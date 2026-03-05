ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

保險業增列巴林等七個兵險地區　我貨櫃三雄等困灣內船隻都需投保

▲▼一旦荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，台日韓中等亞洲各國的油氣運輸成本恐增加。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，許多商船被困在中東灣區內。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／台北報導

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，昨(4)日英國勞氏及倫敦保險市場的聯合戰爭委員會(Joint War Committee)，將巴林、吉布地、科威特、阿曼、卡達、波斯灣/阿拉伯灣、阿曼灣增列為除外範圍，Arabian Sea相關除外海域也大幅增加，被列除外的地區都需另外投保兵險。

吳約男指出，目前因伊朗戰爭被困在灣區內的船隻，船體都需要投保兵險，目前保費約船舶價值的0.4%到1%，一張保單效期約7天，如未發生事故，可根據退費條款退回五成上下保費，以價值1億美元船隻，保費0.5%計算，需繳交50萬美元保費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據「TradeWinds」使用VesselsValue資料估算，目前共有138艘貨櫃船困在灣區內，包括我國貨櫃三雄的船隻在內，估計總價值超過17億美元，其中包括13艘超大型和新巴拿馬型船。最有價值的是業界龍頭地中海航運(MSC)，全球第三大法國達飛航運(CMA CGM)的7艘超過9100箱(20呎櫃)大型貨櫃船，總價值達9.35億美元。

根據Alphaliner訊息，MSC有15艘船舶(總運力109,000箱)正在尋求避風港，而達飛有14艘船舶(總運力70,000箱正在尋求避風港。其中最有價值的是16,000箱的MSC Grace (2025年建造)，價值約2.0億美元，於去10月由揚子江船舶重工交付的新造船。我國陽明海運有一艘船困在阿聯酋，萬海航運與長榮海運也都有船隻困在灣區內。 

國際保賠業者台灣公司高階指出，目前保險市場說沒固定費率，只說對要進去的船舶是禁止的，但對於要出來的船舶、兵險費率加50～100%，很多再保都發war risk，對波斯灣地區發取消通知(cancellation notice) ，所以現在看起來似乎是不進只出才買得到得保險。

關鍵字： 保險業巴林等七個兵險地區貨櫃三雄灣內船隻需投保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

計程車司機撞名「周杰倫」　派翠克秒問：認識昆凌嗎？

推薦閱讀

台股3天失血2600點！　金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

台股3天失血2600點！　金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

228連假之後，進入三月三個交易日，台股急殺而下，大跌逼近2600點，今（4）日失守3萬3千點大關，亦摜破33105點月線支撐，金管會統計，今年3月2日至今日三個交易日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間，呼籲投資人理性面對短期波動。

2026-03-04 18:10
台股殺近1500點8檔照樣「抓去關」　新名單瑞軒、泰茂20分鐘撮合

台股殺近1500點8檔照樣「抓去關」　新名單瑞軒、泰茂20分鐘撮合

台股今（4）日受到中東情勢緊張影響重挫1494.77點，刷史上第3大單日跌點，盤後證交所、櫃買中心聯手公告8檔處置股新名單，一路從明（5）日起關到3月18日，其中已在處置期的瑞軒（2489）、泰茂（2230）皆為20分鐘撮合一次的個股，其餘為5分鐘撮合一次。

2026-03-04 18:17
台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

台股今（４日）重挫1494點，創史上第三大跌點，勇敢小資族無畏台股大跌，越跌越買，今大買元大台灣50（ 0050）零股高達5000萬股，台積電（2330）居次，凱基台灣TOP50（009816）。

2026-03-04 18:39
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守月線

中東地緣政治緊張，今（４）日亞股延續昨（3）日弱勢，台股開低走低，大跌1400多點，失守33105點月線支撐，美國科技股下挫引發外資殺機，今日大砍964.65億元，寫下歷史第二大賣超紀錄，連續兩天外資賣超逾900億元，三大法人賣超金額達1297.36億元。

2026-03-04 17:03
青雲無畏台股大跌收漲逾7%　2月營收再傳佳音「年增1025%」

青雲無畏台股大跌收漲逾7%　2月營收再傳佳音「年增1025%」

記憶體概念股青雲（5386）今（4日）無畏台股大跌收漲7.5%，公司公告2月營收呈現年月雙增，其中與去年同期相較更大增1025.37%。

2026-03-04 18:05
南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

DRAM大廠南亞科技（2408）今日舉行媒體春酒，總經理李培瑛指出，受惠AI需求從雲端訓練擴散至終端推論，加上今、明年上半年全球新增產能有限，記憶體市場維持結構性供不應求，預期價格將持續上漲。南亞科更預估，首季DRAM平均售價（ASP）季增幅度上看五成，第二季合約價仍有明顯跳升空間。

2026-03-04 17:10
外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

中東局勢不平靜，國際資金撤離風險性資產，外資今（4）日賣超不見止血，重手砍出964.66億元創下史第二大賣超，神山台積電（2330）遭到調節2萬7234張，居賣超第六大個股，連續五天下來，賣超9萬298張，持股比重降至71.7%。

2026-03-04 17:43
「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

中東地緣政治緊張情勢升高，美股四大指數挫低，今（4）日台股終場大跌1494.77點或跌幅4.35%，以32828.88點作收，「不配息0050」凱基台灣TOP50（009816）開低走低，終場大跌4.16%，以10.6元作收，儘管大盤尚未見止跌契機，擋不住低價誘因，成交量爆出87萬4154張歷史天量，居成交量最大個股。

2026-03-04 13:52
同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

受到中東情勢緊張利空干擾，台股今（4日）開低走低，加權指數終場大跌1494.77點，為史上第3大跌點，以32828.88點作收，跌幅4.35％，成交量10325.86億元。台積電（2330）單日下跌70元，也是個股史上第3慘紀錄。

2026-03-04 13:37
散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　維持船隊汰舊換新力道

散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　維持船隊汰舊換新力道

慧洋-KY(2637)今(4)日公告2月合併營收為新台幣12.71億元，雖中國農曆春節放假放緩運輸需求，然美洲穀物出口仍維持熱絡，推升慧洋2月份單月營業淨利3.18億元，營業利益率由上月18%回升至25%，稅前淨利則為2.30億元，自結每股稅前盈餘為0.31元；累計前2月合併營收為新台幣26.17億元，營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，自結每股稅前盈餘0.41元。

2026-03-04 15:35

讀者迴響

熱門新聞

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

台股暴跌國安基金會進場？操盤手說話了

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

掉下的刀子能接嗎？專家：跌到這價位空手可撿

台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

王品股東會大禮包加碼！　星展銀助攻總價值升至4000元

瑞昱在美控告新進度曝　公司：全力證明聯發科濫用美智財制度

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

中東戰火難擋AI長期發展　 00989A伺機而動

「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了

台股殺近1500點8檔照樣「抓去關」　新名單瑞軒、泰茂20分鐘撮合

保險業增列巴林等七個兵險地區　我貨櫃三雄等困灣內船隻都需投保

外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

「不配息0050」爆搶！　009816不畏台股暴殺千點湧87萬張天量

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

中東戰火「台塑四寶會全面噴發？」　專家揭殘酷現實

台股3天失血2600點！　金管會拋亞股表現急喊「理性面對」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366