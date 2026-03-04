ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

▲▼南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

DRAM大廠南亞科技（2408）今日舉行媒體春酒，總經理李培瑛指出，受惠AI需求從雲端訓練擴散至終端推論，加上今、明年上半年全球新增產能有限，記憶體市場維持結構性供不應求，預期價格將持續上漲。南亞科更預估，首季DRAM平均售價（ASP）季增幅度上看五成，第二季合約價仍有明顯跳升空間。

李培瑛表示，今年初原預估首季ASP約季增一成，但實際上單月訂單價格逐月調升，整體首季漲幅有機會達五成。隨著需求續強，第二季季度合約價仍可望上調，4月起營收將更明顯反映價格上揚動能。下半年價格走勢仍將維持穩定向上，但單季漲幅可能較上半年收斂，呈現高檔盤堅的「T型」格局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在需求面部分，他分析，AI發展正從大型雲端模型訓練，進一步擴散至終端裝置推論應用。以醫療場域為例，醫院內中控與終端設備數量可能出現數倍至數十倍成長，將帶動高密度DRAM的剛性升級需求。

供給面方面，李培瑛指出，今、明兩年特別是明年上半年，全球新增產能釋出極為有限，供應鏈難以即時回應需求增長，供需缺口將支撐價格續揚。

針對地緣政治風險，他表示，公司歐洲市場營收占比約5%，中東市場僅占其中極小部分，整體銷售比重約5%至8%，直接衝擊有限。至於中國競爭對手，目前產能與銷售仍集中在內需與低階消費性電子市場，短期內轉進DDR4或高階DRAM仍需重新驗證與開發，對整體市場供給影響不大。

在資本支出與產能布局方面，南亞科正推動新廠建設計畫，整體投資規模逾3000億元，新廠最大產能可擴充至每月4萬片。董事會同時通過今年資本支出預算，上限為520億元。新廠初期將導入10奈米級第二代（1B）製程，未來再轉進1C製程，產品涵蓋DDR5、LPDDR4及DDR4。

財務方面，南亞科去年受惠缺貨與價格回升，全年轉虧為盈，稅後淨利66.03億元，每股盈餘2.13元，董事會決議擬配發現金股利1.5元。公司目前期末淨現金約385億元，將作為新廠擴建與研發投入的重要資金來源。

關鍵字： 南亞科

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【你是鱷魚嗎？】原民哥隨身繫帶「開酒工具」竟用牙咬開啤酒罐

推薦閱讀

史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

中東地緣政治緊張，今（４）日亞股延續昨（3）日弱勢，台股開低走低，大跌1400多點，失守33105點月線支撐，美國科技股下挫引發外資殺機，今日大砍964.65億元，寫下歷史第二大賣超紀錄，連續兩天外資賣超逾900億元，三大法人賣超金額達1297.36億元。

2026-03-04 17:03
南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

DRAM大廠南亞科技（2408）今日舉行媒體春酒，總經理李培瑛指出，受惠AI需求從雲端訓練擴散至終端推論，加上今、明年上半年全球新增產能有限，記憶體市場維持結構性供不應求，預期價格將持續上漲。南亞科更預估，首季DRAM平均售價（ASP）季增幅度上看五成，第二季合約價仍有明顯跳升空間。

2026-03-04 17:10
「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

中東地緣政治緊張情勢升高，美股四大指數挫低，今（4）日台股終場大跌1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點作收，「不配息0050」凱基台灣TOP50（009816）開低走低，終場大跌4.16%，以10.6元作收，儘管大盤尚未見止跌契機，擋不住低價誘因，成交量爆出87萬4154張歷史天量，居成交量最大個股。

2026-03-04 13:52
同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

受到中東情勢緊張利空干擾，台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌1494.77點，為史上第3大跌點，以32828.88點作收，跌幅4.35％，成交量10325.86億元。台積電（2330）單日下跌70元，也是個股史上第3慘紀錄。

