正德海運去年EPS 2.01元　董事會擬配現金股利每股0.5元

▲正德海運。（圖／正德海運提供）

記者高兆麟／台北報導

正德海運 (2641) 今公布董事會通過114年度財務報告，合併營收23.68億元，較去年同期16.54億元，年增34.4％；營業利益8.51億元，較去年同期6.76億元，年增31.06%；歸屬母公司業主淨利6.46億元，與去年同期5.84億元，年增10.46％；基本每股盈餘2.01元亦較去1.92元成長4.69%，主要是114年度新增3艘新造船舶及2艘二手船舶加入營運及處分3艘船舶業外認列處分船舶收益，截至12月底，旗下船隊總數為21艘，平均船齡為8.61年，114年度的營收及獲利整體表現優於前一年度。

同時，董事會決議114年度普通股分派現金股利每股0.5元，訂5月27日召開115年股東會，停止過戶期間為3月29日～5月27日。

在船舶布局政策方面，正德於2024年4月董事會決議訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型(Ultramax)散裝貨輪，已於去年度已全數交付完成加入營運，已洽妥新加坡航商長期租約。113年11月在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型 (Kamsarmax) 的二手散裝貨輪，已於2024年12月交付首艘，去年2月交付2艘，已全數交船完成，分別與新加坡與丹麥國際性大型航商簽訂2-5年長約。

正德去年8月及今年1月決議訂購8艘1.75萬噸多用途(MPP)(雜貨/貨櫃)散裝貨輪，預計自明年H2陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。 截至今年2月底，正德旗下船隊總數達到20艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規，運營上正德透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力，強化集團營運競爭力。

2026年第一季波羅地海運費指數 (BDI) 較往年呈現淡季不淡，從2025年底收1877點到2026年3月3日2242點，累計上漲 19.45%。2026年2月28日美伊戰事（或美國與以色列與伊朗之間的衝突）對全球航運路線與成本造成顯著擾動，中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航而延長運期並提高成本，美伊戰事及地緣不穩雖對全球航運造成短期擾動，但對散裝市場可能形成供需重整機會。

展望2026年，供給方面增速溫和，及部分貨種需求強勁支撐 2026 年有利散裝運價彈性，BDI 仍維持高位運行且季節性需求旺季可能推升運價上行。全球地緣政治的風險加劇，中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航延長運期並提高成本，重要航路安全與地緣政治風險可能使部分運力延遲投入正常航線，等於短期供給有效減少；需求方面韌性與不確定性並存，鐵礦石、鋁土礦及農產品的需求持續支撐著噸海裡運輸量的增長，而西非西芒杜等基礎設施專案則預示著長期機遇，尤其澳洲、南美與西非等重出口區需求續強，烏克蘭重建、基礎建設計劃與新礦產資源開採，提供長期運量增長潛力；日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，及美國的不確定貿易政策、關稅新政等多重因素影響均可能有利於散裝航運市場的成長。