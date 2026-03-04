ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

掉下的刀子能接嗎？　專家：跌到「這價位」空手可撿

戰事衝突升溫，台股盤中一度重挫逾1,350點，市場信心動搖。

▲戰事衝突升溫，台股終場大跌1494.77點，市場信心動搖。

圖文／鏡週刊

美伊衝突升溫、國際油價震盪加劇之際，亞股全面潰散；台股今（4日）開低走低，終場大跌1494.77點，市場信心明顯動搖。康和證券投資總監廖繼弘指出，台股短線震盪難免，但AI長期需求與半導體資本支出未出現明顯轉折前，中長期結構仍有支撐，空手者可在33,000點以下分批進場布局

美伊戰事未緩，美股連日重挫，亞股全面潰散。台股今開盤即暴跌逾1,200點，盤面幾乎全面翻黑，僅塑化族群受惠油價上揚相對有撐；日本Nikkei 225大跌逾2,000點，跌幅擴大至3.89%，韓國KOSPI盤中重挫超過8%，觸發熔斷機制。

康和證券投資總監廖繼弘指出，原先市場預期衝突會迅速落幕，但隨戰時拉長，油價與天然氣價格波動劇烈，特別對高度依賴能源進口的日本與韓國衝擊更大，「加上韓國股市去年漲幅高達70%，今年前2個月又再漲逾40%，基期高，回檔壓力更重；相較之下，台股雖失守月線，但在台積電力守下，盤勢相對有撐。」

至於現在的風險變數為何？他分析，市場擔憂的變數有兩個：一是戰事是否擴大為全面性衝突，二是油價若持續走揚，將推升通膨壓力，「戰爭若為『有限衝突』，地緣政治影響將逐步鈍化；另外，要是油價失控上飆，恐怕會影響美國聯準會（FED）的降息節奏，對股市造成壓力。」

不過，廖繼弘認為，適度修正反而有助籌碼沉澱、讓台股走得更長遠；他說，民國79年（西元1990年），台股12,682點崩盤前，與年線乖離率約30%；今年2月26日，台股創下35,579點波段新高，與年線乖離率已達41.5%，此外，他也觀察到，高價股漲幅有逐漸擴散到低價股的現象，「種種跡象都顯示市場確實有點過熱，未必是好事。」

此外，美股今年來走勢偏弱，但半導體設備族群仍相對抗跌，「雲端服務商（CSP）股價雖然偏弱，但只要不削弱資本支出，在AI基礎建設上，台灣供應鏈角色仍具支撐力，中長期獲利動能不會改變。」

後續觀察指標仍在科技股，特別是美國費城半導體指數已回測季線，廖繼弘指出，一旦跌破並下探半年線，代表中期修正時間將拉長，勢必會牽動台股科技權值股表現，「台股短線支撐約在32,500至33,000點區間，而1月29日的32,996點大量區，當日成交量高達9,588億元，是重要支撐關卡，在技術面具有防守意義。」

操作策略上，他建議，投資人應回歸風險控管，觀察美股及台積電、台達電等權值股能否止穩，空手者可採分批策略，在33,000點以下進場布局，選股上以AI供應鏈為首；持股者能暫時停看聽，待跌勢止穩，切忌殺在低檔。此外，今天盤跌量縮，成交量較昨天少，表示市場態度仍在觀望中。


