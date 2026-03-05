博通AI晶片2027年拚千億美元營收　陳福陽：OpenAI出貨明年放量

▲博通。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

晶片大廠博通執行長陳福陽表示，公司已「看得到路徑」（have line of sight）在2027年讓AI晶片營收突破1,000億美元，並強調供應鏈已準備到位，可支撐相關成長動能。消息激勵盤後股價上漲約4%。

根據外媒彭博報導，博通預估，本季AI晶片營收約107億美元，若要達到年營收1,000億美元，意味未來兩年將出現大幅跳升。公司2025年AI相關營收為200億美元，今年第一季AI營收則年增逾倍至84億美元，主要受惠客製化AI加速器與AI網通晶片需求強勁。

博通同時給出優於市場預期的財測。公司預估截至5月3日止的會計年度第二季營收約220億美元，高於市場平均預估的205億美元；第一季（截至2月1日）營收193億美元、經調整每股盈餘2.05美元，也略優於市場預期。

近年來，博通積極押注AI客製化晶片市場，雖然輝達仍為AI加速器龍頭，但博通透過客製化設計與網通晶片切入資料中心市場，成為重要替代方案。市場預估，輝達在2027會計年度來自AI資料中心客戶的營收將達3,330億美元，規模仍遠高於博通。

在客戶布局方面，陳福陽透露，OpenAI預計明年開始大量採用博通晶片，運算規模可達1GW以上；Google的TPU需求強勁，2027年將進一步加速成長。博通也將為使用TPU的Anthropic供應晶片，今年目標達1GW算力，明年上看3GW。

此外，針對外界傳出Meta可能調整與博通合作的報導，陳福陽強調雙方客製化AI加速器計畫「運作良好」，目前產品已出貨，新一代產品將在2027年後擴展至多GW規模。

除AI晶片外，博通也持續升級網通設備，以支援AI模型所需的高效能連結，同時透過併購壯大軟體事業版圖。公司並宣布最高100億美元的庫藏股計畫，執行至今年底；第一季已回購78億美元股票。

儘管今年以來市場對AI支出泡沫疑慮升溫，博通股價年初至今仍下跌約8%，但隨著AI營收快速成長與主要客戶放量在即，公司對未來數年成長動能展現高度信心。