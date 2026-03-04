ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股3天失血2600點！　金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

▲金管會。（圖／記者陳依旻攝）

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

228連假之後，進入三月三個交易日，台股急殺而下，大跌逼近2600點，今（4）日失守3萬3千點大關，亦摜破33105點月線支撐，金管會統計，今年3月2日至今日三個交易日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間，呼籲投資人理性面對短期波動。

三月三個交易日，台股跌勢一天比一天重，今日更重挫1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點收盤，合計三天下來跌點逼近2600點。金管會證期局統計近三日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至今（2026）年1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%），國內上市櫃公司年1月底營收金額為4.7兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額為歷年同期最高。

截至昨（3）日信用交易整戶擔保維持率在為185.25%，另全市場借券賣出占市場成交值比率為2.46%，金管會呼籲投資人理性面對短期波動，另將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施。

證交所指出，今日台股跌勢肇因國際政經局勢引發波動，使亞洲主要股市受戰火衝擊全面下挫，台股憑藉健全基本面，且去年指數全年漲幅達25.74%，位居亞洲市場前列，當前波動仍屬國際局勢干擾下之震盪調整。此外，今日成交值仍突破1兆元大關，顯示市場資金流動性充裕，儘管近期股市受地緣政治影響，台股仍展現韌性，相較亞洲其他主要市場表現更具支撐。

雖然受地緣政治風險影響股短期內可能面臨波動，證交所表示，將持續密切注意相關國際事件對市場之影響。觀察我國各項經濟數據，顯示臺股基本面依然穩固，且上市公司具備應對環境變化的韌性，呼籲投資人應回歸基本面理性評估，審慎面對近期走勢。

關鍵字： 標籤:台股跌幅金管會股市波動亞洲股市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD

推薦閱讀

台股3天失血2600點！　金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

台股3天失血2600點！　金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

228連假之後，進入三月三個交易日，台股急殺而下，大跌逼近2600點，今（4）日失守3萬3千點大關，亦摜破33105點月線支撐，金管會統計，今年3月2日至今日三個交易日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間，呼籲投資人理性面對短期波動。

2026-03-04 18:10
台股殺近1500點8檔照樣「抓去關」　新名單瑞軒、泰茂20分鐘撮合

台股殺近1500點8檔照樣「抓去關」　新名單瑞軒、泰茂20分鐘撮合

台股今（4）日受到中東情勢緊張影響重挫1494.77點，刷史上第3大單日跌點，盤後證交所、櫃買中心聯手公告8檔處置股新名單，一路從明（5）日起關到3月18日，其中已在處置期的瑞軒（2489）、泰茂（2230）皆為20分鐘撮合一次的個股，其餘為5分鐘撮合一次。

2026-03-04 18:17
台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

台股今（４日）重挫1494點，創史上第三大跌點，勇敢小資族無畏台股大跌，越跌越買，今大買元大台灣50（ 0050）零股高達5000萬股，台積電（2330）居次，凱基台灣TOP50（009816）。

2026-03-04 18:39
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

中東地緣政治緊張，今（４）日亞股延續昨（3）日弱勢，台股開低走低，大跌1400多點，失守33105點月線支撐，美國科技股下挫引發外資殺機，今日大砍964.65億元，寫下歷史第二大賣超紀錄，連續兩天外資賣超逾900億元，三大法人賣超金額達1297.36億元。

2026-03-04 17:03
青雲無畏台股大跌收漲逾7%　2月營收再傳佳音「年增1025%」

青雲無畏台股大跌收漲逾7%　2月營收再傳佳音「年增1025%」

記憶體概念股青雲（5386）今（4日）無畏台股大跌收漲7.5%，公司公告2月營收呈現年月雙增，其中與去年同期相較更大增1025.37%。

2026-03-04 18:05
南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

DRAM大廠南亞科技（2408）今日舉行媒體春酒，總經理李培瑛指出，受惠AI需求從雲端訓練擴散至終端推論，加上今、明年上半年全球新增產能有限，記憶體市場維持結構性供不應求，預期價格將持續上漲。南亞科更預估，首季DRAM平均售價（ASP）季增幅度上看五成，第二季合約價仍有明顯跳升空間。

2026-03-04 17:10
外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

中東局勢不平靜，國際資金撤離風險性資產，外資今（4）日賣超不見止血，重手砍出964.66億元創下史第二大賣超，神山台積電（2330）遭到調節2萬7234張，居賣超第六大個股，連續五天下來，賣超9萬298張，持股比重降至71.7%。

2026-03-04 17:43
「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

中東地緣政治緊張情勢升高，美股四大指數挫低，今（4）日台股終場大跌1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點作收，「不配息0050」凱基台灣TOP50（009816）開低走低，終場大跌4.16%，以10.6元作收，儘管大盤尚未見止跌契機，擋不住低價誘因，成交量爆出87萬4154張歷史天量，居成交量最大個股。

2026-03-04 13:52
同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

受到中東情勢緊張利空干擾，台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌1494.77點，為史上第3大跌點，以32828.88點作收，跌幅4.35％，成交量10325.86億元。台積電（2330）單日下跌70元，也是個股史上第3慘紀錄。

2026-03-04 13:37
散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　船隊汰舊換新力道

散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　船隊汰舊換新力道

慧洋-KY(2637)今(4)日公告2月合併營收為新台幣12.71億元，雖中國農曆春節放假放緩運輸需求，然美洲穀物出口仍維持熱絡，推升慧洋2月份單月營業淨利3.18億元，營業利益率由上月18%回升至25%，稅前淨利則為2.30億元，自結每股稅前盈餘為0.31元；累計前2月合併營收為新台幣26.17億元，營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，自結每股稅前盈餘0.41元。

2026-03-04 15:35

讀者迴響

熱門新聞

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了

掉下的刀子能接嗎？專家：跌到這價位空手可撿

「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

外資退出股匯雙殺！台股血洗1300點失守3萬3　台幣重貶1.37角

台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

台股血洗千點5檔ETF抄底大熱門　009816、00919成交量超車0050

快訊／道瓊崩跌破千點！　台積電ADR狂瀉超過5%

台股殺近1500點8檔照樣「抓去關」　新名單瑞軒、泰茂20分鐘撮合

韓股重挫逾13%觸發熔斷　日股屠殺2600點

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

中東戰火「台塑四寶會全面噴發？」　專家揭殘酷現實

中東戰火！台積電跌50元退至1885　台股跌817點失守3萬4

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

即／春節紅包最後一天！大樂透頭獎1億號碼揭曉

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366