主題型ETF完勝市值型　台股大多頭指數股票型基金齊揚

二月底因為年假因素，集中許多主題型、市值型、主動式ＥＴＦ配息，其中半導體相關ＥＴＦ搭乘衛星、ＡＩ時代紅利，股價、息利雙收的契機大。

文／周佳蓉

春節過後，上市櫃公司陸續召開董事會決議股利政策，市場對於高股息標的關注迅速升溫，由於春節休市整整十一天，原本分散於各時間點的ＥＴＦ除息，多數被壓縮集中在二月底，成為年後最壯觀的一次配息。

在二月這一波除息行情中，最受矚目是由中國信託投信發行的中信特選金融和中信關鍵半導體，分別配息三．五元和○．七五元，近一年配息率分別為十六．四六％、八．五七％；雙雙躋身市場前段班。同樣聚焦半導體的國泰費城半導體二月配發九元現金股利，近一年配息率達十五．三八％，成為科技ＥＴＦ中難得一見的高額配發股。相較之下，兆豐台灣晶圓製造配息一．六元，單次殖利率五．○三％、年化殖利率約八．○三％，雖然配息絕對金額不若同儕亮眼，但過去一年含息報酬率將近五八％，充分體現台灣半導體產業在ＡＩ時代的爆發力。

聚焦海外股票漲勢可觀

行情的驅動力，終究要回到績效的試煉，攤開ＥＴＦ績效排行榜，開年以來排除二倍槓桿ＥＴＦ之外，最強主題型ＥＴＦ以聚焦海外股票的新光美國電力基建、元大全球5G雙雙以三成以上漲幅名列前茅，直接受惠於ＡＩ資料中心帶動的全球電力基礎建設投資熱潮。

第一金太空衛星今年漲幅同樣高達二六％，持股橫跨國際大型公司，包括韓國衛星技術開創、行星實驗室（Planet）、AST太空通訊（AST SpaceMobile），並納入台廠啟碁、同欣電及全新。全球政府日益重視太空產業的國安戰略意義、低軌衛星剛需訂單持續湧現，加上ＡＩ太空資料中心題材發酵，以及市場高度期待SpaceX 六月ＩＰＯ帶來的資金虹吸效應，共同支撐這檔ＥＴＦ的強勁走勢，即便近一個月成分股之中的Rocket Lab、Planet出現劇烈回檔，累計漲幅依然可觀。

再回到聚焦國內的主題式ＥＴＦ，台新台灣ＩＣ設計是全台唯一聚焦ＩＣ設計產業的台股ＥＴＦ，特色在於完全未持有台積電，轉而大量布局記憶體與ＩＣ設計族群，前幾大持股包含華邦電、聯發科、台達電、群聯等，在記憶體漲價行情與ＩＣ設計族群輪漲的雙重推動下，今年以來漲幅逾三成，表現傲視同儕。相較之下，市值型ＥＴＦ中唯有新一代的野村台灣新科技五○憑藉成分股結構升級躋身漲幅前段班，其他老牌標的如元大台灣五○、元大中型一○○的表現則已落後上述科技ＥＴＦ，宣告科技主題ＥＴＦ全面凌駕市值型ＥＴＦ的時代來臨。

不配息複利成最強吸金力

若說二六年台股ＥＴＦ市場有一匹最耀眼的黑馬，非凱基台灣TOP50莫屬。二月三日掛牌以來不到一個月，規模便狂飆突破五○○億元，首日成交量更刷新原型台股ＥＴＦ單日紀錄，市場將其稱為不配息的元大台灣五○。（全文未完）

