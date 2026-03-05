記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

▲華邦電領軍反攻高掛漲停。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

外電報導伊朗有意與美國談判，以及美國總統川普承諾穩定油市，美股四大指數收紅，今（5）日台股一度強彈1400點，國際記憶體大廠SanDisk、美光、希捷科技等反攻帶動下，旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2334）、青雲（5386）等四檔記憶體族群高掛漲停，威剛（3280）漲幅逾9%，群聯（8299）、創見（2451）、十銓（4967）等漲幅也有半根漲停板。

市場對中東地緣政治緊張情緒緩和，美國科技股大舉反彈，SanDisk在美股4日大漲，終場以上漲33.65美元或5.95%、599.06美元作收；美光以大漲21.09美元或5.55%、400.77美元作收；希捷科技以上漲17.39美元或4.86%、375.01美元作收；西部數據以上漲10.69美元或4.27%、261.3美元作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一波台股修正，漲多記憶體成為市場獲利了結重點族群，近兩個交易日股價呈現急速拉回，南亞科從3月2日291元高點下跌至昨（4）日231元，跌幅約2成，旺宏則是直接摜破百元大關，最低跌至94.2元。

昨日外資大賣逾900億元之際，利用記憶體短線急挫之際，回補旺宏、華邦電、南亞科等三檔個股，日前南亞科高層指出，受惠AI需求成長加上今、明年上半年全球新增產能有限，記憶體市場維持結構性供不應求，預估第一季DRAM平均售價（ASP）季增幅度上看五成，第二季合約價仍有明顯跳升空間。

華邦電則因股價波動大，被要求公布近一個月獲利自結數，一月稅後淨利達27.83億元、年增562.29%，每股稅後盈餘0.62元，由於一月獲利達到去年第四季八成水準，今年第一季獲利可望明顯優於去年同期。

