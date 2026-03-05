是你嗎？1張千萬、8張百萬發票沒人領「今最後1天」　消費地點曝

▲去年9至10月期統一發票兌獎期限將於3月5日截止。（示意圖／CTWANT）
去年（114年）9-10月期統一發票開獎至今，仍有1張1000萬特別獎、4張200萬元特獎、4張100萬元雲端專屬獎尚未領取，兌獎期限將就到今（5）日為止，提醒民眾趕緊檢查自己是否就是那位幸運兒。
114年9-10月期統一發票中獎號碼已於114年11月25日下午開出，特別獎獎金新台幣1000萬元中獎號碼為「25834483」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「46587380」。財政部賦稅署提醒，該期獎項最晚只到3月5日，若逾期未領將全數充公。
●1000萬特別獎（1張還未領）
→阿潭ㄟ店專業生鮮市場消費153元食品（桃園市中壢區中山東路3段88號）
●200萬元特獎（4張還未領）
→App Store買應用程式165元（台北市信義區）
→街口支付手續費90元（台北市松山區長安東路2段225號8樓）
→於POYA Beauty寶雅花了1117元（桃園市桃園區慈文路727、729號）
→在寶昌食品消費120元食品（屏東縣潮州鎮信義路27號1樓）
●100萬元雲端發票專屬獎（4張還未領）
→App Store買應用程式165元（台北市信義區）
→Uber Eats外送費等69元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
→Uber Eats外送費等9元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
→在7-ELEVEN購買飲品等花費71元（宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號）
財政部提醒民眾，114年9月、10月統一發票領獎期限只到115年3月5日，一旦逾期將失去領獎資格，獎金會全數充公，不予補發。依照統一發票兌獎多元服務作業要點之規定，中獎人應在領獎期限內，可持國民身分證進行領獎（非本國籍人士則需出示外國護照、居留證或入出境許可證），並攜帶中獎統一發票的正本，依代發金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領。
