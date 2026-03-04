外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

▲台積電遭外資連五天調節9萬多張。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
中東局勢不平靜，國際資金撤離風險性資產，外資今（4）日賣超不見止血，重手砍出964.66億元創下史第二大賣超，神山台積電（2330）遭到調節2萬7234張，居賣超第六大個股，連續五天下來，賣超9萬298張，持股比重降至71.7%。
美股四大指數收黑，熱錢撤出亞股，外資今日依然大舉調節964.66億元，台積電在外資調節下，今日開低走低，終場下跌70元或跌幅3.62%，以1865元作收，成交量6萬7981張，外資賣超2萬7234張，外資對台積電連續五天賣超，累計賣超張數為9萬298張，目前持股比重降至71.7%。
除了台積電，電子權值股三哥鴻海（2317）賣超3萬5863張，居賣超第二大個股，賣超第一名個股為台新新光金（2887）8萬1292張，賣超第三～五大個股、張數分別，中信金（2891）3萬5042張、華航（2610）3萬2404張、陽明（2609）3萬562張，
賣超第六～十大個股、張數分別台積電（2330）2萬7234張、凱基金（2883）2萬6924張、台企銀（2834）2萬6211張、中鋼（2002）2萬5477張、彰銀（2801）1萬9950張。
雖然外資賣超964.66億元，但對於面板群創（3481）、記憶體旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）等個股有開始回補跡象，群創買超6萬3417張居單日買超第一大股，旺宏、華邦電、南亞科居買超第二～四名個股，買超張數為3萬9922張、3萬8693張、3萬306張，買超第五名個股、張數為正新（2105）1萬4336張。
外資買超第六～十個股、張數，分別為南亞（1303）1萬3531張、元晶（6443）1萬2702張、力成（6239）6864張、燿華（2367）5624張、啟碁（6285）5624張。
讀者迴響