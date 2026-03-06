ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

配息連5升、績效奪冠！00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）利多消息不斷，近期再度調升配息水準，每單位將配發0.11元，為近一年來第5度上調，配息金額也回到掛牌初期水準，年化配息率逼近7%。同時績效也報佳績，今年以來還原息淨值報酬率達13.03%，位居高股息ETF第一名。

台股漲勢強勁，帶動高股息ETF表現，不過績效差距明顯。統計23檔高股息ETF今年以來還原息淨值報酬率，僅有10檔突破一成，其餘13檔落在9%以下，甚至部分僅約2%至4%。在整體排名中，00929以13.03%的報酬率領先，其次為統一台灣高息動能（00939）12.38%；另外包括FT臺灣永續高息（00961）、台新永續高息中小（00936）、元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878）等，績效大致落在11%左右。

其中，最受市場關注的是復華台灣科技優息（00929），該檔ETF去年完成指數優化後，效益逐步顯現，配息與績效同步繳出亮眼成績。在配息機制方面，新版指數打破過去僅納入「年配息」個股的限制，新增配息頻率為「半年配」或「季配」的優質科技股也可納入成分股，使息收來源更加多元，並提升配息穩定度，同時也讓大型權值股得以納入指數。

指數升級後的首次換股，00929即新增11檔非年配息個股，其中包括季配息的台積電，以及半年配的聯發科、大立光等重量級指標股，創下千億級高股息ETF納入台積電的先例。此外，指數亦新增「生技醫療」、「數位雲端」及「綠能環保」三大產業類別，配置如可寧衛等具備政策紅利與環保題材的個股，進一步強化產業布局。透過這些調整，00929修正了高股息ETF過往在多頭市場漲幅受限的狀況。

理財達人指出，升級後的00929在AI供應鏈的布局更為完整，從晶圓代工、IC設計到後段封測與資料中心基礎建設，上中下游一次串聯。對於希望兼顧穩定月配息與科技成長潛力的投資人而言，00929不再僅是單純的高股息工具，也具備參與AI長期成長趨勢的能力。

配息連5升、績效奪冠！00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首（圖／CMoney）
 

