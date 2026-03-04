東森國際人事新佈局：周惠英接任總經理　深耕公司治理與營運效能

▲東森國際新任總經理周慧英。（圖／東森國際提供）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)今(4)日宣布，經董事會決議，聘任周惠英出任總經理，廖尚文董事長自即日起卸下兼任總經理職務，公司期盼借重周總經理卓越的法律背景、豐富的公司治理實務與跨部門管理經驗，進一步強化營運韌性，落實合規經營，為企業長期發展奠定關鍵動能。

東森國際表示，新任總經理周惠英具備深厚的法律專業，曾於律師事務所歷練，並於東森國際服務逾25年。周總經理自基層做起，熟稔公司內部運作，歷任法律事務部副理、經理、協理及副總經理、管理部副總經理、公司治理主管及發言人，專精於公司治理、資訊安全與人事管理。

面對日趨嚴格的上市公司規範，東森國際期許周總經理上任後，能發揮其跨部門統籌長才，優化組織效能並精進管理制度。未來，公司將持續以「穩健治理」為核心，強化內部控制與風險管理，積極應對市場挑戰，實現企業永續經營之目標，在提升競爭力的同時，更為公司及股東創造長遠價值。

東森國際今年股東會將改選董事，目前有7席董事，因董事長兼總經理，所以7席董事中有4席獨立董事，周慧英總升任總經理後將進入董事會擔任董事，今年董事改選將維持7席董事，其中獨立董事改為3席。