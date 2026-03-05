亞馬遜全新代理AI工具「The Canvas畫布」　重塑賣家平台體驗

▲亞馬遜此次推出的The Canvas畫布，讓賣家首次能生成個人化、視覺化的工作區，並即時整合與自身業務目標相關的資料、洞察與建議動。（圖／業者提供）



記者張佩芬／台北報導

亞馬遜宣布在賣家平台推出全新「The Canvas畫布」體驗，將AI驅動的對話功能與動態、個人化的視覺化內容結合，讓賣家能更直觀的掌握資料與關鍵洞察，探索各種業務情境，並快速採取行動，推動業績成長。

The Canvas畫布建置於亞馬遜賣家助手(Seller Assistant)的代理式AI(Agentic AI)架構之上，並由Amazon Bedrock提供技術支援，同時融合亞馬遜逾25年來協助賣家成功與提升顧客滿意度的實務經驗。

亞馬遜長期深耕機器學習與AI技術，並運用生成式AI及代理式AI全面重塑賣家體驗。過去，亞馬遜已推出AI驅動的商品詳情生成工具，協助賣家快速建立吸睛的商品頁面、A+內容及生活風格圖片，並降低作業負擔。全天候線上對話的賣家助手也能提供個人化洞察與建議，近期更強化了代理式AI能力，除了賣家對話外，也能自主推理、規劃，並在授權下執行行動。

這一升級的效果顯著，目前賣家對賣家助手建議的採納率接近90%，有效節省時間與精力。

此次推出的The Canvas畫布，讓賣家首次能生成個人化、視覺化的工作區，並即時整合與自身業務目標相關的資料、洞察與建議行動。賣家可與畫布互動，優化內容，無論是分析庫存、探索顧客流量、模擬銷售旺季場景，或挖掘成長機會，The Canvas都能即時回應，協助賣家更有信心地做出數據驅動決策。

The Canvas畫布體驗採用與賣家助手相同的代理式 AI架構建置，由Amazon Bedrock提供技術支援，並整合了Amazon Nova和Anthropic Claude模型。該體驗結合亞馬遜逾 25 年來服務賣家與消費者的經驗，能依據即時數據提供關鍵洞察與潛在業務機會。

賣家可透過向賣家助手提問或選擇推薦的提示。接著，賣家助手將根據賣家的業務需求，產出包含數據、洞察和行動建議的客製化畫布。此體驗的的核心優勢在於高度靈活性：賣家可針對任一洞察進一步追問、要求不同角度分析，The Canvas畫布將即時調整，生成新的視覺化內容、深入解析數據，並依據需求提供更新後的專屬洞察。

以下案例展示賣家如何透過The Canvas畫布體驗，做出更精準的業務決策：

賣家可以提出如「你能分析我的銷售表現嗎？」或「我的產品表現如何？」等問題，即可生成整合看板和策略，將銷售資料、顧客流量、歷史趨勢以操作建議集中呈現。

The Canvas畫布不僅提供資訊，還能主動洞察業務狀況。例如，若某產品銷量突然上升，The Canvas畫布會自動突顯並提供背景資訊和建議，如增加庫存。賣家也可進一步追問或要求不同角度分析，畫布將即時生成新的視覺化內容，協助賣家發掘潛在商機。

Purveyor of All Things Creative 創始人Charlene Anderson 表示：「The Canvas 畫布幾秒內提供的資訊與建議，過去我通常要花好幾小時整理。這些洞察貼合我的業務需求，無論是調整庫存或推出新產品線，都讓我對決策更有信心。」

The Canvas畫布將幫助賣家了解並提升行銷效果。當賣家詢問「我的促銷活動怎麼才能表現得更好？」時，The Canvas畫布會分析活動支出、展示量、轉化率以及單品銷售提升情況，並提出多種前瞻性策略，每種策略都附有明確理由與預期成果，進一步引導賣家進入互動式規劃對話。賣家也可依自身限制調整活動參數，例如「本月想減少支出」或「只關注冗餘庫存」，The Canvas 畫布會即時更新計畫，提供符合需求的行動建議。

The Canvas 畫布作為決策模擬器，幫助賣家應對最具挑戰性的問題之一：「我應該補充哪些產品的庫存？」畫布不僅提供清單，更會分析每個賣家的獨特業務情況，並提出多種行動方案，包括立即補貨、延遲補貨以觀察需求，或對冗餘庫存進行打折處理，同時清楚顯示每個選項對收入、現金流、缺貨風險、倉儲成本及競爭定位的預期影響。

賣家還可透過對話方式探索「假設」情境，例如「如果需求下降10%怎麼辦？」或「如果打折但不補貨會如何？」The Canvas畫布會即時更新預測，協助賣家在決策前權衡利弊。一旦選定行動路徑，即可與賣家助手協作執行——隨著時間推移，賣家助手能代表賣家完成更多操作，如更新價格或生成補貨訂單，讓從洞察到行動的流程更加無縫銜接。

The Canvas畫布協助賣家處理「我下一步應該推出什麼產品？」等決策，透過整合歷史銷售趨勢、客戶洞察、品類需求信號及競爭激烈程度，制定重點發佈策略。

畫布不只提供單一建議，還引導賣家審視多個擴展選項，例如與現有商品相關的個性化變體，或拓展新品類，並清楚說明每個選項在投資、風險與預期盈利時間上的利弊。

賣家可透過對話探索各種情境(如「如果我想從較少庫存開始怎麼辦？」)，The Canvas畫布會即時調整並更新預測。當準備就緒，賣家即可與賣家助手協作，從策略規劃順利過渡到執行，包括準備發佈清單、預測初始庫存需求，以及安排新品發佈所需的各項行動。

即日起，The Canvas畫布體驗將免費開放給在亞馬遜美國網站與英國網站銷售的所有賣家，初期功能包括分析業績趨勢與洞察業務狀況。亞馬遜將持續根據賣家社群的回饋與洞察，逐步擴展功能，並在未來幾個月推出更多新工具。The Canvas畫布可引導賣家應對日益複雜的業務情境，例如規劃產品發佈或優化行銷投入，並透過直觀功能幫助賣家探索機會、做出更有信心的決策。

今年晚些時候，The Canvas 畫布體驗將拓展至更多亞馬遜網站，並支援英語以外的語言。

目前，亞馬遜上超過60%的銷售額來自獨立賣家，其中多數為中小企業。亞馬遜承諾提供各種工具，助力不同規模的賣家成功。全新推出的 The Canvas 畫布體驗，正是兌現這一承諾的最新進展。當代理式AI 與深厚的賣家業務專業相結合，這只是亞馬遜創新能力的開始。