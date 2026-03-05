ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普要提供荷莫茲海峽商船保險與護航服務　業界估實現機率不高

▲▼一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽商船保險與護航服務。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽商船保險與護航服務，對此國內保賠相關業者表示聽聽就好；大型船公司高階則表示，保險與護航都是很多程序要走，估計實現機率不高；英國擁有154年歷史的勞氏保險社則批評海上護航甚至可能增加航運風險。

有保賠業高階指出，保險業務牽涉繁雜的投保程序與各船公司不同的條件，除非美國早就做好準備工作，否則難以開辦，現在就看有沒有船公司去申請，要申請了才知道有哪些條件。也有保賠業者表示，川普太猛了，現在連保險也可以做。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大型船公司總經理則指出，各國商船那麼多，如何護航？如何排先後順序？要不要付費？感覺都是很遙遠的事，川普應該是戰事拖久，喊喊口號要大家放心，估計實際如何操作八字都還沒一撇。

勞氏保險社接受媒體訪問時表示，川普的的提議含糊其辭，海上護航甚至可能增加航運風險。

川普表示：我已立即指示美國發展金融公司 (DFC)以非常合理的價格，為所有經海灣的海上貿易，特別是能源運輸，提供政治風險保險和保護。所有航運公司均可獲得此項服務。如有必要，美國海軍將送油輪通過霍爾木茲海峽。無論如何，美國都將確保能源運至世界各地。美國的經濟和軍事實力位居世界之首，後續也將採取更多行動。

關鍵字： 川普荷莫茲海峽商船保險與護航

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

推薦閱讀

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

記憶體大廠威剛（3260）今日舉行法說會，威剛去年第四季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘全數改寫單季新高；全年稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會也通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今日收盤價285元計算，現金殖利率達6%。

2026-03-05 14:58
台股強彈收復月線！　外資潑冷水再砍514億元連5賣

台股強彈收復月線！　外資潑冷水再砍514億元連5賣

美股四大指數收紅，今（5）日台股止跌反彈，指數一度勁揚1490點，盤中最高來到34319點，終場收復33186點月線關卡，終止三連黑格局，但外資不改賣超立場，今日調節514.95億元，連續五個交易日站在賣方，合計2923.7億元，逼近3千億元。

2026-03-05 16:39
川普提供荷莫茲海峽商船保險與護航服務　業界估實現機率不高

川普提供荷莫茲海峽商船保險與護航服務　業界估實現機率不高

川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽商船保險與護航服務，對此國內保賠相關業者表示聽聽就好；大型船公司高階則表示，保險與護航都是很多程序要走，估計實現機率不高；英國擁有154年歷史的勞氏保險社則批評海上護航甚至可能增加航運風險。

2026-03-05 16:16
台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！　千金股昇達科陷跌停窘境

台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！　千金股昇達科陷跌停窘境

中東政治局勢有所緩和，今（5）日台股跟進國際股市腳步，呈現反彈的格局，然而股價位階高、本益比高，且近期聚集市場資金搶進的「光通訊」、「低軌道衛星」兩大族群，開高之後獲利了結出籠下，股價急速拉回，光聖（6442）由紅翻黑，摜破2千大關，最低來到1960元，跌幅逾6%，遭到處置每20分鐘一盤昇達科（3491）則由1605元直接下殺到1380元跌停價位。

2026-03-05 11:32
英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

Intel財務長David Zinsner於摩根士丹利（Morgan Stanley）會議上表示，在18A製程良率穩步提升、外部客戶興趣升溫，以及先進封裝訂單即將落袋帶動下，英特爾晶圓代工事業可望於2027年達成營運損益兩平。

2026-03-05 11:00
博通AI晶片2027年拚千億美元營收　陳福陽：OpenAI出貨明年放量

博通AI晶片2027年拚千億美元營收　陳福陽：OpenAI出貨明年放量

晶片大廠博通執行長陳福陽表示，公司已「看得到路徑」（have line of sight）在2027年讓AI晶片營收突破1,000億美元，並強調供應鏈已準備到位，可支撐相關成長動能。消息激勵盤後股價上漲約4%。

2026-03-05 10:49
記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

外電報導伊朗有意與美國談判，以及美國總統川普承諾穩定油市，美股四大指數收紅，今（5）日台股一度強彈1400點，國際記憶體大廠SanDisk、美光、希捷科技等反攻帶動下，旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2334）、青雲（5386）等四檔記憶體族群高掛漲停，威剛（3280）漲幅逾9%，群聯（8299）、創見（2451）、十銓（4967）等漲幅也有半根漲停板。

2026-03-05 10:11
快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945　

快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945　

美伊戰爭傳出好消息，緩解投資人對中東衝突的焦慮，美國股市4日全面收漲，台股今（5）日開盤展現強反彈氣勢，以大漲791.86點、33620.74點開出，開高走高，指數大漲1261.76點，指數來到34090.54點，重新站回34000點。

2026-03-05 09:06
亞股大反攻！韓股飆漲逾12%　日股大漲2300點

亞股大反攻！韓股飆漲逾12%　日股大漲2300點

伊朗傳出已表示願意跟美國進行談判，美股4大指數4日反彈，帶動亞股今（5日）開盤大反攻，韓股暴漲逾12%，日股也飆漲2300點，重回57000點。

2026-03-05 08:56
摩根士丹利傳全球裁員2500人　涵蓋3大主要業務部門

摩根士丹利傳全球裁員2500人　涵蓋3大主要業務部門

投資銀行巨頭摩根士丹利（Morgan Stanley、簡稱大摩）一位知情人士告訴《路透社》，該公司在全球裁減了2500名、佔約3%員工，此次裁員涉及該銀行的三大主要部門投資銀行和交易部、財富管理部以及投資管理部，但不會包含財務顧問。

2026-03-05 10:12

讀者迴響

熱門新聞

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

OpenAI上市倒數　黃仁勳：1000億美元投資恐告吹

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

快訊／台股強彈！大漲逾1200點　台積電漲80元至1945

周品均：台積電不到這價位不下車

記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

台股暴跌小資族往前衝！大買0050　一表看零股買最多10檔

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

掉下的刀子能接嗎？專家：跌到這價位空手可撿

兩度面試台積電！台大男自介完就被勸退：黑名單了？

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

台股暴跌國安基金會進場？操盤手說話了

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

保險業增列含巴林7個兵險地區　貨櫃三雄等困灣內船隻需投保

瑞昱在美控告新進度曝　公司：全力證明聯發科濫用美智財制度

「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366