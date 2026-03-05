川普提供荷莫茲海峽商船保險與護航服務　業界估實現機率不高

▲川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽商船保險與護航服務。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽商船保險與護航服務，對此國內保賠相關業者表示聽聽就好；大型船公司高階則表示，保險與護航都是很多程序要走，估計實現機率不高；英國擁有154年歷史的勞氏保險社則批評海上護航甚至可能增加航運風險。

有保賠業高階指出，保險業務牽涉繁雜的投保程序與各船公司不同的條件，除非美國早就做好準備工作，否則難以開辦，現在就看有沒有船公司去申請，要申請了才知道有哪些條件。也有保賠業者表示，川普太猛了，現在連保險也可以做。

大型船公司總經理則指出，各國商船那麼多，如何護航？如何排先後順序？要不要付費？感覺都是很遙遠的事，川普應該是戰事拖久，喊喊口號要大家放心，估計實際如何操作八字都還沒一撇。

勞氏保險社接受媒體訪問時表示，川普的的提議含糊其辭，海上護航甚至可能增加航運風險。

川普表示：我已立即指示美國發展金融公司 (DFC)以非常合理的價格，為所有經海灣的海上貿易，特別是能源運輸，提供政治風險保險和保護。所有航運公司均可獲得此項服務。如有必要，美國海軍將送油輪通過霍爾木茲海峽。無論如何，美國都將確保能源運至世界各地。美國的經濟和軍事實力位居世界之首，後續也將採取更多行動。