ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

正德海運去年EPS 2.01元　董事會擬配現金股利每股0.5元

▲正德海運。（圖／正德海運提供）

▲正德海運。（圖／正德海運提供）

記者高兆麟／台北報導

正德海運 (2641) 今公布董事會通過114年度財務報告，合併營收23.68億元，較去年同期16.54億元，年增34.4％；營業利益8.51億元，較去年同期6.76億元，年增31.06%；歸屬母公司業主淨利6.46億元，與去年同期5.84億元，年增10.46％；基本每股盈餘2.01元亦較去1.92元成長4.69%，主要是114年度新增3艘新造船舶及2艘二手船舶加入營運及處分3艘船舶業外認列處分船舶收益，截至12月底，旗下船隊總數為21艘，平均船齡為8.61年，114年度的營收及獲利整體表現優於前一年度。

同時，董事會決議114年度普通股分派現金股利每股0.5元，訂5月27日召開115年股東會，停止過戶期間為3月29日～5月27日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在船舶布局政策方面，正德於2024年4月董事會決議訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型(Ultramax)散裝貨輪，已於去年度已全數交付完成加入營運，已洽妥新加坡航商長期租約。113年11月在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型 (Kamsarmax) 的二手散裝貨輪，已於2024年12月交付首艘，去年2月交付2艘，已全數交船完成，分別與新加坡與丹麥國際性大型航商簽訂2-5年長約。

正德去年8月及今年1月決議訂購8艘1.75萬噸多用途(MPP)(雜貨/貨櫃)散裝貨輪，預計自明年H2陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。 截至今年2月底，正德旗下船隊總數達到20艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規，運營上正德透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力，強化集團營運競爭力。

2026年第一季波羅地海運費指數 (BDI) 較往年呈現淡季不淡，從2025年底收1877點到2026年3月3日2242點，累計上漲 19.45%。2026年2月28日美伊戰事（或美國與以色列與伊朗之間的衝突）對全球航運路線與成本造成顯著擾動，中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航而延長運期並提高成本，美伊戰事及地緣不穩雖對全球航運造成短期擾動，但對散裝市場可能形成供需重整機會。

展望2026年，供給方面增速溫和，及部分貨種需求強勁支撐 2026 年有利散裝運價彈性，BDI 仍維持高位運行且季節性需求旺季可能推升運價上行。全球地緣政治的風險加劇，中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航延長運期並提高成本，重要航路安全與地緣政治風險可能使部分運力延遲投入正常航線，等於短期供給有效減少；需求方面韌性與不確定性並存，鐵礦石、鋁土礦及農產品的需求持續支撐著噸海裡運輸量的增長，而西非西芒杜等基礎設施專案則預示著長期機遇，尤其澳洲、南美與西非等重出口區需求續強，烏克蘭重建、基礎建設計劃與新礦產資源開採，提供長期運量增長潛力；日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，及美國的不確定貿易政策、關稅新政等多重因素影響均可能有利於散裝航運市場的成長。

關鍵字： 正德海運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【上燈臺偷油吃】小松鼠偷吃廟裡蠟油　享受到邊吃邊抖舌XD

推薦閱讀

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

記憶體大廠威剛（3260）今日舉行法說會，威剛去年第四季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘全數改寫單季新高；全年稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會也通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今日收盤價285元計算，現金殖利率達6%。

2026-03-05 14:58
台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！　千金股昇達科陷跌停窘境

台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！　千金股昇達科陷跌停窘境

中東政治局勢有所緩和，今（5）日台股跟進國際股市腳步，呈現反彈的格局，然而股價位階高、本益比高，且近期聚集市場資金搶進的「光通訊」、「低軌道衛星」兩大族群，開高之後獲利了結出籠下，股價急速拉回，光聖（6442）由紅翻黑，摜破2千大關，最低來到1960元，跌幅逾6%，遭到處置每20分鐘一盤昇達科（3491）則由1605元直接下殺到1380元跌停價位。

