ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

陳威良認為這波震盪修正是小股災，可逢低買進靜待反彈。

▲陳威良認為這波震盪修正是小股災，可逢低買進靜待反彈。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台股歷經連續2天的大怒神，暴跌2千多點，3/5又強勢回彈、一度漲逾千點。面對上沖下洗的極端行情，市場情緒瞬間轉為混亂。股市全威陳威良在《錢鏡你家》節目中解析，這波震盪修正只是小股災，並非長線空頭的開始，反而可以逢低買進，靜待更強勁的反彈力道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「3月4日勇敢逢低進場的投資人，真是人品大爆發，隔日即強勢反彈，短線先賺到一波行情。」陳威良觀察，3/4台股跳水，是史上第3大跌點，「但從百分比來看，當天跌幅僅約4％多，在歷史排名中連前10名都排不進去，所以是漲多健康回檔。」他說，小股災不必太過恐慌，台股從1萬8千點一路衝過3萬5千點，累積巨大漲幅，適度回檔修正，反而有利於後續走勢健康發展。

此外，陳威良以歷史統計顯示，美國期中選舉年，第2、3季容易甩尾、出現波段修正。至於地緣政治衝擊，他評估影響短暫，事實上，從過往的戰爭歷史看台股變化，純粹的地緣政治風險對趨勢改變極小，除非這段期間伴隨惡性通膨或暴力升息。數據顯示，戰爭事件拖累台股市場平均跌幅約4.7％，且通常在 10天內就能漲回起跌點。

而最令市場恐慌的外資單日賣超近千億元，接連改寫歷史紀錄，陳威良卻老神在在，他用數據佐證，以外資前10大賣超日來看，賣超當日經過5天後，繼續跌的機率只剩3分之1，經過20天後，繼續跌的機率是零。

「外資倒貨才是送分題，所以看到外資大賣，我們要用英文跟他說Thank you！」他笑說，千萬別跟著外資恐慌殺低，要帶著微笑感謝外資，創造出更便宜買進台積電的機會。

遇到回跌的「小股災」，陳威良教戰3大操作策略，幫助投資人穩住陣腳：

1.去槓桿：在指數高檔且個股漲幅大時，不要擴張信用，他建議投資人應將融資轉為現股，降低心理壓力與斷頭風險。

2.汰弱換強：市場資金回流時，會優先挑選有基本面支撐的強勢主流股，投資人應果斷與弱勢股「分手」。

3.定期定額/分批布局：不要在危機發生時，選擇空手離場，陳威良建議透過0050（元大台灣50）等ETF持續參與行情。

陳威良也透露這幾天大跌時，他逢低買進0052（富邦科技），「買0052就是買台積電，我看好台積電的價值，2027年EPS達110元，若按16.9倍本益比計算，1859元附近為合理價，而這幾天最低來到1865元就值得進場。」他也建議採取「左右開弓交易法」，不必執著買在最低點或大漲才追，而是採取分批布局的方式來建立部位。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/cezl2lsC-Tw

訂閱《鏡發財》YT頻道，按讚＋分享，開啟小鈴鐺


更多鏡週刊報導
錢鏡你家／台股4天崩2700點　杜金龍1895元買台積電現套卻喊「安啦」
錢鏡你家／台積電2000元現在能不能買？　陳威良一句話破解
錢鏡你家／火馬年能量爆發！台積電衝2000、上看3000　2026最旺財位揭曉

關鍵字： 鏡週刊台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

推薦閱讀

配息連5升、績效奪冠！00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

配息連5升、績效奪冠！00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

復華台灣科技優息（00929）利多消息不斷，近期再度調升配息水準，每單位將配發0.11元，為近一年來第5度上調，配息金額也回到掛牌初期水準，年化配息率逼近7%。同時績效也報佳績，今年以來還原息淨值報酬率達13.03%，位居高股息ETF第一名。

2026-03-06 08:30
貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM26)，本月1日至4日在美國加州長堤召開，與會的台灣超大型攬貨公司負責人指出，過去這項會議結束後，船貨雙方都能掌握到美國線新年度長約運價的走向，今年因為突然爆發伊朗戰爭，長約協商已經暫停，雙方都認為需要觀察戰事發展。

2026-03-06 02:15
生技新兵報到　泰宗預計4月上旬掛牌上市

生技新兵報到　泰宗預計4月上旬掛牌上市

泰宗（4169）將於9日舉辦上市前業績發表會，並預計4月上旬掛牌上市；該公司1月營收新台幣6526.4萬元，年增51.58%，營運表現維持穩健；本次上市暫定每股承銷價為132元。泰宗近年透過既有藥品與醫療器材通路，持續創造穩定現金流，降低研發投入的不確定性，在生技新藥公司中極少能憑藉「營運與研發並行」的雙軌發展策略，有效解決生技新藥產業常見的長期虧損及高研發風險。

