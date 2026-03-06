貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

▲美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM26)在長堤召開。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM26)，本月1日至4日在美國加州長堤召開，與會的台灣超大型攬貨公司負責人指出，過去這項會議結束後，船貨雙方都能掌握到美國線新年度長約運價的走向，今年因為突然爆發伊朗戰爭，長約協商已經暫停，雙方都認為需要觀察戰事發展。

TPM是在長堤的會展中心舉行，與會的船公司、託運人、攬貨公司、碼頭公司與陸運業者等，都會在附近旅館進行交流協商或召開小型會議，商討4月底到期的新年度合約，往年在會前就會陸續傳出超大型直客三星、沃爾瑪等簽署的新約價，大型、中型直客與攬貨公司的長約就會根據這個價格往上加。

▲海運上下游在會場內設立攤位，圖為加拿大國家鐵路攤位。（圖／業者提供）

超大型攬貨業A公司指出，美國關稅雖然大致底定，但是美國海關系統要花多少時間配合新稅率更新系統，處理進口貨還要觀察；B公司則指出，川普對關稅隨時可能出現新的主張，變數還很多，而伊朗戰爭不是船公司美國線調整運價的理由，就看油價對船運的影響程度，而這場仗會打多久大家心裡都沒數，船方不敢報價，貨方也怕簽了高運價，因此估計要等戰爭結束，或是4月底長約到期才會有明確的方向。

今年TPM會議，陽明海運董事長蔡豐明與公司美國線主管親自與會，長榮海運與萬海航運高階都有派員，去年在亞洲-美國線攬貨量名列台灣第一，全球第3的海碩集團、名列全球第10的華夏國際與名列前茅的鴻安、均輝等台灣攬貨業，也都有派高階出席會議。

業界透露，會議召開期間，當地五星級旅館一晚房價在400-800美元之間，會議一過，房價跌回100美元上下，有確定要參加次年會議的業者，都會會議一結束就立刻預定第二年的房間與會議室等。