速擴張，資料中心用電需求攀升。

國家級能源　趨勢受期待

AI教父黃仁勳一月底抵台受訪時，罕見正面點名「能源問題」，直指其將成為AI新工業革命下最嚴峻的結構性瓶頸之一。台積電董事長魏哲家年初在法說會上，也表達對供電擔憂問題。

科技巨頭們會如此焦慮，是因為AI運算一秒鐘都不能斷。盤點各大能源效用，再生能源如風能、太陽能要「看天吃飯」，缺乏穩定性；「相對來說，核電能提供穩定且低碳的電力，在追求淨零目標下又要滿足逐日增加的電力需求，核能最具優勢。」國家原子能科技研究院林家德副院長做出總結。

事實上，川普政府也積極啟動「核能復興」（Nuclear Renaissance），目標在2050年前把美國的核能裝機量翻4倍；而歐盟也規劃超過2,400億歐元，要替舊電廠「延壽」，且開發新型反應爐，另外，包括日本、南韓的監管態度也向核能靠攏。

AI吃電需求加上政策紅利挹注，核能產業股價已率先表態。2025年由OpenAI執行長奧特曼投資的核能公司Oklo Inc.（OKLO）股價大漲約2.5倍，而同期間輝達股價上漲近4成、那斯達克則漲約2成，可以看出核能概念股的爆發力。

核電股備受關注，指標股OKLO去年漲幅超過2倍。（翻攝自臉書粉專Oklo Inc）

核電股備受關注，指標股OKLO去年漲幅超過2倍。

華南投顧董事長呂仁傑就指出，隨著AI、高效能運算與資料中心快速擴張，全球電力需求呈結構性成長，穩定供電能力將成各國能源政策與產業競逐關鍵，在多國政府及科技巨擘支持下，核電產業概念公司長線趨勢備受期待。

重點一：SMR核反應爐補缺口

林家德分析，過去20年歐美興建大型核電廠的過程可謂一波三折，不僅預算超支成為家常便飯，漫長的工期延宕更讓急需能源支撐的市場等不下去，在此背景下，「小型模組化反應爐（SMR）」 憑藉施工快速、彈性部署等優勢，逐漸受到市場青睞；不同於傳統機組，目前多數先進核能（如第四代反應器）多採用SMR形式問世。不只體積縮小，且產生的核廢料更少，甚至能回收再利用舊燃料，讓核能也能邁向循環經濟，應用也更廣泛。

小型模組化反應爐（SMR）具備多重優勢，受市場青睞。（圖片來源： GE Hitachi Nuclear Energy）

小型模組化反應爐（SMR）具備多重優勢，受市場青睞。

統一投顧能源分析師黃千千補充，SMR採模組化設計，透過工廠批量生產、現地組裝的方式，有助於降低建置成本並縮短工期，更符合資料中心對電力穩定性的高度需求，「新一代反應爐的研發重點，在於提升燃料使用效率，嘗試將既有核廢料重新利用；若發展順利，未來核廢料的影響期甚至有機會從『萬年』縮短到『百年』，成為解決長期電力難題的可能方案之一。」

重點二：鈾礦核燃料成戰略資產

而核燃料能否穩定取得，將成為核能落地關鍵環節。群益投顧研究部專案襄理黃鵬睿指出，目前商用核電廠多使用低濃縮鈾（LEU），其中鈾235濃度落在3至5％。依濃縮程度不同，核燃料可區分為低濃縮鈾（LEU）、高純度低濃縮鈾（HALEU）與高濃縮鈾（HEU），其中LEU與HALEU被視為未來核能技術發展的重點方向。

鈾礦核燃料穩定取得不易，被視為國家級資產。（翻攝自NUCLEAR ENERGY AGENCY官網）

鈾礦核燃料穩定取得不易，被視為國家級資產。

在此背景下，近年鈾礦相關股價出現一波明顯漲勢。以加拿大鈾礦龍頭Cameco為例，去年股價漲幅超過80％，透過持有Westinghouse（西屋電氣）49％ 股權，Cameco從過去單純的鈾礦供應商，延伸到核燃料棒製造與反應爐相關服務，建立礦產、燃料、關鍵技術垂直整合布局。

不只加拿大，美國同樣加快腳步扶植本土鈾礦供應公司。Energy Fuels（UUUU）與Uranium Energy（UEC）等公司，因握有美國境內高品位鈾礦資源，在去風險化、去中國化的能源政策方向下，成市場關注焦點，「當核能被視為國家級能源選項之一，核燃料已不再是發電成本的一環，而是攸關能源主權與供應安全的戰略資產。」黃千千補充，其中Energy Fuels有鈾礦開採及稀土生產能力，具備雙重題材。

核能投資囊括電網及重電設備族群。（翻攝自臉書粉專AES EI Salvador）

核能投資囊括電網及重電設備族群。

可分散配置　ETF布局

投資人該如何參與「核能復興」趨勢？從產業鏈拆解，核電相關投資大致可分為電力設備、核燃料、關鍵零組件及電網與重電環節族群（相關公司詳見表格）。其中，法人相對看好GEV（GE拆分後的能源公司，因擁電力系統＋核電工程，為SMR間接受惠者）、BWXT（核能軍工＋SMR核心供應商）、CCJ（加拿大鈾礦龍頭）與UUUU（美國本土鈾礦、稀土元素，為國防＋能源安全概念股）長期發展潛力。

