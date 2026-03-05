ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

5000萬滾成億元　周品均：台積電不到這價位打死不下車

周品均核心持股為台積電，她說，股價到2,400元才會考慮出場。

▲周品均核心持股為台積電，她說，股價到2,400元才會考慮出場。

圖文／鏡週刊

前東京著衣、現Wstyle品牌執行長周品均重押台積電，在過程中頓悟，買進好公司就該緊緊抱牢，不隨便下車；事實上，去年遇到關稅股災，她展現魄力，視為股價打折的黃金機會，勇敢抄底。

翻開前東京著衣、現Wstyle品牌執行長周品均的投資履歷，是從2020年疫情期間開始的；當時她對股市還很陌生，新品牌剛步入軌道，手上有筆閒錢，便以8位數布局0050（台灣元大50）、金融股與台積電，不到一年就獲利20％，「那時我心裡很震撼，什麼都沒做就賺2成，突然明白台股會這麼熱的原因。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她分享，一間公司若能穩定維持8～10％的年獲利率，就算非常優秀，「沒想到創業每天忙進忙出，結果獲利率反而比投資股市來得低。」她搖頭笑說。

憑藉對產業的熟悉度，她在2021年的8至9月進場買進電商股，「雙11是電商產業業績爆發期，我提前卡位，等到市場釋出優惠訊息後就逐步獲利了結，整體報酬率也有約20％。」

之後她將電商股、金融股與ETF的獲利全數「重兵」轉進台積電，以近5,000萬元押孤支，「0050有超過6成是台積電，與其分散彈藥，不如集中火力，追求最佳報酬率。」第一次她自台積電股價400多元，一路抱到2024年900多元出場，報酬率翻倍。

周品均YT節目累積62.6萬人次，現為Wstyle品牌執行長。

▲周品均YT節目累積62.6萬人次，現為Wstyle品牌執行長。

2025年4月，川普關稅引發台股重挫，台積電股價回檔至800元以下，市場瀰漫恐慌氛圍，這時周品均選擇逆勢承接，從850元一路進貨至880元，「有人說會跌到600多元，但我覺得那只是短期干擾。」周品均直言，恐慌時才有破盤價，「股價打折，難得一見，當然要接。」隨後，她在股價1,180元附近調節，波段獲利近4成，是第二次獲利了結。

只是，隨台積電股價一路向上，周品均很是扼腕，「台積電真的沒有極限，每次調節後股價又創新高，所以我在股價1,150元時又買回來。」她笑說，如果從400元一路抱到現在，報酬率超過4倍，「後來我頓悟了，既然台積電永遠是最好的選擇，那麼途中真的沒必要進進出出，就一路緊抱，這次，台積電股價沒有到2,400元，我不會退場。」此外，看好鴻海股價基期低，在2025年5月買進，平均成本約170元，且在同年10月股價230元出場，報酬率約35％。

億元投資達人雷浩斯表示，周品均投資風格鮮明，看對好公司，就集中火力重押，「和一般投資人最大的不同在於，她敢在市場恐慌時進場承接，這種氣魄與她企業家的背景有關。」周品均的特助Nika也分享，她常向身邊同事分享投資理財觀念，不厭其煩地提醒，「要先存下一部分薪水，才能抓住適當時機投入市場。」


更多鏡週刊報導
名人理財／電商女王敢押敢接　周品均靠台積電5000萬滾億元
電商女王投資術3／不只台積電還抱緊輝達　揭周品均敢押敢接的底氣
電商女王投資術1／從東京著衣到股市戰場　周品均創業腦投資術首曝光

關鍵字： 鏡週刊投資理財周品均

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」

推薦閱讀

記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

外電報導伊朗有意與美國談判，以及美國總統川普承諾穩定油市，美股四大指數收紅，今（5）日台股一度強彈1400點，國際記憶體大廠SanDisk、美光、希捷科技等反攻帶動下，旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2334）、青雲（5386）等四檔記憶體族群高掛漲停，威剛（3280）漲幅逾9%，群聯（8299）、創見（2451）、十銓（4967）等漲幅也有半根漲停板。

2026-03-05 10:11
快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945　

快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945　

美伊戰爭傳出好消息，緩解投資人對中東衝突的焦慮，美國股市4日全面收漲，台股今（5）日開盤展現強反彈氣勢，以大漲791.86點、33620.74點開出，開高走高，指數大漲1261.76點，指數來到34090.54點，重新站回34000點。

