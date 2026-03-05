保險業增列巴林等七個兵險地區　我貨櫃三雄等困灣內船隻都需投保

▲荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，許多商船被困在中東灣區內。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／台北報導

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，昨(4)日英國勞氏及倫敦保險市場的聯合戰爭委員會(Joint War Committee)，將巴林、吉布地、科威特、阿曼、卡達、波斯灣/阿拉伯灣、阿曼灣增列為除外範圍，Arabian Sea相關除外海域也大幅增加，被列除外的地區都需另外投保兵險。

吳約男指出，目前因伊朗戰爭被困在灣區內的船隻，船體都需要投保兵險，目前保費約船舶價值的0.4%到1%，一張保單效期約7天，如未發生事故，可根據退費條款退回五成上下保費，以價值1億美元船隻，保費0.5%計算，需繳交50萬美元保費。

根據「TradeWinds」使用VesselsValue資料估算，目前共有138艘貨櫃船困在灣區內，包括我國貨櫃三雄的船隻在內，估計總價值超過17億美元，其中包括13艘超大型和新巴拿馬型船。最有價值的是業界龍頭地中海航運(MSC)，全球第三大法國達飛航運(CMA CGM)的7艘超過9100箱(20呎櫃)大型貨櫃船，總價值達9.35億美元。

根據Alphaliner訊息，MSC有15艘船舶(總運力109,000箱)正在尋求避風港，而達飛有14艘船舶(總運力70,000箱正在尋求避風港。其中最有價值的是16,000箱的MSC Grace (2025年建造)，價值約2.0億美元，於去10月由揚子江船舶重工交付的新造船。我國陽明海運有一艘船困在阿聯酋，萬海航運與長榮海運也都有船隻困在灣區內。

國際保賠業者台灣公司高階指出，目前保險市場說沒固定費率，只說對要進去的船舶是禁止的，但對於要出來的船舶、兵險費率加50～100%，很多再保都發war risk，對波斯灣地區發取消通知(cancellation notice) ，所以現在看起來似乎是不進只出才買得到得保險。