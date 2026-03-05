地緣政治多重風險變數干擾市場　股債均衡配置抗波動

▲伊朗遭美以聯手空襲，地緣政治風險再起。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國對伊朗展開史詩怒火行動，同步點燃全球市場波動火苗，細數今（2026）年開年以來，從委內瑞拉到伊朗地緣局勢，新關稅與AI顛覆性，都讓估值已高的股市出現較大震盪，富蘭克林證券投顧建議，美股今年以來持續面臨高估值下嚴格基本面檢視，加上地緣變化與川普政策有較高的不確定性，短線操作上宜採平衡與分散配置，適度提高穩健的核心資產並透過股、債均衡布局參與長期成長機會。

事實上，今年本為美國期中選舉年，過往都是美國總統四年任期中股市表現相對較落後的一年。但根據富蘭克林證券投顧統計，期中選舉年波動較大，前三度美國期中選舉，美股史坦普500指數平均修正2.94%，但具較高收益支撐的美國高股息股則上漲2.82%；另一個有趣的統計，則是與景氣、股市連動較高的非投資等級債券，往往在共和黨執政的期中選舉年表現更為突出，其3.24%的平均漲幅甚至領先民主黨執政期間超過2倍以上的表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金)經理人愛德華．波克表示，除了地緣局勢，市場仍存在多重變數，包括股票估值偏高、期中選舉具政策不確定性，且勞動力市場與通膨變化、人工智慧的支出前景等，都仍可能牽動市場風險與波動。

不過，愛德華．波克也認為，今年美國整體經濟展望正向，且預期貨幣環境仍相對寬鬆，今年仍可望有降息機會。另外在大而美法案加持下，提高退稅、激勵企業資本支出等財政措施將持續帶動上半年經濟表現，看好美股今年獲利預估達雙位數，將提供美國股債資產堅實基本面支撐。

愛德華．波克強調，投資人當前應更重視平衡分散布局的優勢，除了股市機會外，目前企業債市仍提供4～7%具吸引力的收益水準，可提供投資組合收益現金流，也有助於分散風險。