2026-03-05 23:26
統一企業去年營收6728億創高　受咖啡豆成本飆升拖累獲利年減5%

統一企業去年營收6728億創高　受咖啡豆成本飆升拖累獲利年減5%

統一企業（1216）公布2025年財報，全年合併營收達6,728.64億元，較2024年的6,576.37億元增加152.27億元、年增2.3%；不過受咖啡豆成本大幅上漲與電商事業整頓影響，全年歸屬母公司淨利196.28億元，較去年同期206.73億元減少10.45億元、年減5.1%，每股盈餘（EPS）3.45元，低於去年的3.64元。

2026-03-05 23:00
JPP-KY 2月營收4.07億元、年增50.24%　創歷年同期新高

JPP-KY 2月營收4.07億元、年增50.24%　創歷年同期新高

經寶精密（jpp-KY，5284）今日公告 2026 年 2 月合併營收為新台幣 4.07 億元，較去年同期2.71億元年成長高達50.24%，不僅創下歷年同期新高，月營收更是首次站上新台幣四億元大關，同時也是新台幣月營收歷史新紀錄。主要受惠於 AI 伺服器機櫃需求熱絡、歐洲航太子公司 ADE 營運回穩，以及軍工產業訂單挹注，展現「淡季不淡」的強勁動能。

2026-03-05 22:51
台股前日突重挫！記憶體股旺宏今收漲停　爆5902萬「違約交割」　

台股前日突重挫！記憶體股旺宏今收漲停　爆5902萬「違約交割」　

台股劇烈震盪！記憶體股在前些交易日面臨大幅回檔修正。證交所5日公告，旺宏（2337）爆發違約交割，來源於6個券商據點，總金額達5902萬元。

2026-03-05 21:50
王品去年EPS達16.02元　股利超額配16.11元「配發率達100.56%」

王品去年EPS達16.02元　股利超額配16.11元「配發率達100.56%」

王品集團（2727）今日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本。

2026-03-05 19:36
在台德商信心調查：營運表現穩健　AI動能升溫下外部風險仍受關注

在台德商信心調查：營運表現穩健　AI動能升溫下外部風險仍受關注

德國經濟辦事處今(5)日發布《2025/2026年德國商業信心調查報告》，顯示在全球經濟不確定性升高的背景下，在台德商2025年整體營運表現依然穩健。儘管整體滿意度降至近五年新低52.1%，但仍有65.7%的企業達成或超越年度營運目標，為過去八年中表現第三佳的成果。

2026-03-05 19:04
國泰金高層人事異動！林昭廷升國壽總座　劉上旗任金控投資長

國泰金高層人事異動！林昭廷升國壽總座　劉上旗任金控投資長

國泰金（2882）於今（5）日公告金控投資長一職將由原國壽總經理劉上旗接任，於明（6）日生效；國壽總經理則由原執行副總經理林昭廷升任，此一人事待金管會核准後生效。

2026-03-05 18:58
24萬名股民注意　台中銀擬配發股利1.06元

24萬名股民注意　台中銀擬配發股利1.06元

23.9萬股東注意，台中銀（2812）董事會去年財報以及盈餘分派案，去年全年稅後淨利90.57億元，每股稅後盈餘（EPS）1.53元，現金股息為每股0.39元，股票股利為每股0.67元，合計每股盈餘分派1.06元股利，低於去年1.12元股利水準，盈餘配發率69%，以今（5）日20.25元收盤價計算，股息殖利率約1.9%。

2026-03-05 18:46

讀者迴響

熱門新聞

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

台股記憶體股旺宏爆5902萬「違約交割」　

周品均：台積電不到這價位不下車

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

統一企業去年營收6728億創高　受咖啡豆成本飆升拖累獲利年減5%

生技新兵報到　泰宗預計4月上旬掛牌上市

JPP-KY 2月營收4.07億元、年增50.24%　創歷年同期新高

24萬名股民注意　台中銀擬配發股利1.06元

台股ETF除息秀3月中登場　一表看11檔配息表現

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

兩度面試台積電！台大男自介完就被勸退：黑名單了？

中東戰火「台塑四寶會全面噴發？」　專家揭殘酷現實

外資大砍群創逾11萬張居賣超榜首　台積電遭連6賣

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

王品去年EPS達16.02元　股利超額配16.11元「配發率達100.56%」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366