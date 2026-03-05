快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945　

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美伊戰爭傳出好消息，緩解投資人對中東衝突的焦慮，美國股市4日全面收漲，台股今（5）日開盤展現強反彈氣勢，以大漲791.86點、33620.74點開出，開高走高，指數大漲1261.76點，指數來到34090.54點，重新站回34000點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲75元來到1940元，漲幅4.02％，後續走高至1945元，上漲80元；鴻海（2317）上漲7.5元至224.5元；聯發科（2454）上漲40元至1760元；廣達（2382）上漲7元來到288元；長榮（2603）上漲2.5元至212元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲238.14點或0.49％，收在48739.41點；標準普爾500指數上漲52.87點或0.78％，收6869.5點；那斯達克指數上漲290.79點或1.29％，收在22807.48點；費城半導體指數上漲149.6點或1.93％，收7914.48點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48739.41 ▲238.14 ▲0.49% S&P500 6869.5 ▲52.87 ▲0.78% NASDAQ 22807.48 ▲290.79 ▲1.29% 費城半導體指數 7914.48 ▲149.6 ▲1.93%

資料來源：證交所