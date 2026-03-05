王品去年EPS達16.02元　股利超額配16.11元「配發率達100.56%」

快訊／台股7檔飆股「抓去關」 處置到3／19

台股今（5日）強勁反彈，成交量雖小幅萎縮至7600億，顯見追價買氣相對觀望，惟仍有7檔飆股因股價波動大遭列處置，包括上市的柏承（6141）、睿生光電（6861）、雷虎（8033），以及上櫃的富喬（1815）、萬潤（6187）、鏵友益（6877）、金居（8358），合計共有7檔，處置時間到3月19日。

外資大砍群創逾11萬張居賣超榜首 台積電遭連6賣

台股周四（5日）強彈大漲844點，創史上第5高，外資不買單持續站在賣方，今再賣超514.95億元，連5賣，其中面板股群創（3481）遭大砍11萬張，居賣超首位，至於台積電收盤站回1900元，惟漲勢明顯收斂，外資續調節，雖賣超張數未排進前十名，但外資已連砍6個交易日。

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元 每股擬配17元現金股息

記憶體大廠威剛（3260）今日舉行法說會，威剛去年第四季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘全數改寫單季新高；全年稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會也通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今日收盤價285元計算，現金殖利率達6%。

台股強彈收復月線！ 外資潑冷水再砍514億元連5賣

美股四大指數收紅，今（5）日台股止跌反彈，指數一度勁揚1490點，盤中最高來到34319點，終場收復33186點月線關卡，終止三連黑格局，但外資不改賣超立場，今日調節514.95億元，連續五個交易日站在賣方，合計2923.7億元，逼近3千億元。

台股ETF除息秀3月中登場 一表看11檔配息表現

農曆年後第一波台股ETF除息高峰將在3月中旬熱鬧登場，3月16、17以及19日等三天合計11檔ETF都將在進行除息，受惠於台股這波多頭表現，本次多數ETF配息金額都較前次更高，包括保德信市值動能50 ETF（009803）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等。

川普提供荷莫茲海峽商船保險與護航服務 業界估實現機率不高

川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽商船保險與護航服務，對此國內保賠相關業者表示聽聽就好；大型船公司高階則表示，保險與護航都是很多程序要走，估計實現機率不高；英國擁有154年歷史的勞氏保險社則批評海上護航甚至可能增加航運風險。

台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！ 千金股昇達科陷跌停窘境

中東政治局勢有所緩和，今（5）日台股跟進國際股市腳步，呈現反彈的格局，然而股價位階高、本益比高，且近期聚集市場資金搶進的「光通訊」、「低軌道衛星」兩大族群，開高之後獲利了結出籠下，股價急速拉回，光聖（6442）由紅翻黑，摜破2千大關，最低來到1960元，跌幅逾6%，遭到處置每20分鐘一盤昇達科（3491）則由1605元直接下殺到1380元跌停價位。

英特爾拚晶圓代工2027年損平 先進封裝挹注數十億美元

Intel財務長David Zinsner於摩根士丹利（Morgan Stanley）會議上表示，在18A製程良率穩步提升、外部客戶興趣升溫，以及先進封裝訂單即將落袋帶動下，英特爾晶圓代工事業可望於2027年達成營運損益兩平。

博通AI晶片2027年拚千億美元營收 陳福陽：OpenAI出貨明年放量

晶片大廠博通執行長陳福陽表示，公司已「看得到路徑」（have line of sight）在2027年讓AI晶片營收突破1,000億美元，並強調供應鏈已準備到位，可支撐相關成長動能。消息激勵盤後股價上漲約4%。

記憶體股滿血復活 華邦電4檔飆漲停

外電報導伊朗有意與美國談判，以及美國總統川普承諾穩定油市，美股四大指數收紅，今（5）日台股一度強彈1400點，國際記憶體大廠SanDisk、美光、希捷科技等反攻帶動下，旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2334）、青雲（5386）等四檔記憶體族群高掛漲停，威剛（3280）漲幅逾9%，群聯（8299）、創見（2451）、十銓（4967）等漲幅也有半根漲停板。