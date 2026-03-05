ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！　千金股昇達科陷跌停窘境

▲▼美國總統川普針對格陵蘭議題釋出關稅暫緩訊號，帶動美股全面反彈，台股今早開盤後也開出紅盤持續大漲。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊,對美關稅。（圖／記者李毓康攝）

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東政治局勢有所緩和，今（5）日台股跟進國際股市腳步，呈現反彈的格局，然而股價位階高、本益比高，且近期聚集市場資金搶進的「光通訊」、「低軌道衛星」兩大族群，開高之後獲利了結出籠下，股價急速拉回，光聖（6442）由紅翻黑，摜破2千大關，最低來到1960元，跌幅逾6%，遭到處置每20分鐘一盤昇達科（3491）則由1605元直接下殺到1380元跌停價位。

太空通訊快速發展，SpaceX申請新增百萬顆衛星，而Starcloud亦提出大規模衛星部署計畫，低軌衛星走向終端商業化應用市場，指標股昇達科今（2026）年以來，股價從679元起漲，衝高到3月3日1895元歷史新高價位，股價漲幅達1.79倍之多，因此自昨（4）日起至3月17日為止被列處置股。

昇達科公布去年財報，受惠於低軌衛星相關產品出貨放量，去年稅後淨利5.18億元，每股稅後盈餘（EPS）7.83元。每股配發6.8元現金股利，股利水準創歷年新高，今年1月自結EPS為1.44元，法人推估，今年EPS有望上看20元以上。

惟昇達科股價累積漲幅已大，逢高獲利了結賣壓出籠，股價摜壓到1380元跌停價位，耀登（3138）、華通（2313）、百一（6152）等低軌道衛星也跟著拉回。

光通訊族群有「光進銅退」基本面行情撐腰，而輝達揮軍投資Coherent、Lumentum兩家公司，中東局勢緊張，點燃市場避險情緒，高價指標股光聖今日開高來到2220元之後，一度摜破2千元大關，來到1960元。

光聖拉回，聯鈞（3450）、光環（3234）、全新（2455）、華星光（4979）、波若威（3163）、環宇-KY（4991）等六檔個股都呈現開高走低的格局。
 

關鍵字： 台股光通訊低軌衛星昇達科股價波動

