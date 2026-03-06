ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

▲美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM26)在長堤召開。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM26)，本月1日至4日在美國加州長堤召開，與會的台灣超大型攬貨公司負責人指出，過去這項會議結束後，船貨雙方都能掌握到美國線新年度長約運價的走向，今年因為突然爆發伊朗戰爭，長約協商已經暫停，雙方都認為需要觀察戰事發展。

TPM是在長堤的會展中心舉行，與會的船公司、託運人、攬貨公司、碼頭公司與陸運業者等，都會在附近旅館進行交流協商或召開小型會議，商討4月底到期的新年度合約，往年在會前就會陸續傳出超大型直客三星、沃爾瑪等簽署的新約價，大型、中型直客與攬貨公司的長約就會根據這個價格往上加。

▲海運上下游在會場內設立攤位，圖為加拿大國家鐵路攤位。（圖／業者提供）

超大型攬貨業A公司指出，美國關稅雖然大致底定，但是美國海關系統要花多少時間配合新稅率更新系統，處理進口貨還要觀察；B公司則指出，川普對關稅隨時可能出現新的主張，變數還很多，而伊朗戰爭不是船公司美國線調整運價的理由，就看油價對船運的影響程度，而這場仗會打多久大家心裡都沒數，船方不敢報價，貨方也怕簽了高運價，因此估計要等戰爭結束，或是4月底長約到期才會有明確的方向。

今年TPM會議，陽明海運董事長蔡豐明與公司美國線主管親自與會，長榮海運與萬海航運高階都有派員，去年在亞洲-美國線攬貨量名列台灣第一，全球第3的海碩集團、名列全球第10的華夏國際與名列前茅的鴻安、均輝等台灣攬貨業，也都有派高階出席會議。

業界透露，會議召開期間，當地五星級旅館一晚房價在400-800美元之間，會議一過，房價跌回100美元上下，有確定要參加次年會議的業者，都會會議一結束就立刻預定第二年的房間與會議室等。

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

台股今（5日）強勁反彈，成交量雖小幅萎縮至7600億，顯見追價買氣相對觀望，惟仍有7檔飆股因股價波動大遭列處置，包括上市的柏承（6141）、睿生光電（6861）、雷虎（8033），以及上櫃的富喬（1815）、萬潤（6187）、鏵友益（6877）、金居（8358），合計共有7檔，處置時間到3月19日。

2026-03-05 18:14
外資大砍群創逾11萬張居賣超榜首　台積電遭連6賣

外資大砍群創逾11萬張居賣超榜首　台積電遭連6賣

台股周四（5日）強彈大漲844點，創史上第5高，外資不買單持續站在賣方，今再賣超514.95億元，連5賣，其中面板股群創（3481）遭大砍11萬張，居賣超首位，至於台積電收盤站回1900元，惟漲勢明顯收斂，外資續調節，雖賣超張數未排進前十名，但外資已連砍6個交易日。

2026-03-05 17:18
記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

記憶體大廠威剛（3260）今日舉行法說會，威剛去年第四季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘全數改寫單季新高；全年稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會也通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今日收盤價285元計算，現金殖利率達6%。

2026-03-05 14:58
台股強彈收復月線！　外資潑冷水再砍514億元連5賣

台股強彈收復月線！　外資潑冷水再砍514億元連5賣

美股四大指數收紅，今（5）日台股止跌反彈，指數一度勁揚1490點，盤中最高來到34319點，終場收復33186點月線關卡，終止三連黑格局，但外資不改賣超立場，今日調節514.95億元，連續五個交易日站在賣方，合計2923.7億元，逼近3千億元。

2026-03-05 16:39
台股ETF除息秀3月中登場　一表看11檔配息表現

台股ETF除息秀3月中登場　一表看11檔配息表現

農曆年後第一波台股ETF除息高峰將在3月中旬熱鬧登場，3月16、17以及19日等三天合計11檔ETF都將在進行除息，受惠於台股這波多頭表現，本次多數ETF配息金額都較前次更高，包括保德信市值動能50 ETF（009803）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等。

2026-03-05 17:29
川普提供荷莫茲海峽商船保險與護航服務　業界估實現機率不高

川普提供荷莫茲海峽商船保險與護航服務　業界估實現機率不高

川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽商船保險與護航服務，對此國內保賠相關業者表示聽聽就好；大型船公司高階則表示，保險與護航都是很多程序要走，估計實現機率不高；英國擁有154年歷史的勞氏保險社則批評海上護航甚至可能增加航運風險。

2026-03-05 16:16
台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！　千金股昇達科陷跌停窘境

台股強彈 2大超夯族群喝倒彩！　千金股昇達科陷跌停窘境

中東政治局勢有所緩和，今（5）日台股跟進國際股市腳步，呈現反彈的格局，然而股價位階高、本益比高，且近期聚集市場資金搶進的「光通訊」、「低軌道衛星」兩大族群，開高之後獲利了結出籠下，股價急速拉回，光聖（6442）由紅翻黑，摜破2千大關，最低來到1960元，跌幅逾6%，遭到處置每20分鐘一盤昇達科（3491）則由1605元直接下殺到1380元跌停價位。

2026-03-05 11:32
英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

Intel財務長David Zinsner於摩根士丹利（Morgan Stanley）會議上表示，在18A製程良率穩步提升、外部客戶興趣升溫，以及先進封裝訂單即將落袋帶動下，英特爾晶圓代工事業可望於2027年達成營運損益兩平。

2026-03-05 11:00
博通AI晶片2027年拚千億美元營收　陳福陽：OpenAI出貨明年放量

博通AI晶片2027年拚千億美元營收　陳福陽：OpenAI出貨明年放量

晶片大廠博通執行長陳福陽表示，公司已「看得到路徑」（have line of sight）在2027年讓AI晶片營收突破1,000億美元，並強調供應鏈已準備到位，可支撐相關成長動能。消息激勵盤後股價上漲約4%。

2026-03-05 10:49
記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

記憶體股滿血復活　華邦電4檔飆漲停

外電報導伊朗有意與美國談判，以及美國總統川普承諾穩定油市，美股四大指數收紅，今（5）日台股一度強彈1400點，國際記憶體大廠SanDisk、美光、希捷科技等反攻帶動下，旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2334）、青雲（5386）等四檔記憶體族群高掛漲停，威剛（3280）漲幅逾9%，群聯（8299）、創見（2451）、十銓（4967）等漲幅也有半根漲停板。

2026-03-05 10:11

台股記憶體股旺宏爆5902萬「違約交割」　

周品均：台積電不到這價位不下車

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

生技新兵報到　泰宗預計4月上旬掛牌上市

統一企業去年營收6728億創高　受咖啡豆成本飆升拖累獲利年減5%

台股ETF除息秀3月中登場　一表看11檔配息表現

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

兩度面試台積電！台大男自介完就被勸退：黑名單了？

JPP-KY 2月營收4.07億元、年增50.24%　創歷年同期新高

外資大砍群創逾11萬張居賣超榜首　台積電遭連6賣

24萬名股民注意　台中銀擬配發股利1.06元

王品去年EPS達16.02元　股利超額配16.11元「配發率達100.56%」

摩根士丹利傳全球裁員2500人　涵蓋3大主要業務部門

中東戰火「台塑四寶會全面噴發？」　專家揭殘酷現實

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

