台股摜破34K　一文看3檔海外型ETF逆勢抗跌

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到伊朗衝突升溫影響，市場下修今年降息預期，投資人恐慌情緒蔓延，台股今（4）日早盤一度暴跌逾1300點，摜破３萬４千點，台股ETF全軍覆沒，盤面上以反向ETF、能源ETF為主要抗震族群，布局大型美股龍頭企業、資安題材的海外ETF也是亮點，包括：統一FANG+（00757）、統一美國50（009811）、國泰網路資安（00875）等三檔都逆勢不跌。

以色列與美國戰機對伊朗的戰事擴大，市場擔憂，戰事可能恐怕演變為長期區域戰爭，標普500指數下跌0.94%，道瓊工業指數跌0.83%、那斯達克指數1.02%，費城半導體指數更重挫4.58%，台積電ADR也大跌4.33%，成為今天台股重挫主因。

展望後市，統一投信投研團隊表示，從歷史經驗來看，戰爭範圍是否擴大、持續時間長短是影響股市關鍵。回顧最近的俄烏戰爭，甫開戰時股市反應較劇烈，但隨時間拉長，反應日益趨緩，本次美伊戰爭的後續觀察重點在於戰事是否擴大，以及是否造成新一波能源危機。回歸基本面，主要CSP今年度資本支出仍超預期增加，持續看好AI硬體供應鏈相關族群，遇拉回可擇優分批布局。

統一投信ETF團隊表示，00757成分股集中投資10檔美國頂尖巨頭，採用平均加權，而009811布局的產業覆蓋面廣，且涵蓋各產業龍頭，在不同市場環境下，皆能掌握輪動機會。2026年的AI升級不是概念炒作，而是產業從技術驗證走向商業變現的實質轉型，短線上遇回檔，可視為布局時機；長線投資人則可透過定期定額方式穩健累積部位，以時間換取複利空間，參與美國經濟與龍頭企業的長期增長紅利。

