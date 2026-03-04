「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了

▲台股4日大跌破千點。（圖／翻攝玩股網）

記者葉國吏／綜合報導

一名在Threads上自稱「20萬全職靠股票維生、輸光就去跑外送」的網友，近期引發眾多網友關注。他以高壓背水一戰的設定吸引大量追蹤，讓每次交易都成為高風險實驗。經過了139天，在4日台股大跌破千點的這天他畢業了，同時他也懊悔的寫下「沒想到會在我的日子，操作錯誤下課。」

這名帳號為new08000686600的投資人，他在2025年8月1日開始宣布要以20萬資金靠股票維生，他選擇以現股當沖為主要操作手法，在資金僅約20萬元的情況下頻繁進出。他的宣告瞬間吸引了許多網友關注，想看看是否能夠見證一位少年股神的誕生。不過市場終究是殘酷的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現股當沖放大波動風險

由於該網友用現股當沖的方式操作股票，讓他的資金產生劇烈變化。觀察其資金曲線可以發現，他曾在約5個月內從20萬跌剩約2萬，隨後再一路嘗試「回血」回到十多萬。整個操作過程呈現出「先爆虧、再補救」的風控失衡樣態。

該帳號近期被許多網友關注，臉書粉專「資工心理人的理財探吉筆記」也曾在2月的時候分享該帳號，並撰文整理其下單軌跡與心態變化，將其視為散戶投資人的「活教材」。這項個案正提醒市場參與者，必須重新思考全職交易背後隱藏的現實與代價，而非僅看見社群媒體上呈現的戲劇張力。

情緒性交易成紀律硬傷

有網友發現，該名投資人多次在市場情緒波動強烈時進場、加碼，甚至臨時變更原有的交易策略。這類行為顯示其交易紀律、風險控管與整體的交易系統尚未成熟，在缺乏穩定心理素質的情況下，頻繁操作只會加速資金的損耗。

最後在他操作了139天後，他發文宣布畢業了，表示「沒想到會在我的日子，操作錯誤下課！各位追蹤的各位，最後我還是失敗了，我會好好去工作存到20萬在回來再會。」底下也有不少網友留言打氣「哥今天很明顯做平常不會做的操作，跑完外送回來又是一條好漢。」、「大家都來出席你的畢業典禮了」、「生存139天，你的紀律和心態，已經超越很多散戶了。期待你下次回來變得更強，成功進行一場無限賽局。」