「2026年台灣醫療暨健康照護展」徵展將屆　引領6月國際採購浪潮

Medical Taiwan聚焦智慧醫療應用，呈現醫療產業最新發展趨勢。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會（TAITRA）主辦的醫療產業專業商展「台灣醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」，將於6月25日至27日於台北世貿1館盛大展開，展會結合產、官、學、研與企業能量，串聯政府政策、關鍵技術結合國際市場需求，全面呈現醫療器材和智慧健康產業的最新發展趨勢，協助台灣醫材企業深化國際鏈結、拓展全球市場版圖。

因應國際關稅情勢及全球供應鏈重組，今年Medical Taiwan將擴大辦理採購洽談會，聚焦邀請鄰近國家市場和出口新興市場的國際買主來臺參與，針對醫療器材、智慧醫療、穿戴式裝置、高齡照護及預防醫學等產品與服務供應商，進行一對一深度洽談。

受邀買主涵蓋澳大利亞、墨西哥、立陶宛、沙烏地阿拉伯、日本、韓國等多個國家，其中包括日本九州的知名醫療照顧機構、在東歐地區擁有完整物流及零售服務體系的立陶宛龍頭通路商，以及墨西哥具指標性的醫療器材通路業者，協助參展企業精準對接國際商機。

展會將設立多個特色主題館，展現台灣智慧醫療產業的創新實力。由「台灣醫療暨生技器材工業同業公會」打造的「AI智慧醫療主題館」，將攜手工研院聯合展出，聚焦AI智慧情境應用結合AI大數據平臺。「中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會」亦將與資策會合作，共同呈現數位醫療場域應用。

台灣智慧品紡織協會、數位健康產業發展協會也將分別設立協會專館，展出台灣企業於智慧紡織、數位醫療的創新技術和產業實力。日本台灣交流協會今年再度率領日本企業來台參展，期待透過實際交流及合作，深化與台灣醫療產業的交流，開創更多合作契機。

本屆展會亦吸引多家指標企業參展，包括上銀科技、中國衛生材料、杏昌生技、阿瘦實業、明基材料、科妍生物、晉弘科技及康那香企業等，涵蓋醫材製造、智慧照護、生技研發和醫療服務等領域，展現台灣醫療產業完整供應鏈實力。

今年Medical Taiwan攜手台灣在宅醫療學會舉辦國際論壇，聚焦「在宅急症照護（Hospital at Home, HaH）」的全球發展趨勢和實務經驗，議題涵蓋HaH模式的起源與演進、跨領域照護生態系建構、超高齡社會下的創新應用，同時探討數位科技導入所帶來的轉型契機。

論壇特別邀請國際專家來台分享各國在臨床實務、照護創新和制度發展上的關鍵經驗，包含美國Hospital at Home模式創始人Dr. Bruce Leff、澳洲Cabrini Health社區照護臨床主任Dr. James Pollard、日本在宅醫療聯盟理事小倉和也，與以色列Sabar Health創辦人Dr. Ron Sabar等專家學者，協助產業深入掌握新興在宅醫療模式所帶來的發展機會。相關論壇資訊，將陸續於官方網站公告，貿協歡迎有興趣的業者持續關注。

此外，為協助參展企業更精準鎖定核心買主，外貿協會同步提供參展商申請「目標買主來臺補助」方案，協助提升洽談效益，補助申請相關規範可洽外貿協會。

「台灣醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」報名進入倒數，展覽攤位即將額滿，貿協歡迎企業把握時間報名參展，報名請洽(02)2725-5200分機2864，或至展覽網站 www.medicaltaiwan.com.tw 查詢。