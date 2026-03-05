台股強彈收復月線！　外資潑冷水再砍514億元連5賣

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美股四大指數收紅，今（5）日台股止跌反彈，指數一度勁揚1490點，盤中最高來到34319點，終場收復33186點月線關卡，終止三連黑格局，但外資不改賣超立場，今日調節514.95億元，連續五個交易日站在賣方，合計2923.7億元，逼近3千億元。
以色列、美國聯手對伊朗發動軍事攻擊，避險情緒高漲，國際股市急速拉回，台股自3月2日到昨（4）日下挫將近2600點，回測33105點月線支撐，由於外電報導伊朗有意美國進行談判，美股四大指數回穩，亞股展開報復性反彈，韓股暴漲9.63%、日股反彈1.9%。
今日台股展開絕地大反攻，盤中一度大漲1490點，惟短線解套賣壓湧現，終場漲幅收斂，上漲844.06點或漲幅2.57%，以33672.94點作收，成交金額降至7617.32億元，反映資金有退場的跡象。
儘管台股展開反彈，但外資調節台股立場未見改變，今日賣超金額514.95億元，連續五天站在賣方，合計賣超達2923.7億元；投信買超146億元；自營商賣超87.74億元，其中自行買賣部分賣超44.85億元，避險方面買超42.89億元，合計賣超456.66億元。