2026-03-05 11:32
英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

Intel財務長David Zinsner於摩根士丹利（Morgan Stanley）會議上表示，在18A製程良率穩步提升、外部客戶興趣升溫，以及先進封裝訂單即將落袋帶動下，英特爾晶圓代工事業可望於2027年達成營運損益兩平。

2026-03-05 11:00
博通AI晶片2027年拚千億美元營收　陳福陽：OpenAI出貨明年放量

博通AI晶片2027年拚千億美元營收　陳福陽：OpenAI出貨明年放量

晶片大廠博通執行長陳福陽表示，公司已「看得到路徑」（have line of sight）在2027年讓AI晶片營收突破1,000億美元，並強調供應鏈已準備到位，可支撐相關成長動能。消息激勵盤後股價上漲約4%。

2026-03-05 10:49
記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

外電報導伊朗有意與美國談判，以及美國總統川普承諾穩定油市，美股四大指數收紅，今（5）日台股一度強彈1400點，國際記憶體大廠SanDisk、美光、希捷科技等反攻帶動下，旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2334）、青雲（5386）等四檔記憶體族群高掛漲停，威剛（3280）漲幅逾9%，群聯（8299）、創見（2451）、十銓（4967）等漲幅也有半根漲停板。

2026-03-05 10:11
快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945　

快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945　

美伊戰爭傳出好消息，緩解投資人對中東衝突的焦慮，美國股市4日全面收漲，台股今（5）日開盤展現強反彈氣勢，以大漲791.86點、33620.74點開出，開高走高，指數大漲1261.76點，指數來到34090.54點，重新站回34000點。

2026-03-05 09:06
亞股大反攻！韓股飆漲逾12%　日股大漲2300點

亞股大反攻！韓股飆漲逾12%　日股大漲2300點

伊朗傳出已表示願意跟美國進行談判，美股4大指數4日反彈，帶動亞股今（5日）開盤大反攻，韓股暴漲逾12%，日股也飆漲2300點，重回57000點。

2026-03-05 08:56
摩根士丹利傳全球裁員2500人　涵蓋3大主要業務部門

摩根士丹利傳全球裁員2500人　涵蓋3大主要業務部門

投資銀行巨頭摩根士丹利（Morgan Stanley、簡稱大摩）一位知情人士告訴《路透社》，該公司在全球裁減了2500名、佔約3%員工，此次裁員涉及該銀行的三大主要部門投資銀行和交易部、財富管理部以及投資管理部，但不會包含財務顧問。

2026-03-05 10:12
保險業增列含巴林7個兵險地區　貨櫃三雄等困灣內船隻需投保

保險業增列含巴林7個兵險地區　貨櫃三雄等困灣內船隻需投保

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，昨(4)日英國勞氏及倫敦保險市場的聯合戰爭委員會(Joint War Committee)，將巴林、吉布地、科威特、阿曼、卡達、波斯灣/阿拉伯灣、阿曼灣增列為除外範圍，Arabian Sea相關除外海域也大幅增加，被列除外的地區都需另外投保兵險。

2026-03-05 02:13
正德海運去年獲利增一成　EPS2.01元、擬配現金股利0.5元

正德海運去年獲利增一成　EPS2.01元、擬配現金股利0.5元

正德海運(2641)今(5)日公布去年財報，合併營收23.68億元，年增34.4％；營業利益8.51億元，年增31.06%；歸屬母公司業主淨利6.46億元，年增10.46％；EPS因有增資為2.01元，年增4.69%，擬配現金股利每股0.5元。

2026-03-05 15:45

讀者迴響

熱門新聞

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

OpenAI上市倒數　黃仁勳：1000億美元投資恐告吹

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945

記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

周品均：台積電不到這價位不下車

台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

掉下的刀子能接嗎？專家：跌到這價位空手可撿

兩度面試台積電！台大男自介完就被勸退：黑名單了？

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

台股暴跌國安基金會進場？操盤手說話了

保險業增列含巴林7個兵險地區　貨櫃三雄等困灣內船隻需投保

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

瑞昱在美控告新進度曝　公司：全力證明聯發科濫用美智財制度

「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366