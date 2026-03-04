史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治緊張，今（４）日亞股延續昨（3）日弱勢，台股開低走低，大跌1400多點，失守33105點月線支撐，美國科技股下挫引發外資殺機，今日大砍964.65億元，寫下歷史第二大賣超紀錄，連續兩天外資賣超逾900億元，三大法人賣超金額達1297.36億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲外資賣超前15大。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

中東戰事讓市場避險情緒升高，韓股重挫12%，日股跌幅達3.61%，電子權值股氣虛，今日台股開低走低，終場下跌1494.77點，創下史上第三大跌點，終場以32828.88最低點作收、失守33105點月線，成交金額為1.03兆元。

根據證交所資料統計，外資大砍964.65億元，連四賣，累計四個交易日賣超金額約2407億元；投信買超67.31億元；自營商則是賣超，合計賣超400.02億元，其中自行買賣部分賣超71.29億元，避險方面買超328.73億元，三大法人今日合計賣超1297.36億元。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，後續密切觀察可買進加碼時點；不過對投資人而言，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

台股連兩日重挫，玉山投信指出，近兩日台股重挫主要是典型風險趨避引發的影響，包括市場重新評估美伊衝突規模、能源成本與通膨預期、多頭獲利了結與融資斷頭壓力等，但從估值與歷史經驗來看，近日大跌屬於地緣政治誘發的估值修正而非景氣循環的終結，中長線仍不看淡。



PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，隨著川普政府對伊朗發出更嚴厲的軍事警告，市場擔憂中東戰火將從短期局部衝突演變為中期的區域戰爭，此不僅威脅全球能源供應鏈在荷姆茲海峽的通行，更直接推升VIX指數飆升，導致外資在亞太市場進行系統性減碼，亞股近日均面臨大幅度修正，韓股今日跌幅更超過一成。