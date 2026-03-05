台股ETF除息秀3月中登場　一表看11檔配息表現

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆年後第一波台股ETF除息高峰將在3月中旬熱鬧登場，3月16、17以及19日等三天合計11檔ETF都將在進行除息，受惠於台股這波多頭表現，本次多數ETF配息金額都較前次更高，包括保德信市值動能50 ETF（009803）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等。

玉山投信指出，這波除息潮為馬年開紅盤以來首波，在台股多頭暢旺、企業獲利續揚之下，不僅讓台股ETF參與了完整的旺季行情，反映在配息上也表現得可圈可點，看好AI持續驅動台股獲利上修至年成長27%，雖然短線遇到地緣政治波動風險，然長線成長趨勢持續，建議投資人不妨透過能隨台股脈動做選股調整，強化成長與動能篩選條件的市值型台股ETF。

保德信市值動能50 ETF （009803）經理人楊立楷指出，今（5）日台股收盤彈升超過800點，不僅止穩過去兩日大跌情緒，也帶動指數重返月線之上，然指數盤中高底點落差逾800點，反應市場仍擔心中東戰事尚未明朗，預估指數將在月線附近高檔震盪，惟3月中旬輝達GTC大會、全球最大SATELLITE 2025衛星展等題材將相繼登場，AI主題中長線趨勢未變。

除了地緣政治的影響外，楊立楷強調，包括美國關稅進程、軟體股短線出現承壓、市場對AI代理衝擊之不安擴散等，或使市場轉趨觀望，但從近期公布的財報並未改變看多科技的核心觀點，在雲端業者的資本支出擴張，伴隨積壓訂單增加的驗證，預期科技股的基本敘事依然穩健，不妨逢低布局介入長期機會。

