5000萬滾成億元　周品均：台積電不到這價位打死不下車

▲周品均核心持股為台積電，她說，股價到2,400元才會考慮出場。

前東京著衣、現Wstyle品牌執行長周品均重押台積電，在過程中頓悟，買進好公司就該緊緊抱牢，不隨便下車；事實上，去年遇到關稅股災，她展現魄力，視為股價打折的黃金機會，勇敢抄底。

翻開前東京著衣、現Wstyle品牌執行長周品均的投資履歷，是從2020年疫情期間開始的；當時她對股市還很陌生，新品牌剛步入軌道，手上有筆閒錢，便以8位數布局0050（台灣元大50）、金融股與台積電，不到一年就獲利20％，「那時我心裡很震撼，什麼都沒做就賺2成，突然明白台股會這麼熱的原因。」

她分享，一間公司若能穩定維持8～10％的年獲利率，就算非常優秀，「沒想到創業每天忙進忙出，結果獲利率反而比投資股市來得低。」她搖頭笑說。

憑藉對產業的熟悉度，她在2021年的8至9月進場買進電商股，「雙11是電商產業業績爆發期，我提前卡位，等到市場釋出優惠訊息後就逐步獲利了結，整體報酬率也有約20％。」

之後她將電商股、金融股與ETF的獲利全數「重兵」轉進台積電，以近5,000萬元押孤支，「0050有超過6成是台積電，與其分散彈藥，不如集中火力，追求最佳報酬率。」第一次她自台積電股價400多元，一路抱到2024年900多元出場，報酬率翻倍。

▲周品均YT節目累積62.6萬人次，現為Wstyle品牌執行長。

2025年4月，川普關稅引發台股重挫，台積電股價回檔至800元以下，市場瀰漫恐慌氛圍，這時周品均選擇逆勢承接，從850元一路進貨至880元，「有人說會跌到600多元，但我覺得那只是短期干擾。」周品均直言，恐慌時才有破盤價，「股價打折，難得一見，當然要接。」隨後，她在股價1,180元附近調節，波段獲利近4成，是第二次獲利了結。

只是，隨台積電股價一路向上，周品均很是扼腕，「台積電真的沒有極限，每次調節後股價又創新高，所以我在股價1,150元時又買回來。」她笑說，如果從400元一路抱到現在，報酬率超過4倍，「後來我頓悟了，既然台積電永遠是最好的選擇，那麼途中真的沒必要進進出出，就一路緊抱，這次，台積電股價沒有到2,400元，我不會退場。」此外，看好鴻海股價基期低，在2025年5月買進，平均成本約170元，且在同年10月股價230元出場，報酬率約35％。

億元投資達人雷浩斯表示，周品均投資風格鮮明，看對好公司，就集中火力重押，「和一般投資人最大的不同在於，她敢在市場恐慌時進場承接，這種氣魄與她企業家的背景有關。」周品均的特助Nika也分享，她常向身邊同事分享投資理財觀念，不厭其煩地提醒，「要先存下一部分薪水，才能抓住適當時機投入市場。」



