黃仁勳、魏哲家都點名能源風險　核電成AI時代關鍵解方

▲台積電董事長魏哲家和輝達執行長黃仁勳均表達對AI穩定供電的重視。

圖文／鏡週刊

算力即電力。隨著AI應用快速擴張，資料中心用電需求持續攀升，穩定供電已成為能源配置的核心課題。在各種能源選項中，具備長時間、可預測輸出特性的核能，被視為能同時滿足減碳目標與用電成長的長期解方之一。隨著核能重新被納入國家級能源選項，核電、電力設備與鈾礦相關個股表現明顯轉強，值得投資人留意。

AI入侵百工百業！可曾想過，這些聰明「大腦」其實是「吃電怪獸」？根據預估，到2030年美國資料中心用電量將暴增超過3倍，增加的電量相當於一整個加州的用電總和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲AI應用快速擴張，資料中心用電需求攀升。（圖／翻攝自amazon官網）

國家級能源 趨勢受期待

AI教父黃仁勳一月底抵台受訪時，罕見正面點名「能源問題」，直指其將成為AI新工業革命下最嚴峻的結構性瓶頸之一。台積電董事長魏哲家年初在法說會上，也表達對供電擔憂問題。

科技巨頭們會如此焦慮，是因為AI運算一秒鐘都不能斷。盤點各大能源效用，再生能源如風能、太陽能要「看天吃飯」，缺乏穩定性；「相對來說，核電能提供穩定且低碳的電力，在追求淨零目標下又要滿足逐日增加的電力需求，核能最具優勢。」國家原子能科技研究院林家德副院長做出總結。

事實上，川普政府也積極啟動「核能復興」（Nuclear Renaissance），目標在2050年前把美國的核能裝機量翻4倍；而歐盟也規劃超過2,400億歐元，要替舊電廠「延壽」，且開發新型反應爐，另外，包括日本、南韓的監管態度也向核能靠攏。

AI吃電需求加上政策紅利挹注，核能產業股價已率先表態。2025年由OpenAI執行長奧特曼投資的核能公司Oklo Inc.（OKLO）股價大漲約2.5倍，而同期間輝達股價上漲近4成、那斯達克則漲約2成，可以看出核能概念股的爆發力。

▲核電股備受關注，指標股OKLO去年漲幅超過2倍。（圖／翻攝自臉書粉專Oklo Inc）

華南投顧董事長呂仁傑就指出，隨著AI、高效能運算與資料中心快速擴張，全球電力需求呈結構性成長，穩定供電能力將成各國能源政策與產業競逐關鍵，在多國政府及科技巨擘支持下，核電產業概念公司長線趨勢備受期待。

重點一：SMR核反應爐補缺口

林家德分析，過去20年歐美興建大型核電廠的過程可謂一波三折，不僅預算超支成為家常便飯，漫長的工期延宕更讓急需能源支撐的市場等不下去，在此背景下，「小型模組化反應爐（SMR）」 憑藉施工快速、彈性部署等優勢，逐漸受到市場青睞；不同於傳統機組，目前多數先進核能（如第四代反應器）多採用SMR形式問世。不只體積縮小，且產生的核廢料更少，甚至能回收再利用舊燃料，讓核能也能邁向循環經濟，應用也更廣泛。

▲小型模組化反應爐（SMR）具備多重優勢，受市場青睞。（圖／GE Hitachi Nuclear Energy）

統一投顧能源分析師黃千千補充，SMR採模組化設計，透過工廠批量生產、現地組裝的方式，有助於降低建置成本並縮短工期，更符合資料中心對電力穩定性的高度需求，「新一代反應爐的研發重點，在於提升燃料使用效率，嘗試將既有核廢料重新利用；若發展順利，未來核廢料的影響期甚至有機會從『萬年』縮短到『百年』，成為解決長期電力難題的可能方案之一。」

重點二：鈾礦核燃料成戰略資產

而核燃料能否穩定取得，將成為核能落地關鍵環節。群益投顧研究部專案襄理黃鵬睿指出，目前商用核電廠多使用低濃縮鈾（LEU），其中鈾235濃度落在3至5％。依濃縮程度不同，核燃料可區分為低濃縮鈾（LEU）、高純度低濃縮鈾（HALEU）與高濃縮鈾（HEU），其中LEU與HALEU被視為未來核能技術發展的重點方向。

▲鈾礦核燃料穩定取得不易，被視為國家級資產。（圖／翻攝自NUCLEAR ENERGY AGENCY官網）

在此背景下，近年鈾礦相關股價出現一波明顯漲勢。以加拿大鈾礦龍頭Cameco為例，去年股價漲幅超過80％，透過持有Westinghouse（西屋電氣）49％ 股權，Cameco從過去單純的鈾礦供應商，延伸到核燃料棒製造與反應爐相關服務，建立礦產、燃料、關鍵技術垂直整合布局。

不只加拿大，美國同樣加快腳步扶植本土鈾礦供應公司。Energy Fuels（UUUU）與Uranium Energy（UEC）等公司，因握有美國境內高品位鈾礦資源，在去風險化、去中國化的能源政策方向下，成市場關注焦點，「當核能被視為國家級能源選項之一，核燃料已不再是發電成本的一環，而是攸關能源主權與供應安全的戰略資產。」黃千千補充，其中Energy Fuels有鈾礦開採及稀土生產能力，具備雙重題材。

▲核能投資囊括電網及重電設備族群。（圖／翻攝自臉書粉專AES EI Salvador）

可分散配置 ETF布局

投資人該如何參與「核能復興」趨勢？從產業鏈拆解，核電相關投資大致可分為電力設備、核燃料、關鍵零組件及電網與重電環節族群（相關公司詳見表格）。其中，法人相對看好GEV（GE拆分後的能源公司，因擁電力系統＋核電工程，為SMR間接受惠者）、BWXT（核能軍工＋SMR核心供應商）、CCJ（加拿大鈾礦龍頭）與UUUU（美國本土鈾礦、稀土元素，為國防＋能源安全概念股）長期發展潛力。

▲00990A選股策略為AI新經濟，成分股包含GEV電力設備公司。

不過，核電概念股波動高，若想分散配置，也能用ETF長期參與；以美股ETF為例，NLR（VanEck鈾與核能 ETF）投資標的涵蓋全球核能發電與鈾礦開採公司，產業配置橫跨能源、公用事業和工業，其中能源比重接近5成，被視為「純度」最高的核電ETF；至於IDU（iShares美國公用事業ETF）則為一檔涵蓋電力、瓦斯、水務公司的ETF，適合想布局美國傳統基礎設施的投資人。

台股ETF部分，新光美國電力基建（009805）及主動元大AI新經濟（00990A）可納入考量；其中，新光美國電力基建追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，鎖定美國電力生態鏈，電力概念純度百分百，統計至2月24日，前3大成分股為GEV、VRT、ETN。另外，採主動選股策略的主動元大AI新經濟，也納入部分相關個股如GEV。



更多鏡週刊報導

理財最前線／不拚飆漲也能走得長遠 高股息ETF的三大關鍵體檢

理財最前線／不賣怕跌、賣了怕飛 台股高檔獲利了結實戰攻略

理財最前線／像養植物一樣養資產 3位贏家用定心力種出搖錢樹