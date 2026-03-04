裕民去年EPS4.31元、股利2.8元　今年3千多艘散裝船特檢有助供需平衡

▲ 今年有有3千多艘散裝船需要進塢做特檢，有助供需平衡。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)去年第4季合併營收為新台幣 42.21億元，季減1.7%，年增9.2%，毛利率為35.4%，稅後純益13.11億，季減9.7%，年增42.1%，EPS1.55元。累計去年營收為155.65億元，年減4.8%，毛利率為28.8%，稅後純益36.4億元，年減22.2%，EPS4.31元，擬配發股利2.8元。由於今年有3千多艘散裝船需要進塢做特檢，有助供需平衡。

裕民說明，根據隨著2011年交船高峰期船舶陸續進入第三次特檢階段，單次進塢時間可達3至4週，且造船市場塢位壅擠，克拉克森(Clarksons)預估今年將有逾3000艘船舶進行特檢，短期內將對有效運力形成壓抑，有助於市場供需維持相對平衡。船舶特檢依規5年要做一次，明年也會是特檢高峰期。

裕民指出，去年第4季乾散貨市場呈現結構性分化走勢，運價回升主要由大型船舶與長程航線需求帶動。受主要礦商出貨節奏回升，以及巴西與西非等長水路航線裝載需求增加影響，海岬型船舶運價較前季明顯改善。相較之下，煤炭與部分穀物貨種仍受終端需求調整與能源政策因素影響，市場復甦動能不一。鋁土礦貿易則持續展現結構性需求，長程運輸需求相對穩健，成為支撐大型船舶需求的重要貨種之一。

第4季海岬型船舶運價明顯回升，主要受惠於主要礦商出貨節奏回升、長程航線裝載需求增加所帶動的延噸海浬支撐，並在天候因素及港口作業效率等影響下，有效運力相對緊縮。同期，澳洲及巴西鐵礦石出貨量年增11%、季增5%，進一步強化海岬型船市場動能。

煤炭運輸市場面臨下行壓力。受中國、印度與歐洲進口需求轉弱及能源結構轉型影響，煤電需求下滑，中國第4季煤炭進口量年減約11%。中國加速再生能源發電布局，使海運煤炭需求持續承受結構性壓力。

同時，受政策干預影響，印尼2025年煤炭出口量年減6%，亦對煤炭海運動能形成抑制。穀物市場表現則呈現分化，黑海出口受戰爭干擾，美洲與澳洲豐收形成支撐，中國進口大豆創歷史新高，年增6.5%。

鋁土礦貿易表現相對穩健，幾內亞第4季出口量年增12%，中國全年進口鋁土礦年增25%，在中國鋁產能利用率維持高檔、全球鋁供給偏緊的背景下，長程鋁土礦運輸需求持續對大型船舶形成支撐，已成為乾散貨結構型成長貨種。惟中國鋁產能上限已逐步顯現，後續鋁土礦需求成長空間仍需關注政策與產業結構變化。

供給面方面，新船訂單占現有船隊比率約12.5%，仍處於相對低檔水準。加上主要造船廠塢檔緊俏，新船造價維持高檔，交付節奏因此受限。另一方面，散裝船平均航速較2008年水準下降約21%，進一步壓抑實際可用運力。

裕民內部評估，今年散裝船運業績表現會優於去年，除了特檢船多，中國維持穩定需求、西非持續增長的礦產帶來長航程運輸，都有利散裝船運。