00990A選股策略為AI新經濟，成分股包含GEV電力設備公司。

00990A選股策略為AI新經濟,成分股包含GEV電力設備公司。

不過，核電概念股波動高，若想分散配置，也能用ETF長期參與；以美股ETF為例，NLR（VanEck鈾與核能 ETF）投資標的涵蓋全球核能發電與鈾礦開採公司，產業配置橫跨能源、公用事業和工業，其中能源比重接近5成，被視為「純度」最高的核電ETF；至於IDU（iShares美國公用事業ETF）則為一檔涵蓋電力、瓦斯、水務公司的ETF，適合想布局美國傳統基礎設施的投資人。

台股ETF部分，新光美國電力基建（009805）及主動元大AI新經濟（00990A）可納入考量；其中，新光美國電力基建追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，鎖定美國電力生態鏈，電力概念純度百分百，統計至2月24日，前3大成分股為GEV、VRT、ETN。另外，採主動選股策略的主動元大AI新經濟，也納入部分相關個股如GEV。

 


中東地緣政治緊張情勢升高，美股四大指數挫低，今（4）日台股終場大跌1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點作收，「不配息0050」凱基台灣TOP50（009816）開低走低，終場大跌4.16%，以10.6元作收，儘管大盤尚未見止跌契機，擋不住低價誘因，成交量爆出87萬4154張歷史天量，居成交量最大個股。

中東戰爭，引發國人擔憂影響天然氣進口，牽動4月電價與國內油氣供應，反應此題材面，上市櫃油電燃氣相關業者欣天然（9918）、欣泰（8917）、欣高（9931）、山隆（2616）4檔直攻漲停；台塑化（6505）漲逾1%。

輝達（Nvidia）宣布向Lumentum注資20億美元，昨（3）日Lumentum股價反映美國科技跌勢重挫11.34%，加上中東地緣政治緊張情勢升高，避險情緒高漲，資金急速退出股價漲高，本夢比矽光子族群，光聖（6442）領跌，摜壓到2100元跌停價位，聯亞（3081）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）、上詮（3363）、前鼎（4809）、聯鈞（3450）、訊芯（6451）、華星光（4979）、光環（3234）、全新（2455）、統新（6426）、東典光電（6588）等12檔個股一度打落跌停。

台股今（4）日盤中重挫逾千點，市場恐慌情緒升溫，但ETF投資人反而積極進場「撿便宜」，多檔高人氣ETF成交量明顯放大。根據盤中成交量排行，前5大熱門ETF依序為凱基台灣TOP50（009816）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動統一台股（00981A）以及元大台灣50反1（00632R），其中009816與00919盤中成交量更雙雙超車0050，成為市場焦點。

伊朗戰火全球股市受創，外資退出台日韓等亞股，台灣也遭遇股匯雙殺，台指期今（4）日開盤狂殺千點失守3萬4大關，台股在開盤不到10分鐘遭遇破1300點殺盤，為史上盤中第4大下跌紀錄。

受到伊朗衝突升溫影響，市場下修今年降息預期，投資人恐慌情緒蔓延，台股今（4）日早盤一度暴跌逾1300點，摜破３萬４千點，台股ETF全軍覆沒，盤面上以反向ETF、能源ETF為主要抗震族群，布局大型美股龍頭企業、資安題材的海外ETF也是亮點，包括：統一FANG+（00757）、統一美國50（009811）、國泰網路資安（00875）等三檔都逆勢不跌。

中東戰火擴大衝擊全球金融市場，亞洲股市今（4）日全面重挫，其中南韓股市跌勢最為慘烈，觸發熔斷機制，恢復交易後韓股跌幅進一步擴大，盤中一度重挫逾13%，日股同樣承接逾2600點殺盤，跌幅逾4%，市場避險情緒急速升溫。

美國與以色列週末對伊朗發動聯合空襲後，中東局勢急遽升溫，伊朗最高領袖哈梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）等人在攻擊中身亡，隨後伊朗對以色列與美軍在波斯灣基地展開報復行動。衝突已影響當地民生、網路服務、能源運輸與航班運作，多家科技巨頭緊急啟動安全應變機制，確保員工人身安全。

中東戰事情勢緊張，今（4）日大盤一度拉回千點，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，此舉恐創擊全球能源運輸、船運供應鏈，國際貨運業者相繼宣布暫停停駛該海域，運價隨著走揚，貨櫃陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603）早盤一度同步開高，成為相關逆勢抗跌族群，股價不及10元票面益航（2601）則是補漲鎖住6.57元漲停價位。

中東戰火延燒，亞股受拖累，日股今（4）日開盤半小時血洗1500點失守5萬5，跌幅超過2.48%，韓股在前一個交易日重挫7%後，今日一開盤再殺逾6%，不過日韓股早盤重挫後逢低買盤進場承接，跌勢迅速收斂，投資人警盯稍後台股開盤連動影響。

