是你嗎？1張千萬、8張百萬發票沒人領「今最後1天」　消費地點曝

記憶體股滿血復活 華邦電4檔飆漲停

外電報導伊朗有意與美國談判，以及美國總統川普承諾穩定油市，美股四大指數收紅，今（5）日台股一度強彈1400點，國際記憶體大廠SanDisk、美光、希捷科技等反攻帶動下，旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2334）、青雲（5386）等四檔記憶體族群高掛漲停，威剛（3280）漲幅逾9%，群聯（8299）、創見（2451）、十銓（4967）等漲幅也有半根漲停板。

快訊／台股強彈！大漲逾1200點 台積電漲80元至1945

美伊戰爭傳出好消息，緩解投資人對中東衝突的焦慮，美國股市4日全面收漲，台股今（5）日開盤展現強反彈氣勢，以大漲791.86點、33620.74點開出，開高走高，指數大漲1261.76點，指數來到34090.54點，重新站回34000點。

亞股大反攻！韓股飆漲逾12% 日股大漲2300點

伊朗傳出已表示願意跟美國進行談判，美股4大指數4日反彈，帶動亞股今（5日）開盤大反攻，韓股暴漲逾12%，日股也飆漲2300點，重回57000點。

摩根士丹利傳全球裁員2500人 涵蓋3大主要業務部門

投資銀行巨頭摩根士丹利（Morgan Stanley、簡稱大摩）一位知情人士告訴《路透社》，該公司在全球裁減了2500名、佔約3%員工，此次裁員涉及該銀行的三大主要部門投資銀行和交易部、財富管理部以及投資管理部，但不會包含財務顧問。

保險業增列含巴林7個兵險地區 貨櫃三雄等困灣內船隻需投保

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，昨(4)日英國勞氏及倫敦保險市場的聯合戰爭委員會(Joint War Committee)，將巴林、吉布地、科威特、阿曼、卡達、波斯灣/阿拉伯灣、阿曼灣增列為除外範圍，Arabian Sea相關除外海域也大幅增加，被列除外的地區都需另外投保兵險。

台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！ 千金股昇達科陷跌停窘境

中東政治局勢有所緩和，今（5）日台股跟進國際股市腳步，呈現反彈的格局，然而股價位階高、本益比高，且近期聚集市場資金搶進的「光通訊」、「低軌道衛星」兩大族群，開高之後獲利了結出籠下，股價急速拉回，光聖（6442）由紅翻黑，摜破2千大關，最低來到1960元，跌幅逾6%，遭到處置每20分鐘一盤昇達科（3491）則由1605元直接下殺到1380元跌停價位。

英特爾拚晶圓代工2027年損平 先進封裝挹注數十億美元

Intel財務長David Zinsner於摩根士丹利（Morgan Stanley）會議上表示，在18A製程良率穩步提升、外部客戶興趣升溫，以及先進封裝訂單即將落袋帶動下，英特爾晶圓代工事業可望於2027年達成營運損益兩平。

博通AI晶片2027年拚千億美元營收 陳福陽：OpenAI出貨明年放量

晶片大廠博通執行長陳福陽表示，公司已「看得到路徑」（have line of sight）在2027年讓AI晶片營收突破1,000億美元，並強調供應鏈已準備到位，可支撐相關成長動能。消息激勵盤後股價上漲約4%。

不只台積電還抱緊輝達 揭周品均敢押敢接的底氣

台股站上35,000點，牛氣沖天，熱錢追逐飆股、題材輪動飛快。當市場沉浸在一片亢奮氛圍中，電商女王周品均卻選擇走更「穩」的路；她堅決不碰不熟悉的公司，只緊抱基本面扎實的好股，而即使曾帳面虧損600萬元，只要確認公司體質無虞，也絕不輕易退場。

5000萬滾成億元 周品均：台積電不到這價位打死不下車

前東京著衣、現Wstyle品牌執行長周品均重押台積電，在過程中頓悟，買進好公司就該緊緊抱牢，不隨便下車；事實上，去年遇到關稅股災，她展現魄力，視為股價打折的黃金機會，勇敢抄底。