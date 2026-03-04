瑞昱在美告聯發科新進度曝　公司：全力證明聯發科濫用美智財制度

▲瑞昱。（圖／翻攝自瑞昱官網）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠瑞昱（2379）先前向美國北加州法院遞送狀，控告聯發科（2454）與IP Value Management Inc合謀，試圖將瑞昱趕出市場，並壟斷用於智慧電視和機上盒的晶片市場，美國加利福尼亞北區聯邦地方法院日前已駁回聯發科所提出之簡易判決動議。

瑞昱今日對此則表示，本公司對法院就相關議題所為之審慎考量表達感謝。法院此一裁決，再次確認本公司之主張具備充分理據，可進入司法程序進一步審理。瑞昱半導體將全力在訴訟中證明，聯發科技與 IP Value／Future Link 濫用美國智慧財產權制度，藉此墊高日常消費性電子產品之成本，侵害美國消費者權益並扼殺創新發展，相關當事人應就此承擔相應之法律責任。

根據《路透社》過去報導，瑞昱在北加州聯邦法院起訴競爭對手台灣晶片製造商聯發科，聲稱聯發科向一家就專利提起訴訟的公司支付「秘密訴訟獎金」，以在美國提起毫無根據的訴訟擾亂瑞昱的業務。

該訴訟指控聯發科與 IPValue Management Inc 合謀，試圖將瑞昱趕出市場，訴訟稱，聯發科擁有近 60% 的全球電視晶片市佔率，聯發科利用專利訴訟向客戶暗示瑞昱可能是電視晶片行業的不可靠供應商，這些專利訴訟旨在將其涉嫌侵權的晶片退出市場。

外媒指出，瑞昱在遞交的訴狀中提到，對聯發科提起訴訟是為了保護該行業的自由和公平競爭，並防止對大眾造成進一步傷害，要求賠償數額不詳的金錢損失並結束這些公司的同謀行為。