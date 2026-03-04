中東戰火難擋AI長期發展　 00989A伺機而動

▲根據彭博資訊統計，美股科技七雄2026年獲利成長率已由27%調升至30%。（示意圖／路透）



財經中心／綜合報導

就在中東戰事可能擴大、並導致全球股市紛紛倒地之際，市場上專業的投資操盤手，反而在趁這個時機積極建倉！摩根主動科技ETF（00989A）經理人溥淇琳說，除了地緣衝突外，在高利率環境延續、企業資本支出節奏調整，以及市場重新校準 AI 商業化進程預期的背景下，科技股整體波動明顯放大；不過團隊在觀察投資轉折點時，首先仍重視 AI 基礎建設的完整性，所以目前投組配置中，硬體相關布局依然是重要核心，涵蓋網通、供電、記憶體以及客製化晶片等關鍵環節，這些領域支撐了AI算力的實際落地。



摩根主動科技ETF（00989A）經理人溥淇琳補充，在此過程中，能將AI穩定導入企業流程、資料與營運系統的軟體角色將愈發關鍵，儘管近期部分具備資料優勢、流程黏著度或平台網絡效應的軟體公司股價表現相對落後，但隨著 AI 應用深化，其價值有機會被市場重新評價，成為下一階段投資的重要觀察對象。

從基本面觀察，AI成長動能已反映在財報與資本支出數據上。根據彭博資訊統計，美股科技七雄2026年獲利成長率已由27%調升至30%，高於先前預估水準；資訊科技類股今、明兩年每股純益（EPS）成長預期分別達29.7%與19.6%，成長幅度明顯優於大盤。



市場人士分析，當獲利預期連續被調升，代表企業接單與需求能見度同步提升，科技股行情已從題材面轉向基本面驅動。

企業投資端同樣釋出強烈訊號。彭博資訊統計，包括谷歌、Meta、亞馬遜、微軟、甲骨文等美國前五大雲端服務商，於2026年資本支出年增率預估自34%上修至64%，延續自2023年以來資本支出上修趨勢，顯示AI算力建設仍在加速。市場解讀，只要資本支出維持高檔，科技供應鏈營收動能就不易反轉。



需求面同樣轉強。研究機構Epoch AI的調查顯示，最近三年AI算力年增達3.3倍，平均約每7個月就翻倍一次，需求呈現明顯的指數型成長。法人分析，這樣的成長速度已高於傳統半導體技術演進節奏，顯示AI商業化進入加速期，企業端的算力投資仍供不應求。



市場人士分析，若算力需求維持高速成長，企業投資動能就不易立即反轉，科技產業的成長循環可望延續，科技類股中期動能仍具支撐。



在資金面觀察，市場資金正由少數權值股逐步擴散至更多受惠AI需求的族群。相較被動式ETF高度集中於大型龍頭，主動式科技ETF因具備調整持股彈性，更能掌握第二波AI擴散行情。以00989A為例，透過主動選股機制，布局受惠AI需求擴散與資本支出上修趨勢的相關標的。



投資專家認為，只要AI算力成長趨勢與企業投資動能未出現明顯轉折，美國科技產業的成長循環仍可望延續，美國科技股中期動能具支撐。



科技三大成長指標



