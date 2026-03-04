ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股暴跌　國安基金操盤手：必要時不排除開臨時會

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲台股崩跌國安基金是否進場，操盤手阮清華做出回應。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

中東戰事升溫衝擊全球金融市場，台股4日出現劇烈震盪，加權指數終場暴跌1,494.77點，創下史上第三大收盤跌點，且跌破月線位置。自戰事爆發以來，台股已連續三個交易日走跌，三日累計下挫達2,585點，市場瀰漫不安氣氛，投資人高度關注國安基金是否將再度進場穩市，操盤手阮清華對此回應，若出現非理性下跌，將採取必要措施。

國際戰事引爆市場恐慌　台股難以置身事外

此次動盪起因於中東衝突急遽升高。美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，伊朗隨即反擊並對周邊地區發動攻勢，使區域緊張情勢快速升溫。地緣政治風險升高導致國際油價與天然氣價格攀升，市場擔憂通膨壓力再起，也引發對美國聯準會降息時程可能放緩的疑慮，全球股匯市同步承壓。

財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華指出，本波股市重挫屬於「事件型衝擊」，主因來自國際突發戰事，而非台灣經濟基本面出現問題。在全球主要股市普遍走弱的情況下，台灣自然難以獨善其身。

若出現非理性下跌　阮清華：將採必要措施

面對市場劇烈波動，阮清華強調，政府已進入高度警戒狀態，國安基金團隊持續緊盯盤勢變化，並密切追蹤國際局勢、能源供應與戰略物資流通對國內市場的後續影響。

他表示，若後續出現明顯非理性拋售，導致投資人信心動搖或市場秩序失衡，國安基金將依機制隨時召開臨時委員會，討論是否啟動安定市場任務，必要時採取相關措施，以維持市場機能與穩定投資信心。

阮清華進一步分析，近期亞股跌勢沉重，部分原因來自先前AI與記憶體等半導體族群表現強勢、累積漲幅可觀，在地緣風險升高下，權值股成為獲利了結對象，加深指數跌幅。此外，原油運輸受阻推升能源成本，也增加資金面壓力，對市場形成多重衝擊。

基本面仍穩健　成交量破兆顯示承接力道

儘管盤勢重挫，阮清華指出，台灣整體經濟基本面仍屬穩健。近期出口表現亮眼，行政院主計總處預估今年經濟成長率達7.71％，若無重大變數干擾，全年經濟表現仍可期待。

他也提到，4日台股成交量突破兆元水準，顯示市場仍具相當承接力道，投資人信心尚未全面潰散。從期貨盤後走勢觀察，已有回穩跡象，短線是否止跌仍需觀察國際局勢發展。

國安基金曾九度護盤　上次創最長紀錄

回顧歷史，國安基金過去共九度進場穩定市場。最近一次護盤始於2025年4月9日，當時因川普政府公布對等關稅政策，引發全球股市重挫。該次護盤歷時279天，至2026年1月12日決議退場，創下最長護盤紀錄，期間台股累計上漲12,107點，漲幅約65.59％。

在中東戰火未歇、國際變數仍多的情況下，市場目光再度聚焦國安基金動向。阮清華強調，基金將持續密切關注國內外情勢變化，審慎評估後續發展，確保資本市場穩定運作。

 

