ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中東戰火難擋AI長期發展　 00989A伺機而動

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲根據彭博資訊統計，美股科技七雄2026年獲利成長率已由27%調升至30%。（示意圖／路透）

財經中心／綜合報導

就在中東戰事可能擴大、並導致全球股市紛紛倒地之際，市場上專業的投資操盤手，反而在趁這個時機積極建倉！摩根主動科技ETF（00989A）經理人溥淇琳說，除了地緣衝突外，在高利率環境延續、企業資本支出節奏調整，以及市場重新校準 AI 商業化進程預期的背景下，科技股整體波動明顯放大；不過團隊在觀察投資轉折點時，首先仍重視 AI 基礎建設的完整性，所以目前投組配置中，硬體相關布局依然是重要核心，涵蓋網通、供電、記憶體以及客製化晶片等關鍵環節，這些領域支撐了AI算力的實際落地。
 
摩根主動科技ETF（00989A）經理人溥淇琳補充，在此過程中，能將AI穩定導入企業流程、資料與營運系統的軟體角色將愈發關鍵，儘管近期部分具備資料優勢、流程黏著度或平台網絡效應的軟體公司股價表現相對落後，但隨著 AI 應用深化，其價值有機會被市場重新評價，成為下一階段投資的重要觀察對象。

從基本面觀察，AI成長動能已反映在財報與資本支出數據上。根據彭博資訊統計，美股科技七雄2026年獲利成長率已由27%調升至30%，高於先前預估水準；資訊科技類股今、明兩年每股純益（EPS）成長預期分別達29.7%與19.6%，成長幅度明顯優於大盤。

市場人士分析，當獲利預期連續被調升，代表企業接單與需求能見度同步提升，科技股行情已從題材面轉向基本面驅動。

企業投資端同樣釋出強烈訊號。彭博資訊統計，包括谷歌、Meta、亞馬遜、微軟、甲骨文等美國前五大雲端服務商，於2026年資本支出年增率預估自34%上修至64%，延續自2023年以來資本支出上修趨勢，顯示AI算力建設仍在加速。市場解讀，只要資本支出維持高檔，科技供應鏈營收動能就不易反轉。

需求面同樣轉強。研究機構Epoch AI的調查顯示，最近三年AI算力年增達3.3倍，平均約每7個月就翻倍一次，需求呈現明顯的指數型成長。法人分析，這樣的成長速度已高於傳統半導體技術演進節奏，顯示AI商業化進入加速期，企業端的算力投資仍供不應求。

市場人士分析，若算力需求維持高速成長，企業投資動能就不易立即反轉，科技產業的成長循環可望延續，科技類股中期動能仍具支撐。

在資金面觀察，市場資金正由少數權值股逐步擴散至更多受惠AI需求的族群。相較被動式ETF高度集中於大型龍頭，主動式科技ETF因具備調整持股彈性，更能掌握第二波AI擴散行情。以00989A為例，透過主動選股機制，布局受惠AI需求擴散與資本支出上修趨勢的相關標的。

投資專家認為，只要AI算力成長趨勢與企業投資動能未出現明顯轉折，美國科技產業的成長循環仍可望延續，美國科技股中期動能具支撐。

科技三大成長指標

中東戰火難擋AI長期發展　 00989A伺機而動(摩根)
 

關鍵字： 美股ETF主動式ETF摩根00989A

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【全家都憋不住啦】兒子被罰站「突炸2聲響屁」爸媽一旁憋笑

推薦閱讀

台股3天失血2600點！　金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

台股3天失血2600點！　金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

228連假之後，進入三月三個交易日，台股急殺而下，大跌逼近2600點，今（4）日失守3萬3千點大關，亦摜破33105點月線支撐，金管會統計，今年3月2日至今日三個交易日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間，呼籲投資人理性面對短期波動。

2026-03-04 18:10
台股殺近1500點8檔照樣「抓去關」　新名單瑞軒、泰茂20分鐘撮合

台股殺近1500點8檔照樣「抓去關」　新名單瑞軒、泰茂20分鐘撮合

台股今（4）日受到中東情勢緊張影響重挫1494.77點，刷史上第3大單日跌點，盤後證交所、櫃買中心聯手公告8檔處置股新名單，一路從明（5）日起關到3月18日，其中已在處置期的瑞軒（2489）、泰茂（2230）皆為20分鐘撮合一次的個股，其餘為5分鐘撮合一次。

