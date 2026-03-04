台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

台股3天失血2600點！ 金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

228連假之後，進入三月三個交易日，台股急殺而下，大跌逼近2600點，今（4）日失守3萬3千點大關，亦摜破33105點月線支撐，金管會統計，今年3月2日至今日三個交易日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間，呼籲投資人理性面對短期波動。

台股今（4）日受到中東情勢緊張影響重挫1494.77點，刷史上第3大單日跌點，盤後證交所、櫃買中心聯手公告8檔處置股新名單，一路從明（5）日起關到3月18日，其中已在處置期的瑞軒（2489）、泰茂（2230）皆為20分鐘撮合一次的個股，其餘為5分鐘撮合一次。

台股今（４日）重挫1494點，創史上第三大跌點，勇敢小資族無畏台股大跌，越跌越買，今大買元大台灣50（ 0050）零股高達5000萬股，台積電（2330）居次，凱基台灣TOP50（009816）。

中東地緣政治緊張，今（４）日亞股延續昨（3）日弱勢，台股開低走低，大跌1400多點，失守33105點月線支撐，美國科技股下挫引發外資殺機，今日大砍964.65億元，寫下歷史第二大賣超紀錄，連續兩天外資賣超逾900億元，三大法人賣超金額達1297.36億元。

記憶體概念股青雲（5386）今（4日）無畏台股大跌收漲7.5%，公司公告2月營收呈現年月雙增，其中與去年同期相較更大增1025.37%。

DRAM大廠南亞科技（2408）今日舉行媒體春酒，總經理李培瑛指出，受惠AI需求從雲端訓練擴散至終端推論，加上今、明年上半年全球新增產能有限，記憶體市場維持結構性供不應求，預期價格將持續上漲。南亞科更預估，首季DRAM平均售價（ASP）季增幅度上看五成，第二季合約價仍有明顯跳升空間。

中東局勢不平靜，國際資金撤離風險性資產，外資今（4）日賣超不見止血，重手砍出964.66億元創下史第二大賣超，神山台積電（2330）遭到調節2萬7234張，居賣超第六大個股，連續五天下來，賣超9萬298張，持股比重降至71.7%。

中東地緣政治緊張情勢升高，美股四大指數挫低，今（4）日台股終場大跌1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點作收，「不配息0050」凱基台灣TOP50（009816）開低走低，終場大跌4.16%，以10.6元作收，儘管大盤尚未見止跌契機，擋不住低價誘因，成交量爆出87萬4154張歷史天量，居成交量最大個股。

受到中東情勢緊張利空干擾，台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌1494.77點，為史上第3大跌點，以32828.88點作收，跌幅4.35％，成交量10325.86億元。台積電（2330）單日下跌70元，也是個股史上第3慘紀錄。

慧洋-KY(2637)今(4)日公告2月合併營收為新台幣12.71億元，雖中國農曆春節放假放緩運輸需求，然美洲穀物出口仍維持熱絡，推升慧洋2月份單月營業淨利3.18億元，營業利益率由上月18%回升至25%，稅前淨利則為2.30億元，自結每股稅前盈餘為0.31元；累計前2月合併營收為新台幣26.17億元，營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，自結每股稅前盈餘0.41元。