統一企業去年營收6728億創高　受咖啡豆成本飆升拖累獲利年減5%

記者高兆麟／台北報導

統一企業（1216）公布2025年財報，全年合併營收達6,728.64億元，較2024年的6,576.37億元增加152.27億元、年增2.3%；不過受咖啡豆成本大幅上漲與電商事業整頓影響，全年歸屬母公司淨利196.28億元，較去年同期206.73億元減少10.45億元、年減5.1%，每股盈餘（EPS）3.45元，低於去年的3.64元。

在各事業體表現方面，食品及食糧事業部維持穩定成長。中國子公司統一企業中國控股2025年營收達人民幣317.14億元，年增4.6%，再創歷史新高，主要受惠於生活麵與茶飲產品穩步成長，並透過產品結構優化與數位化行銷策略帶動整體營收提升，使食品與食糧事業部整體營收年增16.7億元、成長0.9%。

便利商店、流通及物流事業則為營收成長主要動能。統一超商在台灣7-ELEVEN及轉投資事業，包括統一生活（康是美）、悠旅生活（台灣星巴克）、菲律賓7-ELEVEN與統一速達（黑貓宅急便）營運帶動下，全年合併營收達3,507.34億元，年增3.79%，再創歷史新高，也帶動整體便利商店、流通與物流事業部營收年增115.29億元、成長3%。

包裝容器事業部則因飲料包裝與鐵產品銷量優於去年同期，全年營收增加1.99億元、年增0.7%。至於製藥事業部，因自有原料藥及製劑銷售減少，全年營收較去年同期減少2.43億元、年減7.1%。

轉投資事業方面，統一企業指出，統一企業中國控股全年淨利達人民幣20.5億元，年增10.9%，續創新高，主要受食品與飲品業績成長、原物料價格回穩與產能利用率提升帶動。

統一超商全年淨利112.10億元，較去年同期減少3.28億元、年減2.8%，主因2024年曾有一次性處分山東超市利益及所得稅迴轉利益，使比較基期較高，若排除相關因素，本期獲利仍維持成長。

另外，統一實業受鐵產品銷售大幅增加帶動，全年淨利21.52億元，年增40.4%；而台灣神隆則因營收與產能利用率下滑，全年淨利1.37億元，年減59.6%。