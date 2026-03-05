台日合資矽基科技今啟動營運　推無氟矽基材料產業應用

▲圖左起為矽基董事長鄭永堅、日本Silicagen株式會社代表取締役專務大出治、董事胡育騰、副董事長林坤助。（圖／矽基提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣常茂企業與日本Silicagen株式會社合資成立的矽基科技股份有限公司 (Grand-Silicagen Technology Co. Ltd.) 今日正式在台成立並啟動營運，引進日本無氟（PFAS-Free）、環境友善之氧化矽(Silica base) 材料，成為連結先進材料科學與可量化永續影響的重要平台角色。透過導入無氟矽基塗層技術，將優先應用於食品級包裝紙材、紙杯及紙吸管等品項，該技術能有效取代現行市場主流的PE或PP塑膠淋膜，高度契合現代企業對永續轉型的嚴苛要求。

近年來ESG議題越來越受到重視，矽基科技期盼下一世代材料必須同時具備環境友善性、人體安全性，以及可於產業端大規模導入的商業可行性，因此，無氟矽基材料創新有望成為可實際應用的永續解決方案。

矽基科技整合台日核心資源，包括日本超越化研於無氟矽基材料領域的研發實力、日本Silicagen經市場驗證的成熟技術平台，以及台灣常茂企業遍佈全球的貿易與產業網絡，強強聯手共同建立跨國材料商業化平台，透過此一整合優勢，將有效縮短先進材料從技術創新走向實際產業應用的距離。

公司指出，其核心技術源自1997年於日本誕生的超越化研Choetsu Technology；該技術歷經二十餘年持續研究與優化，可於近常溫、常壓條件下，在材料表面形成超薄、類玻璃結構的矽基保護層，全程不需使用強酸、刺激性化學物質或極端製程環境，兼顧材料相容性、製程穩定性與長期耐久表現。

在安全性與環境相容性方面，該無氟矽基塗層具備化學性質中性、不含PFAS與其他對生物有害物質之特性，可安全應用於與人體接觸使用情境；更重要的是，當產品使用壽命結束進入自然環境時，材料亦可於自然環境中逐步分解，不造成長期生態負擔。

目前，矽基科技的矽基塗層解決方案已應用於木材、紙材、紡織、醫療與衛生相關產品，以及防污與抗菌等多元產業領域，在不影響基材原有外觀與性能的前提下，提供撥水、撥油及具規模化潛力的永續材料解決方案。