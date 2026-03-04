台股3天失血2600點！　金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

228連假之後，進入三月三個交易日，台股急殺而下，大跌逼近2600點，今（4）日失守3萬3千點大關，亦摜破33105點月線支撐，金管會統計，今年3月2日至今日三個交易日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間，呼籲投資人理性面對短期波動。

三月三個交易日，台股跌勢一天比一天重，今日更重挫1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點收盤，合計三天下來跌點逼近2600點。金管會證期局統計近三日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至今（2026）年1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%），國內上市櫃公司年1月底營收金額為4.7兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額為歷年同期最高。

截至昨（3）日信用交易整戶擔保維持率在為185.25%，另全市場借券賣出占市場成交值比率為2.46%，金管會呼籲投資人理性面對短期波動，另將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施。

證交所指出，今日台股跌勢肇因國際政經局勢引發波動，使亞洲主要股市受戰火衝擊全面下挫，台股憑藉健全基本面，且去年指數全年漲幅達25.74%，位居亞洲市場前列，當前波動仍屬國際局勢干擾下之震盪調整。此外，今日成交值仍突破1兆元大關，顯示市場資金流動性充裕，儘管近期股市受地緣政治影響，台股仍展現韌性，相較亞洲其他主要市場表現更具支撐。

雖然受地緣政治風險影響股短期內可能面臨波動，證交所表示，將持續密切注意相關國際事件對市場之影響。觀察我國各項經濟數據，顯示臺股基本面依然穩固，且上市公司具備應對環境變化的韌性，呼籲投資人應回歸基本面理性評估，審慎面對近期走勢。