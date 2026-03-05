快訊／台股收盤大漲844.06點　台積電漲35元至1900

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲844.06點，創史上第五大漲點，以33672.94點作收，漲幅2.57％，成交量7603.86億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲791.86點開出，指數開高走高，盤中最高達34319.68點，最低33473.41點，終場收在33672.94點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1900元，漲幅1.88％；鴻海（2317）上漲7元至224元；聯發科（2454）上漲55元至1775元；廣達（2382）上漲8.5元來到289.5元；長榮（2603）下跌1.5元至208元。
今天漲幅前5名個股為漢唐（2404）上漲100元，漲幅10％；山隆（2616）上漲1.8元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.5元，漲幅10％；長廣（7795）上漲36元，漲幅9.99％；凌通（4952）上漲4.2元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為富威電力（6994）下跌10.1元，跌幅9.95％；正峰（1538）下跌2.15元，跌幅9.91％；永冠-KY（1589）下跌0.9元，跌幅9.9％；台灣虎航（6757）下跌4.8元，跌幅8％；天瀚（6225）下跌1.6元，跌幅7.69％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|漢唐（2404）
|1100.0
|▲100.0
|▲10.0％
|山隆（2616）
|19.8
|▲1.8
|▲10.0％
|虹光（2380）
|5.5
|▲0.5
|▲10.0％
|長廣（7795）
|396.5
|▲36.0
|▲9.99％
|凌通（4952）
|46.3
|▲4.2
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富威電力（6994）
|91.4
|▼10.1
|▼9.95％
|正峰（1538）
|19.55
|▼2.15
|▼9.91％
|永冠-KY（1589）
|8.19
|▼0.9
|▼9.9％
|台灣虎航（6757）
|55.2
|▼4.8
|▼8.0％
|天瀚（6225）
|19.2
|▼1.6
|▼7.69％
資料來源：證交所
