台股前日突重挫！記憶體股旺宏今收漲停　爆5902萬「違約交割」　

▲記憶體飆股旺宏爆發5902萬元違約交割。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者許凱彰／台北報導
台股劇烈震盪！記憶體股在前些交易日面臨大幅回檔修正。證交所5日公告，旺宏（2337）爆發違約交割，來源於6個券商據點，總金額達5902萬元。
證交所5日公告，記憶體個股旺宏（2337）爆發違約交割，總金額達5902萬元。證交所指出，此次違約交割來自6個券商據點提報，來源自統一、富邦台南、國泰敦二、元大前金、群益、國泰敦南等。
根據證交所公告，證券商申報投資人違約金額2.36億元，為2024年7月23日（台積電鉅額違約交割）以來單日最高，昨日違約交割買進、賣出相抵後金額1601萬元。
▲旺宏前日突摜跌停，爆發5902萬元違約交割。（圖／台灣證券交易所）
旺宏自2025年底跟上記憶體群漲的漲勢，受惠於AI系統對NOR Flash需求大幅增加，市場供應持續看俏，股價也一路破百元俱樂部。5日開盤即鎖漲停板，以上漲9.50元或9.69%、每股107.5元作收。不過台股交割「T+2日」作息計算，應為旺宏在3日重挫摜跌停，導致投資人違約交割。
另外，旺宏在上月公布1月合併營收達30.17億元、年增51%。稅前淨利3.04億元、年增195％，稅後淨利2.71億元、年增195%，稅後每股盈餘0.15元，年增200％。