2026-03-05 09:06
亞股大反攻！韓股飆漲逾12%　日股大漲2300點

亞股大反攻！韓股飆漲逾12%　日股大漲2300點

伊朗傳出已表示願意跟美國進行談判，美股4大指數4日反彈，帶動亞股今（5日）開盤大反攻，韓股暴漲逾12%，日股也飆漲2300點，重回57000點。

2026-03-05 08:56
摩根士丹利傳全球裁員2500人　涵蓋3大主要業務部門

摩根士丹利傳全球裁員2500人　涵蓋3大主要業務部門

投資銀行巨頭摩根士丹利（Morgan Stanley、簡稱大摩）一位知情人士告訴《路透社》，該公司在全球裁減了2500名、佔約3%員工，此次裁員涉及該銀行的三大主要部門投資銀行和交易部、財富管理部以及投資管理部，但不會包含財務顧問。

2026-03-05 10:12
保險業增列含巴林7個兵險地區　貨櫃三雄等困灣內船隻需投保

保險業增列含巴林7個兵險地區　貨櫃三雄等困灣內船隻需投保

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，昨(4)日英國勞氏及倫敦保險市場的聯合戰爭委員會(Joint War Committee)，將巴林、吉布地、科威特、阿曼、卡達、波斯灣/阿拉伯灣、阿曼灣增列為除外範圍，Arabian Sea相關除外海域也大幅增加，被列除外的地區都需另外投保兵險。

2026-03-05 02:13
台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！　千金股昇達科陷跌停窘境

台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！　千金股昇達科陷跌停窘境

中東政治局勢有所緩和，今（5）日台股跟進國際股市腳步，呈現反彈的格局，然而股價位階高、本益比高，且近期聚集市場資金搶進的「光通訊」、「低軌道衛星」兩大族群，開高之後獲利了結出籠下，股價急速拉回，光聖（6442）由紅翻黑，摜破2千大關，最低來到1960元，跌幅逾6%，遭到處置每20分鐘一盤昇達科（3491）則由1605元直接下殺到1380元跌停價位。

2026-03-05 11:32
英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

Intel財務長David Zinsner於摩根士丹利（Morgan Stanley）會議上表示，在18A製程良率穩步提升、外部客戶興趣升溫，以及先進封裝訂單即將落袋帶動下，英特爾晶圓代工事業可望於2027年達成營運損益兩平。

2026-03-05 11:00
博通AI晶片2027年拚千億美元營收　陳福陽：OpenAI出貨明年放量

博通AI晶片2027年拚千億美元營收　陳福陽：OpenAI出貨明年放量

晶片大廠博通執行長陳福陽表示，公司已「看得到路徑」（have line of sight）在2027年讓AI晶片營收突破1,000億美元，並強調供應鏈已準備到位，可支撐相關成長動能。消息激勵盤後股價上漲約4%。

2026-03-05 10:49
不只台積電還抱緊輝達　揭周品均敢押敢接的底氣

不只台積電還抱緊輝達　揭周品均敢押敢接的底氣

台股站上35,000點，牛氣沖天，熱錢追逐飆股、題材輪動飛快。當市場沉浸在一片亢奮氛圍中，電商女王周品均卻選擇走更「穩」的路；她堅決不碰不熟悉的公司，只緊抱基本面扎實的好股，而即使曾帳面虧損600萬元，只要確認公司體質無虞，也絕不輕易退場。

2026-03-05 10:49
5000萬滾成億元　周品均：台積電不到這價位打死不下車

5000萬滾成億元　周品均：台積電不到這價位打死不下車

前東京著衣、現Wstyle品牌執行長周品均重押台積電，在過程中頓悟，買進好公司就該緊緊抱牢，不隨便下車；事實上，去年遇到關稅股災，她展現魄力，視為股價打折的黃金機會，勇敢抄底。

2026-03-05 10:46

讀者迴響

熱門新聞

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

OpenAI上市倒數　黃仁勳：1000億美元投資恐告吹

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945

記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

掉下的刀子能接嗎？專家：跌到這價位空手可撿

兩度面試台積電！台大男自介完就被勸退：黑名單了？

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

台股暴跌國安基金會進場？操盤手說話了

保險業增列含巴林7個兵險地區　貨櫃三雄等困灣內船隻需投保

瑞昱在美控告新進度曝　公司：全力證明聯發科濫用美智財制度

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

外資連5天提款台積電！累計狠砍逾9萬張　今反手敲進群創、記憶體

王品股東會大禮包加碼！　星展銀助攻總價值升至4000元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366