2026-03-04 13:37
散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　船隊汰舊換新力道

散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　船隊汰舊換新力道

慧洋-KY(2637)今(4)日公告2月合併營收為新台幣12.71億元，雖中國農曆春節放假放緩運輸需求，然美洲穀物出口仍維持熱絡，推升慧洋2月份單月營業淨利3.18億元，營業利益率由上月18%回升至25%，稅前淨利則為2.30億元，自結每股稅前盈餘為0.31元；累計前2月合併營收為新台幣26.17億元，營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，自結每股稅前盈餘0.41元。

2026-03-04 15:35
瑞昱在美控告新進度曝　公司：全力證明聯發科濫用美智財制度

瑞昱在美控告新進度曝　公司：全力證明聯發科濫用美智財制度

IC設計大廠瑞昱（2379）先前向美國北加州法院遞送狀，控告聯發科（2454）與IP Value Management Inc合謀，試圖將瑞昱趕出市場，並壟斷用於智慧電視和機上盒的晶片市場，美國加利福尼亞北區聯邦地方法院日前已駁回聯發科所提出之簡易判決動議。

2026-03-04 14:58
台股摜破34K　一文看3檔海外型ETF逆勢抗跌

台股摜破34K　一文看3檔海外型ETF逆勢抗跌

受到伊朗衝突升溫影響，市場下修今年降息預期，投資人恐慌情緒蔓延，台股今（4）日早盤一度暴跌逾1300點，摜破３萬４千點，台股ETF全軍覆沒，盤面上以反向ETF、能源ETF為主要抗震族群，布局大型美股龍頭企業、資安題材的海外ETF也是亮點，包括：統一FANG+（00757）、統一美國50（009811）、國泰網路資安（00875）等三檔都逆勢不跌。

2026-03-04 12:27
矽光子飆股落難！逾10檔掛跌停　高價「漲倍股」光聖倒地不起

矽光子飆股落難！逾10檔掛跌停　高價「漲倍股」光聖倒地不起

輝達（Nvidia）宣布向Lumentum注資20億美元，昨（3）日Lumentum股價反映美國科技跌勢重挫11.34%，加上中東地緣政治緊張情勢升高，避險情緒高漲，資金急速退出股價漲高，本夢比矽光子族群，光聖（6442）領跌，摜壓到2100元跌停價位，聯亞（3081）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）、上詮（3363）、前鼎（4809）、聯鈞（3450）、訊芯（6451）、華星光（4979）、光環（3234）、全新（2455）、統新（6426）、東典光電（6588）等12檔個股一度打落跌停。

2026-03-04 12:07
韓股重挫逾13%觸發熔斷　日股屠殺2600點

韓股重挫逾13%觸發熔斷　日股屠殺2600點

中東戰火擴大衝擊全球金融市場，亞洲股市今（4）日全面重挫，其中南韓股市跌勢最為慘烈，觸發熔斷機制，恢復交易後韓股跌幅進一步擴大，盤中一度重挫逾13%，日股同樣承接逾2600點殺盤，跌幅逾4%，市場避險情緒急速升溫。

2026-03-04 12:04
中東戰火憂「斷氣」！　4檔油電燃氣股亮燈漲停

中東戰火憂「斷氣」！　4檔油電燃氣股亮燈漲停

中東戰爭，引發國人擔憂影響天然氣進口，牽動4月電價與國內油氣供應，反應此題材面，上市櫃油電燃氣相關業者欣天然（9918）、欣泰（8917）、欣高（9931）、山隆（2616）4檔直攻漲停；台塑化（6505）漲逾1%。

2026-03-04 11:42

讀者迴響

熱門新聞

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了

掉下的刀子能接嗎？專家：跌到這價位空手可撿

「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

外資退出股匯雙殺！台股血洗1300點失守3萬3　台幣重貶1.37角

台股血洗千點5檔ETF抄底大熱門　009816、00919成交量超車0050

快訊／道瓊崩跌破千點！　台積電ADR狂瀉超過5%

韓股重挫逾13%觸發熔斷　日股屠殺2600點

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

中東戰火！台積電跌50元退至1885　台股跌817點失守3萬4

中東戰火「台塑四寶會全面噴發？」　專家揭殘酷現實

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

即／春節紅包最後一天！大樂透頭獎1億號碼揭曉

亞股續跌！日股血洗1500點一度失守5萬5　韓股殺6%後急拉

史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366