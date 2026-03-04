「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治緊張情勢升高，美股四大指數挫低，今（4）日台股終場大跌1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點作收，「不配息0050」凱基台灣TOP50（009816）開低走低，終場大跌4.16%，以10.6元作收，儘管大盤尚未見止跌契機，擋不住低價誘因，成交量爆出87萬4154張歷史天量，居成交量最大個股。

009816訴求「不配息0050」，於2月3日以10元價格掛牌，成為小資族群瘋搶標的，即便3月以來，三個交易日台股從3萬5千點左右，下殺到今日3萬2828點，短線跌幅達7%，市場交投依然熱絡，今日再創87.4萬張天量。

009816掛牌以來，股價最低落在2月6日9.95元，隨著台積電（2330）一度漲到2千元，2月25日最高來到11.56元，今日則是下挫逾4%，以10.6元作收，而資產規模衝破600億元，來到642億元。

009816主要追蹤「臺灣TOP 50指數」，前十大成分股仍以台積電為最大權重，持股比重43.02%，其次依序台達電5.85%、鴻海5.78%、聯發科5.68%、中信金2.14%，其餘還包括台新新光金、國泰金、元大金、欣興，以及永豐金等權值股。

日前台灣指數公司日前公布最新「臺灣TOP 50指數」成分股定期審核結果，新增南亞、藥華藥、台塑化、鴻勁、南電等五檔，刪除東元、萬海、彰銀、統一超、聯詠等五檔。