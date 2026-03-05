快訊／台股收盤大漲844.06點　台積電漲35元至1900

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲844.06點，創史上第五大漲點，以33672.94點作收，漲幅2.57％，成交量7603.86億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲791.86點開出，指數開高走高，盤中最高達34319.68點，最低33473.41點，終場收在33672.94點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1900元，漲幅1.88％；鴻海（2317）上漲7元至224元；聯發科（2454）上漲55元至1775元；廣達（2382）上漲8.5元來到289.5元；長榮（2603）下跌1.5元至208元。

今天漲幅前5名個股為漢唐（2404）上漲100元，漲幅10％；山隆（2616）上漲1.8元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.5元，漲幅10％；長廣（7795）上漲36元，漲幅9.99％；凌通（4952）上漲4.2元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為富威電力（6994）下跌10.1元，跌幅9.95％；正峰（1538）下跌2.15元，跌幅9.91％；永冠-KY（1589）下跌0.9元，跌幅9.9％；台灣虎航（6757）下跌4.8元，跌幅8％；天瀚（6225）下跌1.6元，跌幅7.69％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 漢唐（2404） 1100.0 ▲100.0 ▲10.0％ 山隆（2616） 19.8 ▲1.8 ▲10.0％ 虹光（2380） 5.5 ▲0.5 ▲10.0％ 長廣（7795） 396.5 ▲36.0 ▲9.99％ 凌通（4952） 46.3 ▲4.2 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富威電力（6994） 91.4 ▼10.1 ▼9.95％ 正峰（1538） 19.55 ▼2.15 ▼9.91％ 永冠-KY（1589） 8.19 ▼0.9 ▼9.9％ 台灣虎航（6757） 55.2 ▼4.8 ▼8.0％ 天瀚（6225） 19.2 ▼1.6 ▼7.69％

