上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

台股歷經連續2天的大怒神，暴跌2千多點，3/5又強勢回彈、一度漲逾千點。面對上沖下洗的極端行情，市場情緒瞬間轉為混亂。股市全威陳威良在《錢鏡你家》節目中解析，這波震盪修正只是小股災，並非長線空頭的開始，反而可以逢低買進，靜待更強勁的反彈力道。

「3月4日勇敢逢低進場的投資人，真是人品大爆發，隔日即強勢反彈，短線先賺到一波行情。」陳威良觀察，3/4台股跳水，是史上第3大跌點，「但從百分比來看，當天跌幅僅約4％多，在歷史排名中連前10名都排不進去，所以是漲多健康回檔。」他說，小股災不必太過恐慌，台股從1萬8千點一路衝過3萬5千點，累積巨大漲幅，適度回檔修正，反而有利於後續走勢健康發展。

此外，陳威良以歷史統計顯示，美國期中選舉年，第2、3季容易甩尾、出現波段修正。至於地緣政治衝擊，他評估影響短暫，事實上，從過往的戰爭歷史看台股變化，純粹的地緣政治風險對趨勢改變極小，除非這段期間伴隨惡性通膨或暴力升息。數據顯示，戰爭事件拖累台股市場平均跌幅約4.7％，且通常在 10天內就能漲回起跌點。

而最令市場恐慌的外資單日賣超近千億元，接連改寫歷史紀錄，陳威良卻老神在在，他用數據佐證，以外資前10大賣超日來看，賣超當日經過5天後，繼續跌的機率只剩3分之1，經過20天後，繼續跌的機率是零。

「外資倒貨才是送分題，所以看到外資大賣，我們要用英文跟他說Thank you！」他笑說，千萬別跟著外資恐慌殺低，要帶著微笑感謝外資，創造出更便宜買進台積電的機會。

遇到回跌的「小股災」，陳威良教戰3大操作策略，幫助投資人穩住陣腳：

1.去槓桿：在指數高檔且個股漲幅大時，不要擴張信用，他建議投資人應將融資轉為現股，降低心理壓力與斷頭風險。

2.汰弱換強：市場資金回流時，會優先挑選有基本面支撐的強勢主流股，投資人應果斷與弱勢股「分手」。

3.定期定額/分批布局：不要在危機發生時，選擇空手離場，陳威良建議透過0050（元大台灣50）等ETF持續參與行情。

陳威良也透露這幾天大跌時，他逢低買進0052（富邦科技），「買0052就是買台積電，我看好台積電的價值，2027年EPS達110元，若按16.9倍本益比計算，1859元附近為合理價，而這幾天最低來到1865元就值得進場。」他也建議採取「左右開弓交易法」，不必執著買在最低點或大漲才追，而是採取分批布局的方式來建立部位。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/cezl2lsC-Tw

