AI驅動vs.AI泡沫　美國、以色列、伊朗衝突下的選股指南

台股漲多有拉回壓力，在36000點之上引來較大賣壓；輝達及其他科技巨頭股價短線拉回，但是AI零組件光纖、CCL、玻纖布、ABF、被動元件等，漲價潮持續擴散；只要拉回量縮守穩月線，就有再漲機會。

文／方亞申 圖／先探投資週刊提供

美國經過接近兩周向波斯灣大舉投送部署戰鬥人員超過五萬人，以及航母艦隊、空中機油機、防空飛彈等少見的大規模作戰部署後，二月最後一天果真與以色列於白天對伊朗發動轟炸攻擊，國際金、油聞訊大漲；這是繼去年Ｂ２轟炸機無預警短時間完成轟炸生產核彈設施後，再度對於伊朗當權者重擊。當然市場會擔心伊朗回應，或是封鎖荷姆斯海峽（全球每天有約二成石油經此運輸至其他國家），乃至於無止境發射導彈的無差別攻擊。

中東戰事有利塑化股

不過，美以轟炸首日後，就證實伊朗最強硬及最高領袖哈米尼已被擊斃，高層喪命者不少。而美國總統川普還說，「猛烈且精準的轟炸」將持續進行四周，不會中斷，直到達成中東和平的目標為止。去年美國首次轟炸，最強硬、最高領袖倖免於難，今年則難逃死劫，加上國防部長、總司令、革命衛隊指揮官等高官幾乎都喪命於首日轟炸，加上後續美以持續轟炸；未來伊朗政權可能只有兩條路，一是與美以達成和解，戰事結束；二是無差別攻擊（即便如此在群龍無首下，很快會被美以及歐洲壓下），拉長作戰時間，國際金融市場就有較大壓力了。

所以推論最終還是看油價走勢，近兩日西德州原油上漲至七二美元附近，今年累計上漲約二三％，一旦站上七五至八十美元就得小心預期心理了！此外，日股也可視為指標，由於日本商社與伊朗石油關係密切，且每日經過荷姆斯海峽運回日本石油占大部分，若日股未反映連續重挫，也可視為中東戰事有限；反之，就要小心。

若是中東局勢失控，油價上漲，則對於全球塑化股較為有利，尤其像是台塑化，過去每桶六五美元以下買的石油，還未運回國就上漲，獲利提前出現；低迷已久的PVC、PE也可望漲價，有利塑化股短多；航運則因為保險費提高以及繞路運輸，有藉口可拉高運價，對長榮、陽明、萬海及散裝的裕民、新興等有利。

回歸美國科技業財報，輝達（Nvidia）單季營收、財測皆優於市場預期，但公布後股價修正九．三九％，表現異常疲軟，也拖累台積電ＡＤＲ向下修正三．四％，加上美伊戰爭、美國信貸公司倒閉等因素，國際股市面臨短線修正；不過可注意，今年國際資金尤其是與科技股相關資金，向亞洲日、韓流入相當明顯（當然台灣也不例外，二月外資買超台股一二六三億元），若日、韓股市未跌，台股可望修正至五日線後再作表現；畢竟ＭＷＣ、輝達ＧＴＣ、國際衛星展舉辦日期陸續將屆。

資金移轉至中小型股

眾所矚目的輝達財報，顯示超級的好，但市場並不埋單，股價下跌主因並非市場懷疑公司本身，而是投資人擔心其大客戶（亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet）能否從ＡＩ投資中賺到足夠利潤以支撐高額支出。尤其前陣子全球八大ＣＳＰ公司宣布今年資本支出金額一家比一家大，根據集邦科技最新研究顯示，預計二六年八大主要ＣＳＰ合計資本支出將超越七一○○億美元（約二二兆台幣），年增約六一％；亞馬遜甚至開出兩千億美元鉅額投資，不過股價卻反向下跌，科技七雄中只有未宣布投資巨額資金於資料中心的蘋果今年至今股價小漲約○．五％，其他都是下跌，微軟甚至大跌十四．九％。資金從科技七雄移轉至中小型股。

另一方面，輝達給出下一季七八○億美元的營收指引，比華爾街預期的七二六億高出不少。但真正讓人注意的，是財務長特別強調的一句話：這份指引完全沒有假設任何來自中國的資料中心運算營收。在過去，失去中國這個巨大市場，對半導體公司來說幾乎是致命打擊。但輝達靠著一群新買家，填補了這個缺口，買家來自中東、加拿大、法國、荷蘭、新加坡和英國。（全文未完）

