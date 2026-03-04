南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

DRAM大廠南亞科技（2408）今日舉行媒體春酒，總經理李培瑛指出，受惠AI需求從雲端訓練擴散至終端推論，加上今、明年上半年全球新增產能有限，記憶體市場維持結構性供不應求，預期價格將持續上漲。南亞科更預估，首季DRAM平均售價（ASP）季增幅度上看五成，第二季合約價仍有明顯跳升空間。

李培瑛表示，今年初原預估首季ASP約季增一成，但實際上單月訂單價格逐月調升，整體首季漲幅有機會達五成。隨著需求續強，第二季季度合約價仍可望上調，4月起營收將更明顯反映價格上揚動能。下半年價格走勢仍將維持穩定向上，但單季漲幅可能較上半年收斂，呈現高檔盤堅的「T型」格局。

在需求面部分，他分析，AI發展正從大型雲端模型訓練，進一步擴散至終端裝置推論應用。以醫療場域為例，醫院內中控與終端設備數量可能出現數倍至數十倍成長，將帶動高密度DRAM的剛性升級需求。

供給面方面，李培瑛指出，今、明兩年特別是明年上半年，全球新增產能釋出極為有限，供應鏈難以即時回應需求增長，供需缺口將支撐價格續揚。

針對地緣政治風險，他表示，公司歐洲市場營收占比約5%，中東市場僅占其中極小部分，整體銷售比重約5%至8%，直接衝擊有限。至於中國競爭對手，目前產能與銷售仍集中在內需與低階消費性電子市場，短期內轉進DDR4或高階DRAM仍需重新驗證與開發，對整體市場供給影響不大。

在資本支出與產能布局方面，南亞科正推動新廠建設計畫，整體投資規模逾3000億元，新廠最大產能可擴充至每月4萬片。董事會同時通過今年資本支出預算，上限為520億元。新廠初期將導入10奈米級第二代（1B）製程，未來再轉進1C製程，產品涵蓋DDR5、LPDDR4及DDR4。

財務方面，南亞科去年受惠缺貨與價格回升，全年轉虧為盈，稅後淨利66.03億元，每股盈餘2.13元，董事會決議擬配發現金股利1.5元。公司目前期末淨現金約385億元，將作為新廠擴建與研發投入的重要資金來源。