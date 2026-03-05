ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

在台德商信心調查：營運表現穩健　AI動能升溫下外部風險仍受關注

▲德經處首席代表暨處長蘭依樺博士(前排左)將《20252026年德國商業信心調查報告》遞交予經濟部次長江文若女士，期盼透過持續且建設性的政策對話，進一步優化台灣的經商環境。（圖／德經處提供）

記者張佩芬／台北報導

德國經濟辦事處今(5)日發布《2025/2026年德國商業信心調查報告》，顯示在全球經濟不確定性升高的背景下，在台德商2025年整體營運表現依然穩健。儘管整體滿意度降至近五年新低52.1%，但仍有65.7%的企業達成或超越年度營運目標，為過去八年中表現第三佳的成果。

調查報告顯示，40.8%的企業營收成長、40.0%的企業EBIT利潤率提升，另有37.1%的企業表現優於其所屬產業，其中以機械與電子產業最為突出。企業層級的穩健表現，亦與整體雙邊經貿環境的成長相互呼應。2025年台德雙邊貿易總額達217億美元，年增6.0%，連續五年站穩200億美元門檻。這反映出台灣經濟基本面具備相當韌性，即使面對外部挑戰，企業仍能維持穩定發展。

「儘管企業整體滿意度有所下滑，但實際營運成果與雙邊貿易數據顯示，德國企業在台灣仍展現高度競爭力與發展潛力。」德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示：「人工智慧與半導體持續成為合作核心領域，而台德產業結構的高度互補性，也為雙邊關係奠定穩固基礎。然而，全球經濟放緩與貿易政策變動，仍是企業規劃未來布局的重要考量。」

AI動能持續升溫　外部風險仍為首要挑戰
報告指出，54.2%的企業已從全球AI浪潮中受益，其中自動化與智慧製造（50.0%）及半導體（48.5%）被視為最具潛力的成長領域。

然而，企業面臨的挑戰仍以外部風險為主。61.1%的企業認為全球經濟成長是最迫切的挑戰，其次為兩岸關係58.3%與台灣經濟前景48.6%。值得注意的是，對兩岸因素可能影響營運的擔憂持續下降，僅26.8%的企業預期未來將受到實質影響，較2023年減少13.4個百分點；近20%的企業認為不會受到影響，53.4%企業則持中性看法。

此外，75.3%的企業表示至少在一定程度上受到美國貿易政策與關稅影響，主要體現在客戶需求減弱、規劃不確定性與成本壓力上升。24.2%的企業受到進口限制影響，16.7%受到出口限制影響，顯示合規成本、延誤與供應鏈調整仍為企業營運考量的重要因素。

投資動能維持穩定　長期承諾依然穩固在投資方面，2025年有50.0%的企業依原計畫執行投資，與2024年大致持平；11.1%的企業縮減或停止投資。未來投資意願則轉趨審慎，僅30.6%的企業計畫在未來兩年內進行新投資，為八年來首次低於40%；尚未決定的企業比例亦上升至30.6%。儘管短期觀望氣氛升溫，企業對台灣的長期承諾依然穩固。高達94.4%的受訪企業表示，並無將投資移出台灣的計畫。

此外，根據經濟部投資審議司統計，2025年德國對台核准投資金額達2.09億美元，較去年同期大幅成長264%。這顯示即便全球供應鏈持續調整，德國企業仍將台灣視為亞太地區重要的技術與研發策略據點。

經濟展望穩健　半導體與AI領軍未來成長
展望未來，在2025年GDP達8.7%高成長的基礎上，近90%的企業預期2026年台灣經濟將維持穩定或持續成長各占44.5%，顯示企業對整體經濟前景仍抱持高度信心。

當被問及最具潛力的未來成長產業時，94.4%的企業選擇半導體與AI，遠高於能源與資源的38.9%及航太與安全的37.5%，凸顯先進製造與高科技生態系在台灣經濟發展中的核心角色。

企業層級的2026年營運預期亦趨於穩定。44.5%的企業預期營收成長，33.3%預期獲利能力提升；多數企業則預期員工人數(67.6%)與生產力(58.6%)將大致維持不變。

在今日的經濟展望會議上，德經處首席代表暨處長蘭依樺博士正式將《2025/2026年德國商業信心調查報告》遞交予經濟部次長江文若女士，期盼透過持續且建設性的政策對話，進一步優化台灣的經商環境，並深化德台雙邊合作。會議同時邀請多位德商企業代表與產業專家，針對人工智慧、半導體、能源轉型與先進製造等議題進行深入交流，為2026年的經濟發展方向提供前瞻性洞見。

關鍵字： 在台德商信營運表現穩健AI動能升溫外部風險

