謝金河：伊朗帶來新變數　我們正處於精彩巨變的大時代

圖／先探投資週刊 提供

二○二六年匆匆過了兩個月！今年世界變數之多，高潮迭起，可能是我們這一生變化最快速、也是最大的年份，地緣政治的棋局讓人目不暇給，投資波動幅度也會格外巨大，先是元月五日美國活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，美國正加快腳步整頓自家後院，二月最後一天，美國和以色列聯手發動史詩之怒行動（The Operation Epic Fury）斬首伊朗最高宗教領袖Ali Khamenei及四十八位將領，中東情勢又再度發生新的變化。

文／謝金河

軟體產業面臨巨大挑戰

美伊聯合斬首最高領導人，這個手法很像活擒委內瑞拉的馬杜洛，都代表著未來戰爭已經改變過去傳統戰爭派地面部隊或搶灘登陸的傳統戰法，而是精準打擊，這種「斬首」的速戰速決背後是精準打擊，再往下延伸是科技戰，從晶片到各種衛星屏幕，到所有ＡＩ技術，都是決定未來國家命運的關鍵。

從美國活逮馬杜洛夫婦到這次美以聯手炸死伊朗最高宗教領袖，對台灣帶來另一層新發展，未來戰爭的精準打擊，或者是對極權獨裁者的「斬首」，讓台灣過去一直以來被《經濟學人》周刊形容全世界最危險的地方！這個情勢發生改變，台灣的安全、地位也跟著上升，大家可以回顧一下，元月五日的美國突擊委內瑞拉事件，台股開盤大漲七七五點，台積電大漲一一○元，這場精準打擊，讓台灣的安全感上升，這次美以行動精準打擊，一口氣炸死伊朗宗教領袖及領導核心，也讓世界見識到美國精準打擊的威力。

一直以來，大家都認為伊朗這個有九千多萬人口國家，還有裝備精良的武器，美國一定不敢打，沒想到川普的戰法和過去歷任美國領導人不一樣，美國在伊拉克、阿富汗都淪陷泥沼，這次斬首伊朗行動，將改變中東地緣政治的戰略，不過伊朗是宗教神權的國家，美國炸死哈米尼，伊朗後續的政局及伊朗封鎖荷姆茲海峽造成油價上漲，將對資本市場帶來衝擊。
經過委內瑞拉、伊朗的衝擊，未來世界會發生什麼巨大變化？接下來有日本首相高市早苗訪美及川普四月到訪中國，都會是牽動世界的大事。回頭來審視一下二月的股市變化，第一個變數是過去美股領先全球的局勢出現變化，二月全球股市的重心在東北亞的南韓、日本與台灣，美國股市跌多漲少，道瓊指數小漲○．一七％，費城半導體指數上漲一．二六％，道瓊指數一度到達五○五一二．七九，ＳＯＸ也到八四九八．一，不過都拉出很長的上影線，標普五○○下跌○．八七％。比較值得留意的是大型科技公司的重挫，Nasdaq指數在二月下跌七九三．六一，跌幅三．三八％，Nasdaq的重挫和ＡＩ建置花費龐大的支出，未來回收成了疑慮，另一個是ＡＩ對軟體產業帶來的巨大挑戰，最具代表性的是微軟。

微軟在去年中一度是全球市值最高的企業，股價最高到五五五．四五美元，市值達四．一二七兆美元，這次最慘跌到三八一．七一美元，市值剩下二．八三六兆美元，蒸發一．二八七兆美元。另一個是甲骨文（ORCL）股價最高到三四五．七二美元，市值來到九二二二．七億美元，這次股價急殺到一三五．二五美元，重挫六○．九八％，市值蒸發五三四三億美元。最近ＩＢＭ也受到衝擊，二月二十三日股價一天大跌十三．五％，Salesforce（CRM）從三六九美元狠狠跌到一七四．五七美元。過去應用軟體的Adobe也慘跌，這個從Anthropic一連串撞擊軟體產業的行動，正給軟體產業帶來一場接近毀滅式的行動。

韓股最大一次躍升

另一個是輝達（NVDA）公布財報又交出一張非常漂亮成績單，不過業績公布後股價重挫，二月二十七日下跌四．一六％，股價收在一七○．一九美元，已接近去年十二月十七日的一六九．五五美元新低；輝達是ＡＩ最重要的堡壘，道瓊的下跌也影響台積電ＡＤＲ走勢，TSMC ADR在二十六日下跌十．九二美元，二十七日又跌二．二三美元，也將影響三月台股走勢。

一直以來美國股市都是火車頭，這回力道減弱，全球最強大的股市在南韓，靠著海士力與三星的大漲，南韓KOSPI二月大漲十九．五二％，指數最高到六三四七．七一。海力士從七三一○○韓元大漲到一一一．七萬韓元，三星從四九九○○韓元漲到二二九○○○韓元，都堪稱是史詩級的大漲！現在海力士市值到七五七．六兆韓元，三星達一二八七．五兆韓元，已快頂到一兆美元的門檻，這是南韓股市最大的一次躍升，關鍵全在記憶體。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2394期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

讀者迴響

