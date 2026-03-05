JPP-KY 2月營收4.07億元、年增50.24%　創歷年同期新高

▲經寶泰國廠區。（圖／經寶提供）

記者高兆麟／台北報導

經寶精密（jpp-KY，5284）今日公告 2026 年 2 月合併營收為新台幣 4.07 億元，較去年同期2.71億元年成長高達50.24%，不僅創下歷年同期新高，月營收更是首次站上新台幣四億元大關，同時也是新台幣月營收歷史新紀錄。主要受惠於 AI 伺服器機櫃需求熱絡、歐洲航太子公司 ADE 營運回穩，以及軍工產業訂單挹注，展現「淡季不淡」的強勁動能。

目前經寶泰國廠區正積極應對客戶強勁需求預作準備。尤其是位於同一工業區的泰國 D 客戶，受惠於其泰國擴廠計畫，經寶憑藉「地主隊」的就近供貨優勢（Just-In-Time），有效降低物流成本並提升溝通效率。此單一客戶的第一季營收就已較去年第四季成長20%以上，D客戶的廠房目前都仍還在擴建當中，隨著 D 客戶新廠下半年開始陸續完工，雙方合作項目將由目前的電源機構件進一步延伸至更多高階伺服器與儲能產品，展望極其樂觀。

在 AI 運算需求推動下，美系 A 客戶的機櫃全球市佔率接近三成，經寶作為熱賣款機櫃的主力供應商，A客戶的機櫃訂單持續滿載。為此，經寶已擴建新的噴漆產線，並因應未來各類型大型機櫃的需求引進大噸數沖床設備，由於新噴漆線高達兩層樓高的動線設計組裝不易，預計將在第二季中旬完工，在新噴漆線產能加入後，預計噴漆產能將可提升至原有的2.5倍以上。此外，新併購的法國航太軍工子公司 ADE（原 Segnere）在經過半年整頓後，營運已完全回歸常軌，補足了公司在歐洲生產基地航太板金件的生產缺口。

展望未來，隨著中東局勢帶動歐洲「重新武裝計畫」，經寶旗下歐洲子公司ADE的國防業務（Defense）為軍工大廠的一階供應商，預計下半年在市場趨勢及客戶擴廠的效應帶動下，營運將有機會呈現逐季攀升態勢。