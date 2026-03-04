外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

史上第2大！外資重砍台股964億元 台股血洗近1500點失守月線

中東地緣政治緊張，今（４）日亞股延續昨（3）日弱勢，台股開低走低，大跌1400多點，失守33105點月線支撐，美國科技股下挫引發外資殺機，今日大砍964.65億元，寫下歷史第二大賣超紀錄，連續兩天外資賣超逾900億元，三大法人賣超金額達1297.36億元。

南亞科看旺DRAM市況！ 總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

DRAM大廠南亞科技（2408）今日舉行媒體春酒，總經理李培瑛指出，受惠AI需求從雲端訓練擴散至終端推論，加上今、明年上半年全球新增產能有限，記憶體市場維持結構性供不應求，預期價格將持續上漲。南亞科更預估，首季DRAM平均售價（ASP）季增幅度上看五成，第二季合約價仍有明顯跳升空間。

「不配息0050」爆搶！ 009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

中東地緣政治緊張情勢升高，美股四大指數挫低，今（4）日台股終場大跌1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點作收，「不配息0050」凱基台灣TOP50（009816）開低走低，終場大跌4.16%，以10.6元作收，儘管大盤尚未見止跌契機，擋不住低價誘因，成交量爆出87萬4154張歷史天量，居成交量最大個股。

同刷史上第3慘！台股血洗1494點 台積電跌70元收1865

受到中東情勢緊張利空干擾，台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌1494.77點，為史上第3大跌點，以32828.88點作收，跌幅4.35％，成交量10325.86億元。台積電（2330）單日下跌70元，也是個股史上第3慘紀錄。

散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元 船隊汰舊換新力道

慧洋-KY(2637)今(4)日公告2月合併營收為新台幣12.71億元，雖中國農曆春節放假放緩運輸需求，然美洲穀物出口仍維持熱絡，推升慧洋2月份單月營業淨利3.18億元，營業利益率由上月18%回升至25%，稅前淨利則為2.30億元，自結每股稅前盈餘為0.31元；累計前2月合併營收為新台幣26.17億元，營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，自結每股稅前盈餘0.41元。

瑞昱在美控告新進度曝 公司：全力證明聯發科濫用美智財制度

IC設計大廠瑞昱（2379）先前向美國北加州法院遞送狀，控告聯發科（2454）與IP Value Management Inc合謀，試圖將瑞昱趕出市場，並壟斷用於智慧電視和機上盒的晶片市場，美國加利福尼亞北區聯邦地方法院日前已駁回聯發科所提出之簡易判決動議。

台股摜破34K 一文看3檔海外型ETF逆勢抗跌

受到伊朗衝突升溫影響，市場下修今年降息預期，投資人恐慌情緒蔓延，台股今（4）日早盤一度暴跌逾1300點，摜破３萬４千點，台股ETF全軍覆沒，盤面上以反向ETF、能源ETF為主要抗震族群，布局大型美股龍頭企業、資安題材的海外ETF也是亮點，包括：統一FANG+（00757）、統一美國50（009811）、國泰網路資安（00875）等三檔都逆勢不跌。

矽光子飆股落難！逾10檔掛跌停 高價「漲倍股」光聖倒地不起

輝達（Nvidia）宣布向Lumentum注資20億美元，昨（3）日Lumentum股價反映美國科技跌勢重挫11.34%，加上中東地緣政治緊張情勢升高，避險情緒高漲，資金急速退出股價漲高，本夢比矽光子族群，光聖（6442）領跌，摜壓到2100元跌停價位，聯亞（3081）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）、上詮（3363）、前鼎（4809）、聯鈞（3450）、訊芯（6451）、華星光（4979）、光環（3234）、全新（2455）、統新（6426）、東典光電（6588）等12檔個股一度打落跌停。

韓股重挫逾13%觸發熔斷 日股屠殺2600點

中東戰火擴大衝擊全球金融市場，亞洲股市今（4）日全面重挫，其中南韓股市跌勢最為慘烈，觸發熔斷機制，恢復交易後韓股跌幅進一步擴大，盤中一度重挫逾13%，日股同樣承接逾2600點殺盤，跌幅逾4%，市場避險情緒急速升溫。

中東戰火憂「斷氣」！ 4檔油電燃氣股亮燈漲停

中東戰爭，引發國人擔憂影響天然氣進口，牽動4月電價與國內油氣供應，反應此題材面，上市櫃油電燃氣相關業者欣天然（9918）、欣泰（8917）、欣高（9931）、山隆（2616）4檔直攻漲停；台塑化（6505）漲逾1%。