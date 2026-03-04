同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到中東情勢緊張利空干擾，台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌1494.77點，為史上第3大跌點，以32828.88點作收，跌幅4.35％，成交量10325.86億元。台積電（2330）單日下跌70元，也是個股史上第3慘紀錄。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌94.9點開出，指數開低走低，盤中最高達34228.75點，最低32828.88點，終場收在32828.88點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌70元來到1865元，跌幅3.62％，今日下跌70元也讓台積電追平個股史上第3慘紀錄；鴻海（2317）下跌12元至217元；聯發科（2454）下跌95元至1720元；廣達（2382）下跌13.5元來到281元；長榮（2603）下跌7元至209.5元。

今天漲幅前5名個股為欣天然（9918）上漲4.2元，漲幅9.99％；立萬利（3054）上漲3.75元，漲幅9.93％；欣高（9931）上漲3.5元，漲幅9.9％；益航（2601）上漲0.59元，漲幅9.87％；文曄（3036）上漲17.5元，漲幅9.83％。

跌幅前5名個股則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌8.05元，跌幅11.83％；南電（8046）下跌50元，跌幅10％；聯友金屬-創（7610）下跌30元，跌幅10％；永冠-KY（1589）下跌1.01元，跌幅10％；大眾控（3701）下跌7.1元，跌幅9.99％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 欣天然（9918） 46.25 ▲4.2 ▲9.99％ 立萬利（3054） 41.5 ▲3.75 ▲9.93％ 欣高（9931） 38.85 ▲3.5 ▲9.9％ 益航（2601） 6.57 ▲0.59 ▲9.87％ 文曄（3036） 195.5 ▲17.5 ▲9.83％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富邦蘋果正二N（02001L） 60.0 ▼8.05 ▼11.83％ 南電（8046） 450.0 ▼50.0 ▼10.0％ 聯友金屬-創（7610） 270.0 ▼30.0 ▼10.0％ 永冠-KY（1589） 9.09 ▼1.01 ▼10.0％ 大眾控（3701） 64.0 ▼7.1 ▼9.99％

資料來源：證交所