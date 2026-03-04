同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到中東情勢緊張利空干擾，台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌1494.77點，為史上第3大跌點，以32828.88點作收，跌幅4.35％，成交量10325.86億元。台積電（2330）單日下跌70元，也是個股史上第3慘紀錄。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌94.9點開出，指數開低走低，盤中最高達34228.75點，最低32828.88點，終場收在32828.88點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌70元來到1865元，跌幅3.62％，今日下跌70元也讓台積電追平個股史上第3慘紀錄；鴻海（2317）下跌12元至217元；聯發科（2454）下跌95元至1720元；廣達（2382）下跌13.5元來到281元；長榮（2603）下跌7元至209.5元。
今天漲幅前5名個股為欣天然（9918）上漲4.2元，漲幅9.99％；立萬利（3054）上漲3.75元，漲幅9.93％；欣高（9931）上漲3.5元，漲幅9.9％；益航（2601）上漲0.59元，漲幅9.87％；文曄（3036）上漲17.5元，漲幅9.83％。
跌幅前5名個股則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌8.05元，跌幅11.83％；南電（8046）下跌50元，跌幅10％；聯友金屬-創（7610）下跌30元，跌幅10％；永冠-KY（1589）下跌1.01元，跌幅10％；大眾控（3701）下跌7.1元，跌幅9.99％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|欣天然（9918）
|46.25
|▲4.2
|▲9.99％
|立萬利（3054）
|41.5
|▲3.75
|▲9.93％
|欣高（9931）
|38.85
|▲3.5
|▲9.9％
|益航（2601）
|6.57
|▲0.59
|▲9.87％
|文曄（3036）
|195.5
|▲17.5
|▲9.83％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|60.0
|▼8.05
|▼11.83％
|南電（8046）
|450.0
|▼50.0
|▼10.0％
|聯友金屬-創（7610）
|270.0
|▼30.0
|▼10.0％
|永冠-KY（1589）
|9.09
|▼1.01
|▼10.0％
|大眾控（3701）
|64.0
|▼7.1
|▼9.99％
資料來源：證交所