2026-03-04 18:17
台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

台股今（４日）重挫1494點，創史上第三大跌點，勇敢小資族無畏台股大跌，越跌越買，今大買元大台灣50（ 0050）零股高達5000萬股，台積電（2330）居次，凱基台灣TOP50（009816）。

2026-03-04 18:39
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

中東地緣政治緊張，今（４）日亞股延續昨（3）日弱勢，台股開低走低，大跌1400多點，失守33105點月線支撐，美國科技股下挫引發外資殺機，今日大砍964.65億元，寫下歷史第二大賣超紀錄，連續兩天外資賣超逾900億元，三大法人賣超金額達1297.36億元。

2026-03-04 17:03
青雲無畏台股大跌收漲逾7%　2月營收再傳佳音「年增1025%」

青雲無畏台股大跌收漲逾7%　2月營收再傳佳音「年增1025%」

記憶體概念股青雲（5386）今（4日）無畏台股大跌收漲7.5%，公司公告2月營收呈現年月雙增，其中與去年同期相較更大增1025.37%。

2026-03-04 18:05
南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

DRAM大廠南亞科技（2408）今日舉行媒體春酒，總經理李培瑛指出，受惠AI需求從雲端訓練擴散至終端推論，加上今、明年上半年全球新增產能有限，記憶體市場維持結構性供不應求，預期價格將持續上漲。南亞科更預估，首季DRAM平均售價（ASP）季增幅度上看五成，第二季合約價仍有明顯跳升空間。

2026-03-04 17:10
外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

中東局勢不平靜，國際資金撤離風險性資產，外資今（4）日賣超不見止血，重手砍出964.66億元創下史第二大賣超，神山台積電（2330）遭到調節2萬7234張，居賣超第六大個股，連續五天下來，賣超9萬298張，持股比重降至71.7%。

2026-03-04 17:43
「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

中東地緣政治緊張情勢升高，美股四大指數挫低，今（4）日台股終場大跌1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點作收，「不配息0050」凱基台灣TOP50（009816）開低走低，終場大跌4.16%，以10.6元作收，儘管大盤尚未見止跌契機，擋不住低價誘因，成交量爆出87萬4154張歷史天量，居成交量最大個股。

2026-03-04 13:52
同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

受到中東情勢緊張利空干擾，台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌1494.77點，為史上第3大跌點，以32828.88點作收，跌幅4.35％，成交量10325.86億元。台積電（2330）單日下跌70元，也是個股史上第3慘紀錄。

2026-03-04 13:37
散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　維持船隊汰舊換新力道

散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　維持船隊汰舊換新力道

慧洋-KY(2637)今(4)日公告2月合併營收為新台幣12.71億元，雖中國農曆春節放假放緩運輸需求，然美洲穀物出口仍維持熱絡，推升慧洋2月份單月營業淨利3.18億元，營業利益率由上月18%回升至25%，稅前淨利則為2.30億元，自結每股稅前盈餘為0.31元；累計前2月合併營收為新台幣26.17億元，營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，自結每股稅前盈餘0.41元。

2026-03-04 15:35

讀者迴響

熱門新聞

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

掉下的刀子能接嗎？專家：跌到這價位空手可撿

「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了

台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

台股殺近1500點8檔照樣「抓去關」　新名單瑞軒、泰茂20分鐘撮合

外資退出股匯雙殺！台股血洗1300點失守3萬3　台幣重貶1.37角

台股血洗千點5檔ETF抄底大熱門　009816、00919成交量超車0050

快訊／道瓊崩跌破千點！　台積電ADR狂瀉超過5%

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

韓股重挫逾13%觸發熔斷　日股屠殺2600點

中東戰火「台塑四寶會全面噴發？」　專家揭殘酷現實

中東戰火！台積電跌50元退至1885　台股跌817點失守3萬4

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

即／春節紅包最後一天！大樂透頭獎1億號碼揭曉

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366