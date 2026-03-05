不只台積電還抱緊輝達　揭周品均敢押敢接的底氣

▲周品均透露，目前持有輝達（NVIDIA），帳上獲利數字持續攀升。

圖文／鏡週刊

台股站上35,000點，牛氣沖天，熱錢追逐飆股、題材輪動飛快。當市場沉浸在一片亢奮氛圍中，電商女王周品均卻選擇走更「穩」的路；她堅決不碰不熟悉的公司，只緊抱基本面扎實的好股，而即使曾帳面虧損600萬元，只要確認公司體質無虞，也絕不輕易退場。

敢押、敢抄底，儘管投資風格犀利，前東京著衣、現Wstyle品牌執行長周品均卻堅決不碰短線飆股；記者問，看到飆股不心癢嗎？「基本面不穩、只靠消息面衝高或我不熟的股票，一律不買。」問她如何觀察基本面？「這從經營者特質就可以看得出來，是否據實揭露營運狀況，還是只會放消息，久了就會知道。」企業家背景讓她練就判斷公司體質的能力。

▲周品均是女性領導者指標人物之一，追隨粉絲眾多。（圖／翻攝周品均臉書）

除了操作台股，周品均也將部分資金配置在美股，同樣只選擇產業龍頭買進，「美股沒有漲跌幅限制，和我的風險屬性很接近，我很能承受波動度，只要最後能收穫甜美果實就值得。」2025年10月，她曾因超微（AMD）與OpenAI合作的題材，在AMD賺到約40％獲利；目前則持有輝達（NVIDIA），帳上獲利數字持續攀升。

5年前才踏入股市，周品均坦言，小時候曾歷經股市崩盤，父親因為投資負債、周遭親友也受過傷，讓她長期對股市抱持負面印象，「當時沒有建立正確觀念，總覺得買股票就是投機取巧。」直到真正接觸市場，才逐步修正看法，她會利用空檔時間從新聞、產業報告獲取最新資訊；面對媒體也是侃侃而談，對產業趨勢掌握度高。

回顧這些年的投資心路歷程，周品均說，2021年曾投資一檔蘋概股，卻因該檔股票未搭上AI題材，帳面一度虧損近30%、約600萬元。不過她選擇續抱，甚至加碼，「原因很單純，從經營者或創業家的角度來看，這家公司營運穩定，只是缺少題材助攻，我沒做過賠錢的生意，也不打算在投資股票上輕易認賠。」對她來說，有價值的公司需要時間發酵。

創業讓周品均習慣面對大額數字，也因此磨出她堅強心志，「只要公司基本面沒問題，根本不必急著出場。」她篤定地說。周品均進一步分享，她經營的服飾品牌打造獨特的氛圍感，背後代表的是品牌累積的價值力和市場辨識度，「唯有在市場中建立獨特價值，才能走得長遠。」與投資邏輯一樣，真正能持續創造價值的公司，才值得長期擁有與耐心等待。



